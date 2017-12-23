Прощай, Горо! Трогательные проводы известного форварда на матче «Динамо» — СКА
На встрече московского «Динамо» со СКА чествовали объявившего о завершении своей карьеры нападающего Константина Горовикова.
На встрече московского «Динамо» со СКА чествовали объявившего о завершении своей карьеры нападающего Константина Горовикова.
— Мы приглашаем на лед Константина Горовикова вместе с семьей… Он выступал за СКА, «Северсталь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Оттаву». А в составе московского «Динамо» он дважды становился чемпионом страны, — с удовольствием оповещал зрителей диктор «ВТБ Ледового дворца» перед матчем
В субботу Горовиков официально объявил о завершении игровой карьеры. И в Москве, на матче команд, за которые он много и успешно выступал ему устроили пышные проводы.
Сперва с куба арены Константину сказали много теплых слов игроки, вместе с которыми он становился чемпионом страны в составе
— Мы выиграли Кубок Гагарина и для многих это было сюрпризом, — прислал
— Мне было очень приятно играть с тобой в одном звене, — признался нападающий Михаил Анисин, ныне выступающий за «Динамо», а в 2012-м ставший лучшим снайпером Кубка Гагарина, благодаря ювелирным пасам Горовикова. — Ты — один из лучших центральных в моей карьере.
— Костя, ты чемпион не только, как хоккеист, но и чемпион по жизни, — заявил голкипер
— Я рад, что выиграл чемпионство именно с «Динамо», — признался нынешний энхаэловец, защитник «Колорадо» Андрей Миронов. — И горд, что в той команде познакомился с тобой.
— Спасибо за теплый прием, славное было время, — обратился Горовиков к динамовцам с ответным словом. — Закончился очень значительный и насыщенный этап нашей жизни. Осталось сделать только маленький штрих. Поблагодарить всех своих близких людей — родителей, супругу, партнеров, с которым я
После этого представители клуба болельщиков вручили Горовикову памятный приз, сделанный на собранные ими деньги. Статуэтка хоккеиста на шайбе изображала самого Константина. А на гравировке было выбито число его матчей — в чемпионатах страны, в сборной России, с которой он дважды становился чемпионом мира, и, отдельно, — за «Динамо». А игроки
После этого Горовиков вышел еще на символическое вбрасывание перед началом встречи. И, возможно, в последний раз коснулся шайбы в поединке КХЛ.
«Горо! Горо! Горо!», — скандировали хором трибуны. Из большого хоккея уходил один из самых преданных его бойцов…