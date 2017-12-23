Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Витязь» обыграл ЦСКА в Москве, Мозик сделал дубль
«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
Встреча, проходившая в Москве на стадионе имени Всеволода Боброва, завершилась со счётом 3:1.
Алексей Макеев открыл счёт на шестой минуте, а во втором периоде Войтех Мозик оформил дубль. Богдан Киселевич в третьем периоде смог отыграть одну шайбу, но гости смогли удержать победный счёт.