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23 декабря, источник: Чемпионат.com

«Витязь» обыграл ЦСКА в Москве, Мозик сделал дубль

«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Москве на стадионе имени Всеволода Боброва, завершилась со счётом 3:1.

Алексей Макеев открыл счёт на шестой минуте, а во втором периоде Войтех Мозик оформил дубль. Богдан Киселевич в третьем периоде смог отыграть одну шайбу, но гости смогли удержать победный счёт.

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