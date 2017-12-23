Дубль Мамкина помог «Сочи» одолеть в гостях «Авангард»

Уже на 5-й минуте омичи открыли счет в этом матче. У хозяев площадки в большинстве отличился Дмитрий Кугрышев. Еще до перерыва «Авангард» увеличил свое преимущество. Автором второй шайбы стал Михаил Фисенко.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 18, 23.12.2017, 14:00 Авангард ОТ 2 Сочи 3

Однако гости не опустили руки. Защитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин по разу отличился во втором и третьем периодах, переведя игру в овертайм. Победную точку в матче поставил американец Кейси Уэллмэн. Подопечные Андрея Скабелки потерпели второе поражение подряд.