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23 декабря, источник: Вести.Ru

Дубль Мамкина помог «Сочи» одолеть в гостях «Авангард»

Омский «Авангард» на своем льду упустил победу над ХК «Сочи», ведя в счете 2:0. Хоккеист южан Михаил Мамкин стал автором двух шайб, одна из которых позволила перевести игру в овертайм. А в дополнительное время сочинцы усилиями Кейси Уэллмэна сумели сломить сопротивление «омских ястребов».

Уже на 5-й минуте омичи открыли счет в этом матче. У хозяев площадки в большинстве отличился Дмитрий Кугрышев. Еще до перерыва «Авангард» увеличил свое преимущество. Автором второй шайбы стал Михаил Фисенко.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 18, 23.12.2017, 14:00
Авангард
ОТ
2Сочи3

Однако гости не опустили руки. Защитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин по разу отличился во втором и третьем периодах, переведя игру в овертайм. Победную точку в матче поставил американец Кейси Уэллмэн. Подопечные Андрея Скабелки потерпели второе поражение подряд.

В других встречах дня астанинский «Барыс» уступил дома нижнекамскому «Нефтехимику» 0:4, минское «Динамо» в гостях оказалось сильнее тольяттинской «Лады» 2:1. Ранее уфимский «Салават Юлаев», проигрывая в Новосибирске местной «Сибири» 0:3, сумел добиться волевой победы со счетом 6:3.

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