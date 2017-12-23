Дубль Мамкина помог «Сочи» одолеть в гостях «Авангард»

Уже на 5-й минуте омичи открыли счет в этом матче. У хозяев площадки в большинстве отличился Дмитрий Кугрышев. Еще до перерыва «Авангард» увеличил свое преимущество. Автором второй шайбы стал Михаил Фисенко.
Однако гости не опустили руки. Защитник ХК «Сочи» Михаил Мамкин по разу отличился во втором и третьем периодах, переведя игру в овертайм. Победную точку в матче поставил американец Кейси Уэллмэн. Подопечные Андрея Скабелки потерпели второе поражение подряд.
В других встречах дня астанинский «Барыс» уступил дома нижнекамскому «Нефтехимику» 0:4, минское «Динамо» в гостях оказалось сильнее тольяттинской «Лады» 2:1. Ранее уфимский «Салават Юлаев», проигрывая в Новосибирске местной «Сибири» 0:3, сумел добиться волевой победы со счетом 6:3.