Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве
Не помогла хозяевам даже первая со второго сентября шайба Евгения Артюхина.
Не помогла хозяевам даже первая со второго сентября шайба Евгения Артюхина.
Приезд Олега Знарка в Москву не проходит бесследно. Особенно, когда москвичи встречаются с «Динамо», с которым специалист выигрывал два Кубка Гагарина. Многие динамовские болельщики до сих пор ревностно воспринимают переезд некогда любимого тренера в
Но и сам Знарок далеко не безгрешен. Достаточно вспомнить, как рулевой СКА в прошлом сезоне не пожал руку своему коллеге Андрею Скопинцеву по ходу полуфинальной серии
СКА, уступив ХК «Сочи» и минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграл две встречи подряд. В свою очередь московские динамовцы с учётом
Перед началом матча состоялось чествование Константина Горовикова — нападающего
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Обе команды получали шансы на численное большинство. В составе гостей две минуты получил Калинин, а у хозяев в бокс для штрафников отправляли Вишневского. Но забить не удалось ни тем, ни другим. Хотя моменты для взятия ворот были, а Коскинену и Ерёменко пришлось серьёзно потрудиться.
Вторая двадцатиминутка превратилась в кошмар для «Динамо». Особенно постарался форвард «армейцев» Никита Гусев, буквально разрывавший оборону соперника на лоскуты. Сперва нападающий отдал
В дальнейшем на первые роли снова начал выходить Гусев. Никита вошёл в раж, оформив дубль за 74 секунды. В первом эпизоде форвард
Во втором моменте Карпов сделал пас на Гусева, Никита эффектно обыграл Бойда, отправив шайбу в ворота Ерёменко. Камеры начали выхватывать сидевшего на лавке Бочарова, но претензии в большей степени нужно было предъявлять защитникам, а не вратарю. В обороне «Динамо» действовало просто безобразно, отдав на растерзание голкипера.
Третий период при сложившейся ситуации стал формальностью. Некоторые болельщики москвичей даже начали покидать трибуны, так как субботний вечер для них оказался полностью испорчен. Кстати, согласно официальным данным, на трибунах собралось 10190 человек, что стало рекордом посещаемости нынешнего чемпионата для коллектива Владимира Воробьёва на домашних играх.
Отыграть на ноль Коскинену на ноль не позволил Артюхин. Габаритный нападающий получил шайбу на синей линии, въехал в зону и мастерски атаковал с кистей. Этот гол стал для него лишь вторым в составе «Динамо» и первым со второго сентября, когда Артюхин забивал в Риге.
Роскошный момент отличиться упустил Никита Комаров, воспользовавшийся ошибкой Ильи Ковальчука в своей зоне. Форвард хозяев выскочил на рандеву с Коскиненом, однако не перехитрил финна, который удачно сыграл щитками. Если в матче со СКА транжирить такие моменты, то о победе можно даже не задумываться. Мастерство хоккеистов Олега Знарка оказалось намного выше. С трибун удивлённым лицом за поражением своей бывшей команды наблюдал тренер Сергей Орешкин. Наверное, он тоже не смог бы ответить, почему
Завершил разгром «Динамо» Барабанов. Александр отдавал передачу на пятак, шайба от клюшки Казионова юркнула в ближний угол.
5:1 — с таким счётом СКА выиграл в Москве, особо и не напрягаясь. Неудачная серия динамовцев в матче с «армейцами» продолжается.