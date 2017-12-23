Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас Старз1
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон Ойлерз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Миннесота Уайлд0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида Пантерз1
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Джерси Дэвилз4
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс1
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина Харрикейнз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус Блю Джэкетс1
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Спартак
Хоккей. НХЛ
23.12
Бостон Брюинз3
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
23.12
Нью-Йорк Айлендерс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. КХЛ
23.12
СлованОТ4
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
23.12
ЦСКА1
Витязь3
Хоккей. КХЛ
23.12
ХК Динамо1
СКА5
Хоккей. КХЛ
23.12
Лада1
Динамо Мн2
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Фотография, собравшая рекордное число лайков в Instagram в 2017-м
Названа разбивающая психику детей ошибка родителей
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
23 декабря, источник: Чемпионат.com

Гусев — кошмар для «Динамо». Как СКА покуражился в Москве

Не помогла хозяевам даже первая со второго сентября шайба Евгения Артюхина.

Источник: РИА "Новости"

Приезд Олега Знарка в Москву не проходит бесследно. Особенно, когда москвичи встречаются с «Динамо», с которым специалист выигрывал два Кубка Гагарина. Многие динамовские болельщики до сих пор ревностно воспринимают переезд некогда любимого тренера в Санкт-Петербург, поэтому зачастую организуют ему «тёплый» приём со множеством баннеров и обидных кричалок. Сам Знарок любит повторять, что среди динамовцев у него осталось много друзей. Но и недоброжелателей, как видим, хватает.

Но и сам Знарок далеко не безгрешен. Достаточно вспомнить, как рулевой СКА в прошлом сезоне не пожал руку своему коллеге Андрею Скопинцеву по ходу полуфинальной серии плей-офф в Западной конференции, чем взбаламутил не только самого Скопинцева, но и всю хоккейную общественность. Так что от матчей с участием «Динамо» и СКА можно ожидать чего угодно. Порой напряжение достигает своего максимума.

Во время загрузки произошла ошибка.

СКА, уступив ХК «Сочи» и минскому «Динамо», впервые в сезоне проиграл две встречи подряд. В свою очередь московские динамовцы с учётом плей-офф не могут дома выиграть у Питера уже четыре матча. Подобные серии психологически негативно сказываются на командах. Поэтому мотивации сыграть успешно у бело-голубых было хоть отбавляй. Мешало отсутствие травмированных Варнакова, Карсумса и Терещенко.

Перед началом матча состоялось чествование Константина Горовикова — нападающего бело-голубых, который в прошлом сезоне завершил карьеру. Хоккеист совершил торжественное стартовое вбрасывание. Публика встретила Горовикова овациями, не забыв о том, сколько он сделал для команды.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Обе команды получали шансы на численное большинство. В составе гостей две минуты получил Калинин, а у хозяев в бокс для штрафников отправляли Вишневского. Но забить не удалось ни тем, ни другим. Хотя моменты для взятия ворот были, а Коскинену и Ерёменко пришлось серьёзно потрудиться.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 18, 23.12.2017, 17:00
ХК Динамо
1СКА5

Вторая двадцатиминутка превратилась в кошмар для «Динамо». Особенно постарался форвард «армейцев» Никита Гусев, буквально разрывавший оборону соперника на лоскуты. Сперва нападающий отдал пас-конфетку на Яковлева, защитнику оставалось просто не промахнуться по пустым воротам. Затем отличился ещё один защитник СКА — Антон Белов. Широков выполнил передачу к синей линии на партнёра, Антон нанёс бросок по воротам. Ерёменко был закрыт, из-за этого голкипер «Динамо» не смог среагировать и выручить команду.

В дальнейшем на первые роли снова начал выходить Гусев. Никита вошёл в раж, оформив дубль за 74 секунды. В первом эпизоде форвард из-за ворот выполнил передачу на Ковальчука, Илья на замахе убрал игрока «Динамо», а далее вернул шайбу партнёру, который переправил её в ворота.

Во втором моменте Карпов сделал пас на Гусева, Никита эффектно обыграл Бойда, отправив шайбу в ворота Ерёменко. Камеры начали выхватывать сидевшего на лавке Бочарова, но претензии в большей степени нужно было предъявлять защитникам, а не вратарю. В обороне «Динамо» действовало просто безобразно, отдав на растерзание голкипера.

Третий период при сложившейся ситуации стал формальностью. Некоторые болельщики москвичей даже начали покидать трибуны, так как субботний вечер для них оказался полностью испорчен. Кстати, согласно официальным данным, на трибунах собралось 10190 человек, что стало рекордом посещаемости нынешнего чемпионата для коллектива Владимира Воробьёва на домашних играх.

Отыграть на ноль Коскинену на ноль не позволил Артюхин. Габаритный нападающий получил шайбу на синей линии, въехал в зону и мастерски атаковал с кистей. Этот гол стал для него лишь вторым в составе «Динамо» и первым со второго сентября, когда Артюхин забивал в Риге.

Читайте также
Задачи клубов к дедлайну КХЛ: Западная конференция

Роскошный момент отличиться упустил Никита Комаров, воспользовавшийся ошибкой Ильи Ковальчука в своей зоне. Форвард хозяев выскочил на рандеву с Коскиненом, однако не перехитрил финна, который удачно сыграл щитками. Если в матче со СКА транжирить такие моменты, то о победе можно даже не задумываться. Мастерство хоккеистов Олега Знарка оказалось намного выше. С трибун удивлённым лицом за поражением своей бывшей команды наблюдал тренер Сергей Орешкин. Наверное, он тоже не смог бы ответить, почему бело-голубые выглядели столь слабо.

Завершил разгром «Динамо» Барабанов. Александр отдавал передачу на пятак, шайба от клюшки Казионова юркнула в ближний угол.

5:1 — с таким счётом СКА выиграл в Москве, особо и не напрягаясь. Неудачная серия динамовцев в матче с «армейцами» продолжается.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тайна последнего прыжка. Так зачем юная чемпионка шагнула с 10-го этажа?
Алисы в стране чудес. Календарь косплея-2018 по League of Legends
Гениальный прокат Загитовой доказал: сейчас она лучшая в России
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Как идут переговоры «Зенита» и «Краснодара» по Смолову и Дзюбе
Год хоккея: гегемония СКА и странная Олимпиада
«Лестер» в меньшинстве ушел от поражения в матче с МЮ
Журова объяснила большое количество медалей россиян на ОИ-2014
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь