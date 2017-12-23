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23 декабря, источник: Чемпионат.com

Дубль и передача Гусева помогли СКА крупно обыграть «Динамо»

СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 5:1. Нападающий Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка.

После первого периода счёт не был открыт, а во второй двадцатиминутке «армейская» команда забила в ворота Александра Ерёменко четыре гола. По разу отличились Егор Яковлев и Антон Белов, а Никита Гусев оформил дубль. В заключительной трети Евгений Артюхин лишил Микко Коскинена «сухаря». Окончательный результат установил Александр Барабанов.

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ХК Динамо 1:5
(0:0, 0:4, 1:1)
СКА
23.12.2017, 17:00 Зрители: 10190 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко Микко Коскинен
1-й период
Сергей Калинин 03:48
07:07 Дмитрий Вишневский
2-й период
Егор Яковлев (С. Калинин, Н. Гусев) 22:37
Антон Белов (С. Плотников, С. Широков) 25:16
34:44 Илья Никулин
Никита Гусев (И. Ковальчук) 36:04
Никита Гусев (М. Карпов) 37:18
3-й период
46:17 Евгений Артюхин (А. Кутейкин, А. Сопин)
47:00 Дмитрий Вишневский
48:41 Даниил Тарасов
Александр Барабанов 59:29
Статистика
8 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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