Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Дубль и передача Гусева помогли СКА крупно обыграть «Динамо»
СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
СКА одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 5:1. Нападающий Никита Гусев набрал 3 (2+1) очка.
После первого периода счёт не был открыт, а во второй двадцатиминутке «армейская» команда забила в ворота Александра Ерёменко четыре гола. По разу отличились Егор Яковлев и Антон Белов, а Никита Гусев оформил дубль. В заключительной трети Евгений Артюхин лишил Микко Коскинена «сухаря». Окончательный результат установил Александр Барабанов.
|Владимир Воробьев
|Олег Знарок
|Александр Еременко
|Микко Коскинен
|1-й период
|Сергей Калинин
|03:48
|07:07
|Дмитрий Вишневский
|2-й период
|Егор Яковлев (С. Калинин, Н. Гусев)
|22:37
|Антон Белов (С. Плотников, С. Широков)
|25:16
|34:44
|Илья Никулин
|Никита Гусев (И. Ковальчук)
|36:04
|Никита Гусев (М. Карпов)
|37:18
|3-й период
|46:17
|Евгений Артюхин (А. Кутейкин, А. Сопин)
|47:00
|Дмитрий Вишневский
|48:41
|Даниил Тарасов
|Александр Барабанов
|59:29
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)