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23 декабря, источник: Прессбол

КХЛ. Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ладой» в Тольятти

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Ладой» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Источник: РИА "Новости"

ЛАДА — ДИНАМО Мн — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

ТОЛЬЯТТИ. Ледовый дворец «Лада-Арена. Начало — 16.00.

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ЛАДА: Красоткин (Иванников); Ежов (А) — Геноуэй, Капустин — Новотны (А) — Харпер; Дьяков — Аляев, Белоусов — Зернов — Бочаров; Костромитин — Кириллов, Нестеров — Соин (К) — Мастрюков; Журавлев — В. Стрельцов — А. Стрельцов; Моренец.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Павлович (А) — Волков — Дрозд; Знахаренко, Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Зернов (Белоусов, 11.03). 1:1 — Буйницкий (Осипов, 18.15). 1:2 — Фонтэйн (Знахаренко, 34.39).

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