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«Барыс» всухую разгромно проиграл в Астане команде Назарова
Подопечные Евгения Корешкова потерпели 23-е поражение в 44-х играх.
Подопечные Евгения Корешкова потерпели 23-е поражение в 44-х играх.
Столичный «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Авторами шайб у подопечных
Таким образом, подопечные Евгения Корешкова потерпели 23-е поражение в 44-х играх регулярного чемпионата КХЛ.
|Барыс
|
0:4
(0:0, 0:1, 0:3)
|Нефтехимик
|Евгений Корешков
|Андрей Назаров
|Хенрик Карлссон
|Андрей Макаров
|1-й период
|08:44
|Павел Акользин
|16:54
|Валерий Орехов
|18:04
|Павел Акользин
|18:04
|Хенрик Карлссон
|Деннис Эверберг
|18:04
|2-й период
|30:05
|Кирилл Полохов
|Андрей Сергеев
|32:13
|Марат Хайруллин
|35:56
|Эмиль Галимов (А. Нестрашил)
|38:21
|Андрей Сергеев
|38:49
|3-й период
|Деннис Эверберг (М. Хайруллин, Э. Галимов)
|42:29
|Павел Порядин
|44:08
|Ильдар Шиксатдаров (О. Пиганович)
|44:36
|Жига Еглич
|46:38
|Богдан Якимов (О. Пиганович)
|46:47
|58:10
|Линден Вей
|Эрик Густафссон
|58:10
|58:31
|Даррен Дитц
|22
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)