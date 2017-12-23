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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» всухую разгромно проиграл в Астане команде Назарова

Подопечные Евгения Корешкова потерпели 23-е поражение в 44-х играх.

Столичный «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Авторами шайб у подопечных экс-главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Андрея Назарова стали Эмиль Галимов (39-я минута), Деннис Эверберг (43-я), Ильдар Шиксатдаров (45-я) и Богдан Якимов (47-я). Причем две последние шайбы хоккеисты «Нефтехимика» забросили в меньшинстве.

Таким образом, подопечные Евгения Корешкова потерпели 23-е поражение в 44-х играх регулярного чемпионата КХЛ.

Барыс 0:4
(0:0, 0:1, 0:3)
Нефтехимик
23.12.2017, 14:00 Зрители: 6455 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Андрей Назаров
Вратари
Хенрик Карлссон Андрей Макаров
1-й период
08:44 Павел Акользин
16:54 Валерий Орехов
18:04 Павел Акользин
18:04 Хенрик Карлссон
Деннис Эверберг 18:04
2-й период
30:05 Кирилл Полохов
Андрей Сергеев 32:13
Марат Хайруллин 35:56
Эмиль Галимов (А. Нестрашил) 38:21
Андрей Сергеев 38:49
3-й период
Деннис Эверберг (М. Хайруллин, Э. Галимов) 42:29
Павел Порядин 44:08
Ильдар Шиксатдаров (О. Пиганович) 44:36
Жига Еглич 46:38
Богдан Якимов (О. Пиганович) 46:47
58:10 Линден Вей
Эрик Густафссон 58:10
58:31 Даррен Дитц
Статистика
22 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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