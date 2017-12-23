Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
МОСКВА, 23 дек —
МОСКВА, 23 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 (1:3, 2:0, 3:0). В составе победителей три шайбы забросил Антон Бурдасов (20-я, 39-я и 46-я минуты), оформивший свой первый
«Салават Юлаев» в следующем матче 25 декабря сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны, в этот же день «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик».
|Сибирь
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3:6
(3:1, 0:2, 0:3)
|Салават Юлаев
|Владимир Юрзинов
|Эркка Вестерлунд
|Александр Салак 58:40
|Бен Скривенс 07:28 (А. Кареев 07:28)
|1-й период
|04:35
|Александр Бергстрем
|Теему Хартикайнен
|06:42
|07:28
|Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Сигарев)
|14:23
|Владислав Наумов (А. Бергстрем)
|17:40
|Андрей Ермаков
|18:52
|Антон Бурдасов
|19:37
|2-й период
|Энвер Лисин
|21:20
|24:34
|Максим I Осипов
|29:19
|29:41
|29:41
|29:48
|Владислав Наумов
|34:50
|Филип Ларсен (Л. Умарк)
|35:34
|37:13
|Павел Ткаченко
|Антон Бурдасов (Л. Умарк)
|38:31
|Евгений Коротков
|39:19
|Евгений Коротков
|39:19
|3-й период
|44:54
|Степан Санников
|Антон Бурдасов (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|45:09
|Линус Умарк
|48:24
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
|п.в.
|59:59
|12
|Штрафное время
|42
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)