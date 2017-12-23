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16:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая по ходу игры с разницей в три шайбы.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 (1:3, 2:0, 3:0). В составе победителей три шайбы забросил Антон Бурдасов (20-я, 39-я и 46-я минуты), оформивший свой первый хет-трик в КХЛ, по разу отличились Филип Ларсен (36), Линус Умарк (49) и Тему Хартикайнен (60). У «Сибири» голы на счету Александра Бергстрёма (5), Патрика Закриссона (8) и Владислава Наумова (15).

«Салават Юлаев» в следующем матче 25 декабря сыграет в гостях с «Барысом» из Астаны, в этот же день «Сибирь» примет нижнекамский «Нефтехимик».

Сибирь 3:6
(3:1, 0:2, 0:3)
Салават Юлаев
23.12.2017, 13:30 Зрители: 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Эркка Вестерлунд
Вратари
Александр Салак 58:40 Бен Скривенс 07:28 (А. Кареев 07:28)
1-й период
04:35 Александр Бергстрем
Теему Хартикайнен 06:42
07:28 Патрик Закриссон (И. Верещагин, А. Сигарев)
14:23 Владислав Наумов (А. Бергстрем)
17:40 Андрей Ермаков
18:52
Антон Бурдасов 19:37
2-й период
Энвер Лисин 21:20
24:34
Максим I Осипов 29:19
29:41
29:41
29:48 Владислав Наумов
34:50
Филип Ларсен (Л. Умарк) 35:34
37:13 Павел Ткаченко
Антон Бурдасов (Л. Умарк) 38:31
Евгений Коротков 39:19
Евгений Коротков 39:19
3-й период
44:54 Степан Санников
Антон Бурдасов (Т. Хартикайнен, Л. Умарк) 45:09
Линус Умарк 48:24
Теему Хартикайнен (Л. Умарк) п.в. 59:59
Статистика
12 Штрафное время 42
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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