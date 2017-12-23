Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Минское «Динамо» не стало подписывать полноценный контракт с Парфеевцем
МОСКВА, 23 дек —
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МОСКВА, 23 дек —
Игрок находился в «Динамо» на пробном контракте. За время просмотра он принял участие в двух матчах клуба в КХЛ, отдал одну результативную передачу и заработал показатель полезности «+2».
«Динамо» благодарит Парфеевца за проделанную работу и продолжает следить за выступлением Максима в «Юности», — говорится в сообщении минского клуба.