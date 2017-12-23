«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны
СКА прервёт свою серию поражений, а «Сибирь» сократит отставание от зоны
«Сибирь» — «Салават Юлаев»
Команды
Прогноз: победа «Сибири» в дополнительное время.
«Авангард» — «Сочи»
«Ястребам» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданное поражение от «Югры». Поэтому на матч с «Сочи» они выйдут разозлёнными и полными желания отыграться за ту досадную неудачу. Будет ли готова к этому сочинская команда? Матч с «Салаватом» показал, что она может выжимать максимальный результат при небольшом количестве возможностей, показывая при этом высокий КПД. Тем не менее отдадим предпочтение более мастеровитым и не на шутку мотивированным хозяевам льда, которые докажут, что домашний разгром от
Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.
«Барыс» — «Нефтехимик»
Андрей Назаров возвращается в Астану, а это, как мы знаем, всегда интересно. Ещё более интересная встреча наставника с этим городом состоится в январе, когда он приедет туда в качестве наставника команды дивизиона Харламова в Матче звёзд КХЛ, но будет это только в середине следующего месяца. Пока же он в столице Казахстана будет руководить «Нефтехимиком», и его команда видится в качестве фаворита во встрече с «Барысом». Она по делу обыграла в последнем матче «Ак Барс», а вот хозяева уступили на выезде московскому «Динамо». Астанинцы мощно выглядели в начале сезона, но в последнее время их результаты идут на спад. Пока не может играть главный бомбардир коллектива Найджел Доус, и для «Барыса» это довольно серьёзная потеря. Сделаем ставку на победу «Нефтехимика» в основное время.
Прогноз: победа «Нефтехимика» в основное время.
«Лада» — «Динамо» (Минск)
Минскому «Динамо» в прошлом матче с «Локомотивом» не удалось закрепить успех, достигнутый в игре со СКА. Тем не менее подопечные Горди Дуайера смогут восполнить этот пробел в Тольятти. Команда из столицы Беларуси после перерыва на ходу, и вряд ли хозяева, которые уже откровенно доигрывают этот сезон, смогут им
Прогноз: победа «Динамо» в основное время.
«Динамо» (Москва) — СКА
По именам, статусу соперников и антуражу этот матч, пожалуй, является центральным в текущем игровом дне. Команды встречались между собой в
Прогноз: победа СКА в основное время.
ЦСКА — «Витязь»
Подмосковная команда приедет в гости к одному из лидеров Западной конференции и, скорее всего, попадёт под раздачу. ЦСКА в прошлом матче крупно уступил магнитогорскому «Металлургу». У
Прогноз: победа ЦСКА в основное время.
«Слован» — «Автомобилист»
Несмотря на то что в этой встрече не сможет принять участие дисквалифицированный защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, уральская команда всё равно будет фаворитом. С большой долей уверенности можно сказать, что коллектив Владимира Крикунова в этом сезоне попадёт в
Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.