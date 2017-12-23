«Нефтехимик» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 18, 23.12.2017, 13:30 Сибирь 3 Салават Юлаев 6

«Сибирь» — «Салават Юлаев»

Команды по-разному стартовали после паузы на Евротур. Если сибиряки камня на камне не оставили от «Югры», которая за два дня до противостояния с ними разнесла «Авангард», то подопечные Эркки Вестерлунда потерпели два поражения подряд с одинаковым счётом 1:2 от «Ак Барса» и «Сочи». Причём в игре в городе на Чёрном море уфимцы были лучше своего соперника, но подвела реализация. Битва в Новосибирске будет жаркой, так как команды находятся на восьмой и десятой строчках турнирной таблицы, а расстояние между ними измеряется всего четырьмя очками. Хозяевам в этом матче не смогут помочь Воробьёв, Бодров и Энеруд, а в составе гостей травмированы. Игра будет от ножа, в ней мы поставим на хозяев, которые благодаря мощной поддержке трибун смогут одержать в ней победу. Возможно, это произойдёт вне рамок основного времени.



Прогноз: победа «Сибири» в дополнительное время.

«Авангард» — «Сочи»

«Ястребам» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданное поражение от «Югры». Поэтому на матч с «Сочи» они выйдут разозлёнными и полными желания отыграться за ту досадную неудачу. Будет ли готова к этому сочинская команда? Матч с «Салаватом» показал, что она может выжимать максимальный результат при небольшом количестве возможностей, показывая при этом высокий КПД. Тем не менее отдадим предпочтение более мастеровитым и не на шутку мотивированным хозяевам льда, которые докажут, что домашний разгром от ханты-мансийской команды был лишь случайностью.



Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 18, 23.12.2017, 14:00 Барыс 0 Нефтехимик 4

«Барыс» — «Нефтехимик»

Андрей Назаров возвращается в Астану, а это, как мы знаем, всегда интересно. Ещё более интересная встреча наставника с этим городом состоится в январе, когда он приедет туда в качестве наставника команды дивизиона Харламова в Матче звёзд КХЛ, но будет это только в середине следующего месяца. Пока же он в столице Казахстана будет руководить «Нефтехимиком», и его команда видится в качестве фаворита во встрече с «Барысом». Она по делу обыграла в последнем матче «Ак Барс», а вот хозяева уступили на выезде московскому «Динамо». Астанинцы мощно выглядели в начале сезона, но в последнее время их результаты идут на спад. Пока не может играть главный бомбардир коллектива Найджел Доус, и для «Барыса» это довольно серьёзная потеря. Сделаем ставку на победу «Нефтехимика» в основное время.



Прогноз: победа «Нефтехимика» в основное время.

«Лада» — «Динамо» (Минск)

Минскому «Динамо» в прошлом матче с «Локомотивом» не удалось закрепить успех, достигнутый в игре со СКА. Тем не менее подопечные Горди Дуайера смогут восполнить этот пробел в Тольятти. Команда из столицы Беларуси после перерыва на ходу, и вряд ли хозяева, которые уже откровенно доигрывают этот сезон, смогут им что-либо противопоставить. Минчане — фавориты этой встречи, и они наберут в ней три очка, благодаря чему приблизятся к кубковой восьмёрке.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.





Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 18, 23.12.2017, 17:00 ХК Динамо 0 СКА 2

«Динамо» (Москва) — СКА

По именам, статусу соперников и антуражу этот матч, пожалуй, является центральным в текущем игровом дне. Команды встречались между собой в плей-офф прошлого сезона, и эта игра для них будет первой после той сшибки. На трибунах будет жарко, а сами динамовцы наверняка почувствовали уверенность в своих силах после победы над «Барысом». У СКА же два поражения подряд в регулярном чемпионате от «Сочи» и минского «Динамо», и проигрывать в третий раз кряду в планы подопечных Олега Знарка явно не входит. По составу и мастерству бело-голубые не могут составить конкуренцию питерским «армейцам», поэтому на льду «ВТБ Ледового дворца» сильнейшими окажутся гости.



Прогноз: победа СКА в основное время.

ЦСКА — «Витязь»

Подмосковная команда приедет в гости к одному из лидеров Западной конференции и, скорее всего, попадёт под раздачу. ЦСКА в прошлом матче крупно уступил магнитогорскому «Металлургу». У красно-синих не вывезли «сборники», которые подустали после баталий Кубка Первого канала, да и «Магнитка» надёжно сыграла в обороне и выжала максимум из того, что смогла создать в нападении. Коллектив Валерия Белова, несмотря на то что недавно обыграл магнитогорцев в серии буллитов, всё-таки смотрится послабее. К тому же «армейцы» будут мотивированы на то, чтобы исправиться на глазах у собственных поклонников. Поэтому поставим на уверенную победу хозяев льда в основное время.



Прогноз: победа ЦСКА в основное время.





Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 18, 23.12.2017, 19:30 Слован - Автомобилист -

«Слован» — «Автомобилист»