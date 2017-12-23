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09:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Соперник снова оказался «Адмиралу» не по зубам

Приморский клуб «Адмирал» сыграл с нижегородским «Торпедо» в пятницу, 22 декабря, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе клуба.

К сожалению, матч закончился не в пользу приморцев. На счету соперников 74 заработанных балла, у нас — всего 45. С первых смен игроки «Адмирала» взяли инициативу в свои руки, однако пропустили за пять минут до перерыва, прозевав контратаку три в два.

В середине второго периода Баранцев реализовал большинство с помощью рикошета — 0:2. За 2.46 до финальной сирены «моряки» сняли вратаря, пытаясь вшестером пробить Галимова. Однако ничего не получилось.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что «Адмирал» потерпел поражение в «заколдованной игре».

Таисия Масина.

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