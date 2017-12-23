Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Соперник снова оказался «Адмиралу» не по зубам
Приморский клуб «Адмирал» сыграл с нижегородским «Торпедо» в пятницу, 22 декабря, об этом «Deita. ru» сообщили в
Приморский клуб «Адмирал» сыграл с нижегородским «Торпедо» в пятницу, 22 декабря, об этом «Deita. ru» сообщили в
К сожалению, матч закончился не в пользу приморцев. На счету соперников 74 заработанных балла, у нас — всего 45. С первых смен игроки «Адмирала» взяли инициативу в свои руки, однако пропустили за пять минут до перерыва, прозевав контратаку три в два.
В середине второго периода Баранцев реализовал большинство с помощью рикошета — 0:2. За 2.46 до финальной сирены «моряки» сняли вратаря, пытаясь вшестером пробить Галимова. Однако ничего не получилось.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что «Адмирал» потерпел поражение в «заколдованной игре».
Таисия Масина.