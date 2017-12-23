Соперник снова оказался «Адмиралу» не по зубам

К сожалению, матч закончился не в пользу приморцев. На счету соперников 74 заработанных балла, у нас — всего 45. С первых смен игроки «Адмирала» взяли инициативу в свои руки, однако пропустили за пять минут до перерыва, прозевав контратаку три в два.