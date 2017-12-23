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00:34 (мск), источник: Известия

«Магнитка» не торопится утверждать Козлова главным тренером

Наставник «Металлурга» продолжит работу с клубом в статусе исполняющего обязанности.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов продолжит работу в нынешнем статусе. По словам вице-президента «сталеваров» Геннадия Величкина, вопрос утверждения Виктора Козлова на посту наставника менеджментом клуба «сейчас не обсуждается».

— Нас этот вопрос вообще не волнует — ни Козлова, ни клуб, — заявил «Известиям» Геннадий Величкин. — Мы играем от матча к матчу и не думаем об этом. Если это кого-то волнует, то нас нет. Ни Виктора Николаевича, ни нас.

Сам Виктор Козлов не смог предоставить комментарий по поводу своего положения в клубе. При этом после назначения в ноябре он заявлял, что «не общался по поводу приставки «исполняющий обязанности» и этот вопрос должно решить руководство «Металлурга».

В последних семи играх «Магнитка» одержала шесть побед, потерпев лишь одно поражение — в серии буллитов от подольского «Витязя» (1:2). В четверг магнитогорская команда прервала 12-матчевую победную серию ЦСКА, завершив выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1.

Сейчас клуб располагается на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, хотя еще осенью был на грани вылета из первой восьмерки, нахождение в которой дает право на участие в плей-офф.

Виктор Козлов, победитель розыгрыша Межнациональной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-1992/93 в составе московского «Динамо» и обладатель Кубка Гагарина — 2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева» начал тренерскую карьеру летом 2015 года, когда пришел в штаб Майка Кинэна в магнитогорском «Металлурге». Осенью этого же года канадский специалист был уволен и его заменил старший тренер команды Илья Воробьёв. В качестве его помощника Виктор Козлов выиграл Кубок Гагарина — 2016 и вышел в финал Кубка Гагарина — 2017.

3 ноября 2017 года после серии неудач в регулярном чемпионате КХЛ Илья Воробьёв был отправлен в отставку и исполняющим обязанности главного тренера команду стал Виктор Козлов.

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 «Магнитка» не торопится утверждать Козлова главным тренером
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