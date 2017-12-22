Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Найджел Доус будет капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ в Астане
КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд КХЛ-2018 в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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КХЛ назвала капитанов команд на Матче звезд КХЛ-2018 в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
В команде дивизиона Чернышева капитаном будет нападающий «Барыса» Найджел Доус. Другими капитанами назначены форвард СКА Илья Ковальчук (дивизион Боброва), защитник «Ак Барса» Андрей Марков (дивизион Харламова) и нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий (дивизион Тарасова).
В мероприятии «Барыс» кроме Доуса представят еще два игрока — это защитник Кевин Даллмэн и нападающий Линден Вей.
Неделя звезд хоккея пройдет в Астане с 10 по 14 января 2018 года на «Барыс-Арене», которая вмещает 12 тысяч зрителей. Зрители увидят Матчи звезд КХЛ и Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и