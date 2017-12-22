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22 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Покинувшие «Адмирал» хоккеисты написали письмо болельщикам

Покинувшие «Адмирал» хоккеисты написали письмо болельщикам владивостокского клуба. Напомним, что Владимир Ткачев, Иван Налимов, Дмитрий Саюстов, Оскар Бартулис и Павел Макаренко продолжат карьеру в других командах.

Источник: РИА "Новости"

«Так сложились обстоятельства, что мы вынуждены покинуть Владивосток и хоккейный клуб «Адмирал». Понимаем, что многие из вас будут нас осуждать, и это ваше право, но и вы поймите нас. Жизнь иногда меняет свое течение, и все идет не так, как ты ожидаешь. Это было нелегкое решение для нас.

У каждого из нас есть обстоятельства, по которым мы не можем продолжить карьеру в «Адмирале». При этом хотим сказать, что Владивосток всегда будет в наших сердцах. И это не просто слова, это действительно так. Мы все провели здесь свои лучшие сезоны. И вы навсегда останетесь в наших сердцах. То, что происходило на трибунах «Фетисов Арены» на наших матчах, а особенно в плей-офф, невозможно будет забыть никогда! Поверьте, ваша невероятная поддержка очень много значит для каждого из тех, кто выступает в «Адмирале».

К сожалению, не все наши надежды оправдались, особенно в этом сезоне, но все же тот опыт, который мы получили во Владивостоке, те люди, с которыми мы познакомились в этом прекрасном городе — все это было просто потрясающе. Также мы хотим лично поблагодарить каждого, кто хоть как-то относится к хоккейному клубу «Адмирал»: всех игроков, тренерский состав, персонал команды, сотрудников офиса, с которыми было приятно работать на протяжении тех сезонов, что мы были здесь. Дай бог, чтобы у всех вас все было хорошо.

Сейчас жизнь подарила нам новый вызов. Вызов, который даст нам возможность двигаться и развиваться в своей любимой профессии. Спасибо руководству за понимание нашей ситуации. Мы еще не раз встретимся, но, к сожалению, теперь мы будем на гостевой скамейке запасных, — говорится в письме.

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