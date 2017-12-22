Обреченная команда бьется за плей-офф: как ей это удается?

Источник: РИА "Новости"

НИ РАЗУ НЕ ХОТЕЛ ПОМЕНЯТЬ МЕТСОЛУ В ДРУГУЮ КОМАНДУ

— Я познакомился с вами на турнире в Омске, и вы много объясняли, как именно работаете с командой. С лета ничего не изменилось?

— Абсолютно. Все также много общаюсь, в том числе один на один, объясняю, мотивирую. Да, у нас были удачные матчи, команда близка к восьмерке, но при этом получается, что у кого-то начинает кружится голова от успехов.

— Неужели?

— Но и тут важно вовремя поставить хоккеиста на место. Я постоянно говорю, что успехи приходят только потому, что каждый делает правильно свою работу. Как только что-то меняется, нас моментально наказывают. Но это все частные разговоры, вряд ли можно рассказывать подробности.

— Но все это каждый день?

— Каждый. Но не со всеми же ежедневно. Просто важно контролировать пульс коллектива. Хорошо, расскажу. Последний раз я беседовал с Олегом Ли. Он не забил в одном из матчей и очень эмоционально на это отреагировал. Пару дней вообще ходил слишком подавленный. Пришлось приводить в чувства. Удалось к встрече с «Адмиралом» до перерыва на Евротур. Отдал очень хорошую передачу.

— Много очков потеряли в этом сезоне на ровном месте — из-за нехватки опыта или по другим причинам?

— Скажу иначе. Было много матчей, в которых мы должны были брать очки, но не взяли их. Не упустили победу, а именно сыграли недостаточно хорошо, чтобы все закончилось в нашу пользу.

— Но у вас есть объяснения, почему это происходит? Слабость состава, психологические проблемы?

— Немного не так. Почему-то все забывают, что у нас перед сезоном очень сильно поменялся состав, да еще во время чемпионата многое менялось. Не все понимают, как именно надо играть, что делать.

— Несыгранность?

— В том числе. Понимаете, игрок приходит в команду, где совершенно иные требования. Ему нужно время. Но и тренерскому штабу надо время, чтобы понять, если в этом хоккеисте потенциал и какой он. Все ответы получаешь через игру. Потому у нас был не очень хороший старт. Но сейчас мы уже знаем, кто с кем может сыграть, кого можно оставить в запасе на какой-то матч. Притирка закончилась.

— Начало сезона провалил ваш основной вратарь Юха Метсола. Мне показалось, что несколько очков вы недосчитались из-за него.

— Но какую форму он набрал позже!

— Тогда у вас не было мысли отказаться от вратаря, поменять его, тем более, что спрос на финна есть?

— Ни разу. Вы знаете, в прошлом сезоне Метсола тоже тяжело входил в сезон, а потом набрал форму. Я точно ни разу не хотел отказаться от его услуг. И вообще я своим парням верю и доверяю. Да, бывают спады в игре, но я к этому нормально отношусь.

— В каком смысле?

— Иногда на свой страх и риск даешь кому-то отдохнуть, чтобы он пришел в себя, обрел эмоциональное равновесие. И тогда он принесет больше пользы. Чаще всего мой шаг оправдывал себя.

ФРОЛОВ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ В РАЗДЕВАЛКЕ. НЕ ГОВОРЯ ПРО ЛЕД

— Вы открыли для КХЛ Алексея Бывальцева. Форвард, о котором никто не слышал, стал забивать, попал на матч звезд, стал лидером клуба. Как можно так раскрыть игрока, который был не нужен «Магнитке», да и не впечатлял в составе уральского клуба?

— Когда вы говорите об успехах Бывальцева, вы забываете о его партнере Олеге Ли. Уверен, что срабатывает не только мастерство Алексея, но и их связка. Ли может привести шайбу в нужную зону, отдать, создать момент. Бывальцев — замыкает.

— На виду все равно те, кто забивают.

— Я не спрашивал у него, что было раньше, но тут и не надо особо выяснять. Прежние тренеры в Бывальцева не верили. В том же «Металлурге» быстро согласились, когда появилось предложение об обмене. Плюс возраст. Он же становится старше. В Хабаровске ему важно было поверить в свои возможности. Вы же помните, что Алексей был у нас в прошлом сезоне. Я тогда принял команду, а потом сообщили, что я начну новый сезон с клубом. И еще в прошлом сезоне Алексей стал выходить в первом звене. Мы смотрели на него, понимали, что может быть из него выйдет толк и радовались, что первый центр у нас есть.

— Вы отдадите Бывальцева другим командам?

— У него заканчивается контракт, и теперь нам будет очень трудно конкурировать с большими клубами. Боюсь, что он уйдет.

— Но не в конце декабря?

— Нет, это даже не обсуждается.

— Он может сыграть так здорово в другой команде?

— Тут не угадаешь. Будут ли у него такие комфортные условия, такое доверие? Он талантливый парень, но могут быть миллионы причин для неудачной игры. От взаимоотношений в коллективе до проблем в семье. Мне кажется, что Бывальцев будет прогрессировать. Может быть, не такими рывками, как в этом году, но будет.

— К вам пришел один из самых загадочных российских игроков — Александр Фролов.

— Почему загадочный.

— Это я из личного общения. Я впервые встречаю игрока, которого беспокоит близость к КНДР. Ну и другие мелочи. Он пропустил год, так как не мог ни с кем договориться, а в Хабаровск поехал, так как увидел перспективу клуба. Вы-то с ним как? Вижу, перед перерывом он в четвертом звене уже.

— У нас четвертое звено иногда выходит, как первое. Не смотрите на расположение троек. С Фроловым у меня все прекрасно. Это игрок, который приносит пользу только своим присутствием в раздевалке. Про лед я уже и не говорю.

— А что на льду?

— Обратите внимание, что он делает в самые важные минуты матча. Этот человек, который способен продержать шайбу почти пару минут, возить соперников в углах, а потом неожиданно создать момент или просто убить время до сирены.

— Статистика-то так себе.

— А я и не прошу у него забить рекордное количество голов и стать лучшим снайпером турнира. Для меня важно, как он жертвует собой в самый важный момент и подает пример партнерам. Его уверенность в себе передается команде.

ПОНРАВИЛСЯ КЛИП БУЗОВОЙ

— У вас играют братья Ушенины. У них тоже заканчивается контракт и весной им предстоит решить, что делать с карьерой дальше. В Хабаровске они нашли себя, но, может быть, пришел момент сделать шаг вперед. Хотя это риск.

— Сила и слабость братьев в том, что у них очень специфический хоккей. Их не загнать ни в какие рамки, они будут все равно делать то, что умеют.

— Им нужна свобода.

— И за это они отплатят голами, передачами. Ушенины умеют играть нестандартно. Так, что соперник просто не готов к их решениям. Я знаю, что у них заканчивается контракт. Но даже советовать ничего не буду. Они сами должны принять решение.

— Уходить — риск.

— Я просто скажу, что когда вел с клубом переговоры о контракте в прошлом сезоне, то поставил условие, чтобы у меня остались братья Ушенины, Бывальцев, Ли и Атюшов.

— Из Магнитогорска к вам пришел Богдан Потехин, обладатель Кубка Гагарина. Но я видел, как вы его воспитывали летом. Процесс завершен?

— Вся проблема Богдана в том, что он засиделся на вторых ролях в своей прежней команде. Но в новом клубе от него требуется другое. Надо было менять менталитет, отсюда все проблемы. Он позволял себе неправильно готовиться к матчам.

— Это как?

— Не на льду, а морально. Ему надо было усвоить, что в «Амуре» от его действий многое зависит.

— Совсем недавно Виталий Атюшов после гола показал несколько жестов из клипа Ольги Бузовой. Вас это не потрясло? Ну что за вкус!

— Так я тогда и не знал, что это из клипа. Мне потом рассказали. Кстати, посмотрел один из клипов этой певицы, и мне понравилось.

— Какую песню слушали?

— Вот этого я не помню.

— Может быть и на скамейке что-то такое исполнять после гола.