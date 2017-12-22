Обреченная команда бьется за плей-офф: как ей это удается?

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сексологи просят не делать из секса новогодний подарок
Олимпийская чемпионка Мароуни получила $1,25 млн за молчание
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Витязь2
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
СКА2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
14:00
АвангардОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Салават Юлаев6
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
24.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Вашингтон Кэпиталз2
Все события
Как восприняли украинскую конференцию Собчак
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
Елена Перминова отдыхает с семьей на горнолыжном курорте
Екатерина Варнава станцевала в блестящем мини-платье
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
22 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Обреченная команда бьется за плей-офф: как ей это удается?

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскрывает секрет.

Источник: РИА "Новости"

НИ РАЗУ НЕ ХОТЕЛ ПОМЕНЯТЬ МЕТСОЛУ В ДРУГУЮ КОМАНДУ

— Я познакомился с вами на турнире в Омске, и вы много объясняли, как именно работаете с командой. С лета ничего не изменилось?

— Абсолютно. Все также много общаюсь, в том числе один на один, объясняю, мотивирую. Да, у нас были удачные матчи, команда близка к восьмерке, но при этом получается, что у кого-то начинает кружится голова от успехов.

— Неужели?

— Но и тут важно вовремя поставить хоккеиста на место. Я постоянно говорю, что успехи приходят только потому, что каждый делает правильно свою работу. Как только что-то меняется, нас моментально наказывают. Но это все частные разговоры, вряд ли можно рассказывать подробности.

— Но все это каждый день?

— Каждый. Но не со всеми же ежедневно. Просто важно контролировать пульс коллектива. Хорошо, расскажу. Последний раз я беседовал с Олегом Ли. Он не забил в одном из матчей и очень эмоционально на это отреагировал. Пару дней вообще ходил слишком подавленный. Пришлось приводить в чувства. Удалось к встрече с «Адмиралом» до перерыва на Евротур. Отдал очень хорошую передачу.

— Много очков потеряли в этом сезоне на ровном месте — из-за нехватки опыта или по другим причинам?

— Скажу иначе. Было много матчей, в которых мы должны были брать очки, но не взяли их. Не упустили победу, а именно сыграли недостаточно хорошо, чтобы все закончилось в нашу пользу.

— Но у вас есть объяснения, почему это происходит? Слабость состава, психологические проблемы?

— Немного не так. Почему-то все забывают, что у нас перед сезоном очень сильно поменялся состав, да еще во время чемпионата многое менялось. Не все понимают, как именно надо играть, что делать.

— Несыгранность?

— В том числе. Понимаете, игрок приходит в команду, где совершенно иные требования. Ему нужно время. Но и тренерскому штабу надо время, чтобы понять, если в этом хоккеисте потенциал и какой он. Все ответы получаешь через игру. Потому у нас был не очень хороший старт. Но сейчас мы уже знаем, кто с кем может сыграть, кого можно оставить в запасе на какой-то матч. Притирка закончилась.

— Начало сезона провалил ваш основной вратарь Юха Метсола. Мне показалось, что несколько очков вы недосчитались из-за него.

— Но какую форму он набрал позже!

— Тогда у вас не было мысли отказаться от вратаря, поменять его, тем более, что спрос на финна есть?

— Ни разу. Вы знаете, в прошлом сезоне Метсола тоже тяжело входил в сезон, а потом набрал форму. Я точно ни разу не хотел отказаться от его услуг. И вообще я своим парням верю и доверяю. Да, бывают спады в игре, но я к этому нормально отношусь.

— В каком смысле?

— Иногда на свой страх и риск даешь кому-то отдохнуть, чтобы он пришел в себя, обрел эмоциональное равновесие. И тогда он принесет больше пользы. Чаще всего мой шаг оправдывал себя.

ФРОЛОВ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ В РАЗДЕВАЛКЕ. НЕ ГОВОРЯ ПРО ЛЕД

— Вы открыли для КХЛ Алексея Бывальцева. Форвард, о котором никто не слышал, стал забивать, попал на матч звезд, стал лидером клуба. Как можно так раскрыть игрока, который был не нужен «Магнитке», да и не впечатлял в составе уральского клуба?

— Когда вы говорите об успехах Бывальцева, вы забываете о его партнере Олеге Ли. Уверен, что срабатывает не только мастерство Алексея, но и их связка. Ли может привести шайбу в нужную зону, отдать, создать момент. Бывальцев — замыкает.

— На виду все равно те, кто забивают.

— Я не спрашивал у него, что было раньше, но тут и не надо особо выяснять. Прежние тренеры в Бывальцева не верили. В том же «Металлурге» быстро согласились, когда появилось предложение об обмене. Плюс возраст. Он же становится старше. В Хабаровске ему важно было поверить в свои возможности. Вы же помните, что Алексей был у нас в прошлом сезоне. Я тогда принял команду, а потом сообщили, что я начну новый сезон с клубом. И еще в прошлом сезоне Алексей стал выходить в первом звене. Мы смотрели на него, понимали, что может быть из него выйдет толк и радовались, что первый центр у нас есть.

— Вы отдадите Бывальцева другим командам?

— У него заканчивается контракт, и теперь нам будет очень трудно конкурировать с большими клубами. Боюсь, что он уйдет.

— Но не в конце декабря?

— Нет, это даже не обсуждается.

— Он может сыграть так здорово в другой команде?

— Тут не угадаешь. Будут ли у него такие комфортные условия, такое доверие? Он талантливый парень, но могут быть миллионы причин для неудачной игры. От взаимоотношений в коллективе до проблем в семье. Мне кажется, что Бывальцев будет прогрессировать. Может быть, не такими рывками, как в этом году, но будет.

— К вам пришел один из самых загадочных российских игроков — Александр Фролов.

— Почему загадочный.

— Это я из личного общения. Я впервые встречаю игрока, которого беспокоит близость к КНДР. Ну и другие мелочи. Он пропустил год, так как не мог ни с кем договориться, а в Хабаровск поехал, так как увидел перспективу клуба. Вы-то с ним как? Вижу, перед перерывом он в четвертом звене уже.

— У нас четвертое звено иногда выходит, как первое. Не смотрите на расположение троек. С Фроловым у меня все прекрасно. Это игрок, который приносит пользу только своим присутствием в раздевалке. Про лед я уже и не говорю.

— А что на льду?

— Обратите внимание, что он делает в самые важные минуты матча. Этот человек, который способен продержать шайбу почти пару минут, возить соперников в углах, а потом неожиданно создать момент или просто убить время до сирены.

— Статистика-то так себе.

— А я и не прошу у него забить рекордное количество голов и стать лучшим снайпером турнира. Для меня важно, как он жертвует собой в самый важный момент и подает пример партнерам. Его уверенность в себе передается команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОНРАВИЛСЯ КЛИП БУЗОВОЙ

— У вас играют братья Ушенины. У них тоже заканчивается контракт и весной им предстоит решить, что делать с карьерой дальше. В Хабаровске они нашли себя, но, может быть, пришел момент сделать шаг вперед. Хотя это риск.

— Сила и слабость братьев в том, что у них очень специфический хоккей. Их не загнать ни в какие рамки, они будут все равно делать то, что умеют.

— Им нужна свобода.

— И за это они отплатят голами, передачами. Ушенины умеют играть нестандартно. Так, что соперник просто не готов к их решениям. Я знаю, что у них заканчивается контракт. Но даже советовать ничего не буду. Они сами должны принять решение.

— Уходить — риск.

— Я просто скажу, что когда вел с клубом переговоры о контракте в прошлом сезоне, то поставил условие, чтобы у меня остались братья Ушенины, Бывальцев, Ли и Атюшов.

— Из Магнитогорска к вам пришел Богдан Потехин, обладатель Кубка Гагарина. Но я видел, как вы его воспитывали летом. Процесс завершен?

— Вся проблема Богдана в том, что он засиделся на вторых ролях в своей прежней команде. Но в новом клубе от него требуется другое. Надо было менять менталитет, отсюда все проблемы. Он позволял себе неправильно готовиться к матчам.

— Это как?

— Не на льду, а морально. Ему надо было усвоить, что в «Амуре» от его действий многое зависит.

— Совсем недавно Виталий Атюшов после гола показал несколько жестов из клипа Ольги Бузовой. Вас это не потрясло? Ну что за вкус!

— Так я тогда и не знал, что это из клипа. Мне потом рассказали. Кстати, посмотрел один из клипов этой певицы, и мне понравилось.

— Какую песню слушали?

— Вот этого я не помню.

— Может быть и на скамейке что-то такое исполнять после гола.

— Да что вы. Там так психуешь, что не до танцев.

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Федун мощно ответил Аленичеву
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь