Хабаровский «Амур» сразится с аутсайдером КХЛ

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы вернулась домой после повторной игры с владивостокским «Адмиралом». Первым соперником «тигров» станет рижское «Динамо» — один из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Рижане неудачно начали нынешний сезон в КХЛ — целый месяц они не могли набрать очки. В октябре на помощь пришёл Гиртс Анкипанс. С ним команда провела 25 матчей и набрала 30 очков. Однако этого маловато, чтобы пробиться ближе к зоне плей-офф. Несмотря на эти факторы, «Динамо» рук не опускает — в последних пяти играх команда одержала три победы, последнюю — во Владивостоке.

Сейчас в копилке латвийцев всего 38 очков. На встрече скажется то, что для «Динамо» это вторая игра за два дня, плюс ко всему выезд в Хабаровск для рижан всегда давался непросто — последний раз рижане побеждали в дальневосточной столице в 2011 году.