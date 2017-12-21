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03:58 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» сразится с аутсайдером КХЛ

Сегодня «тигры» проведут матч с рижским «Динамо».

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы вернулась домой после повторной игры с владивостокским «Адмиралом». Первым соперником «тигров» станет рижское «Динамо» — один из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Рижане неудачно начали нынешний сезон в КХЛ — целый месяц они не могли набрать очки. В октябре на помощь пришёл Гиртс Анкипанс. С ним команда провела 25 матчей и набрала 30 очков. Однако этого маловато, чтобы пробиться ближе к зоне плей-офф. Несмотря на эти факторы, «Динамо» рук не опускает — в последних пяти играх команда одержала три победы, последнюю — во Владивостоке.

Сейчас в копилке латвийцев всего 38 очков. На встрече скажется то, что для «Динамо» это вторая игра за два дня, плюс ко всему выезд в Хабаровск для рижан всегда давался непросто — последний раз рижане побеждали в дальневосточной столице в 2011 году.

«Амур» опустился на десятую строчку на Востоке, но продолжает сражаться за место в плей-офф. За последние пять игр «тигры» уступили столичному ЦСКА с сухим счётом, затем в овертайме проиграли пекинскому «Куньлунь Ред Стар», однако вскоре взяли у китайской команды реванш. После этого хабаровские хоккеисты дважды встретились с «Адмиралом» — обе команды одержали победы дома. Сейчас в активе «Амура» 57 очков. По этому показателю он сравнялся с «Сибирью», однако у подопечных Андрея Мартемьянова в отличие от новосибирской дружины, ещё две игры в запасе.

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