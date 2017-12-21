Хабаровский «Амур» сразится с аутсайдером КХЛ
Сегодня «тигры» проведут матч с рижским «Динамо».
Сегодня «тигры» проведут матч с рижским «Динамо».
Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы вернулась домой после повторной игры с владивостокским «Адмиралом». Первым соперником «тигров» станет рижское «Динамо» — один из аутсайдеров Континентальной хоккейной лиги. Матч пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
Сейчас в копилке латвийцев всего 38 очков. На встрече скажется то, что для «Динамо» это вторая игра за два дня, плюс ко всему выезд в Хабаровск для рижан всегда давался непросто — последний раз рижане побеждали в дальневосточной столице в 2011 году.
«Амур» опустился на десятую строчку на Востоке, но продолжает сражаться за место в