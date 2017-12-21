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00:48 (мск), источник: Известия

Армейским сборникам не дают расслабиться

Отсутствие десятка хоккеистов национальной команды не помешало ЦСКА победить в первом матче КХЛ после перерыва на Кубок «Первого канала».

Источник: Известия

Во вторник два базовых клуба сборной России — ЦСКА и СКА — сыграли первые матчи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после возвращения своих игроков и тренеров из расположения национальной команды после победы на Кубке «Первого канала» (КПК). На московском этапе Еврохоккейтура наши хоккеисты выиграли три матча из трех — у Швеции (3:1), Финляндии (3:0) и главного соперника на турнире — Канады (2:0).

Последний матч с финнами игрался в воскресенье вечером. А уже во вторник ЦСКА и СКА предстояло провести дома первые встречи КХЛ после перерыва на Кубок «Первого канала». Из 27 хоккеистов, заявленных в сборную на турнир, лишь вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин и защитник ярославского «Локомотива» Илья Любушкин не представляли два армейских коллектива. При этом руководящий тренерский тандем петербургской команды и сборной России Олег Знарок — Харийс Витолиньш почти всех участников КПК внес в состав на игру с минским «Динамо». А вот работающий с защитниками в национальной команде главный тренер московских армейцев Игорь Никитин предпочел во встрече с челябинским «Трактором» вообще обойтись без сборников. В результате Илья Сорокин, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Валерий Ничушкин отсутствовали в составе москвичей во вторничной игре.

В результате СКА с уставшими Ильей Ковальчуком, Сергеем Калининым, Сергеем Плотниковым, Вячеславом Войновым, Динаром Хафизуллиным, Артемом Зубом и другими хоккеистами проиграл на своем льду по буллитам белорусской команде (2:3). ЦСКА же не без труда, но все-таки сумел завоевать три очка в противостоянии с коллективом с Урала (3:1), показав, что резерв способен создать конкуренцию звездам. Помимо вышеперечисленных игроков красно-синие почти неделю были лишены защитника Мэта Робинсона, игравшего за Канаду на КПК. А также вызванных в олимпийскую сборную России на турнир в Норвегию Михаила Науменкова, Романа Любимова, Сергея Шумакова, Андрея Кузьменко и Андрея Светлакова. Их Никитин всё же предпочел выставить против «Трактора».

— Нас грамотно подвели к игре с «Трактором», что помогло добиться хорошего результата с очень непростым соперником, поэтому отсутствие игроков из первой сборной в расположении клуба никак не сказалось, — заявил «Известиям» форвард ЦСКА Роман Любимов. — Теперь предстоит непростой отрезок, матчи с очень серьезными соперниками. Что касается ситуации с игроками национальной сборной, то это тренерское решение. Наш штаб знал график ЦСКА, поэтому решил дать ребятам отдохнуть, сделать ставку на нас и молодых хоккеистов в матче с «Трактором». В целом получилось неплохо.

Сергей Шумаков в ходе турнира в Норвегии получил травму и досрочно вернулся в расположение клуба, но это не помешало ему во встрече с «Трактором» забросить шайбу и сделать голевую передачу на Кирилла Петрова.

— У меня было побольше времени на восстановление, чем у других ребят, — рассказал «Известиям» Сергей Шумаков. — Приехал в ЦСКА, лечился, покатался пару дней. Спасибо нашим докторам, что быстро вылечили. В игре с «Трактором» чувствовалось, что пауза повлияла — очень тяжело было показывать свой лучший хоккей. Выбились из ритма, так как неделю играли против другого уровня соперников, по другим тактическим схемам.

В последние годы Шумаков почти всегда играет в одном звене с Максимом Шалуновым. Еще в ноябре 2016 года Олег Знарок вызывал из новосибирской «Сибири» целую тройку нападающих Шалунов-Шумаков-Санников, которые помогли России выиграть финский этап Евротура — Кубок Карьяла. Весной Шумаков и Шалунов перешли в ЦСКА и продолжили играть вместе. Но на КПК был вызван лишь Шалунов. При этом Олег Знарок отметил, что ему нравится его связка с Шумаковым, а также заявил, что три хоккеиста олимпийской сборной рассматриваются им в плане возможного вызова на Олимпиаду в Пхенчхан.

— Шалунов хорошо сыграл за сборную, забил гол — молодец, — добавил Сергей Шумаков. — Надо у него спрашивать, тяжело ли ему было без меня. Даже не знаю, есть ли у меня шансы поехать в Корею. Я стараюсь играть и забивать голы — и за ЦСКА, и за олимпийскую сборную. А дальше тренеры национальной команды решат, соответствую ли я ее уровню.

Впереди у ЦСКА три московских матчах — на своем льду против магнитогорского «Металлурга» и подольского «Витязя» и на гостевой площадке против «Динамо».

— И «Магнитка», и «Динамо» — очень хорошие соперники, с которыми будут интересные игры, — резюмировал Роман Любимов. — Но я также и «Витязь» не отношу к числу проходных команд. Поэтому хочется, чтобы наши болельщики пришли, поддержали нас и посмотрели хороший хоккей. Мы одинаково серьезно настраиваемся на всех соперников в КХЛ независимо от их статуса. Тренеры грамотно подводят нас к этим матчам, чувствуют наше состояние, и нам удается проходить дистанцию с минимальными потерями очков.

Сейчас ЦСКА (96 очков) идет вторым в таблице регулярного чемпионата, уступая лишь СКА (108 очков).

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