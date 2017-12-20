«Лада» нанесла «Словану» седьмое поражение подряд в КХЛ

Игра, прошедшая в среду в Братиславе, закончилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Соин (30-я минута), Владимир Журавлёв (37), Александр Нестеров (51) и Кирилл Капустин (60). Авторами голов у хозяев стали Симон Депре (32) и Лукаш Кашпар (52).