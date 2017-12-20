Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Лада» нанесла «Словану» седьмое поражение подряд в КХЛ
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Игра, прошедшая в среду в Братиславе, закончилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Соин (30-я минута), Владимир Журавлёв (37), Александр Нестеров (51) и Кирилл Капустин (60). Авторами голов у хозяев стали Симон Депре (32) и Лукаш Кашпар (52).
«Слован» потерпел в чемпионате седьмое поражение подряд.
|Эдуард Занковец
|Артис Аболс
|Якуб Штепанек 58:43 (Я. Штепанек 58:57-59:07, Я. Штепанек 59:18)
|Антон Красоткин
|1-й период
|Георгий Белоусов
|10:32
|18:47
|Андрей Мезарош
|2-й период
|28:17
|Мартин Реваи
|Сергей Соин (Г. Белоусов, С. Бочаров)
|29:25
|29:45
|Мартин Реваи
|Кирилл Дьяков
|29:45
|31:17
|Симон Депре (Я. Штепанек)
|Кирилл Дьяков
|31:17
|Владимир Журавлев (А. Стрельцов)
|36:24
|3-й период
|Александр Нестеров (А. Мастрюков, С. Соин)
|50:10
|50:31
|Ник Эберт
|51:22
|Лукаш Кашпар (М. Ржепик)
|Кирилл Капустин (И. Новотны)
|п.в.
|59:18
|Александр Нестеров
|59:45
|8
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)