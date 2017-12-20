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20 декабря, источник: Р-Спорт

«Лада» нанесла «Словану» седьмое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Хоккеисты братиславского «Слована» проиграли тольяттинской «Ладе» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Братиславе, закончилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Сергей Соин (30-я минута), Владимир Журавлёв (37), Александр Нестеров (51) и Кирилл Капустин (60). Авторами голов у хозяев стали Симон Депре (32) и Лукаш Кашпар (52).

«Слован» потерпел в чемпионате седьмое поражение подряд.

Слован 2:4
(0:0, 1:2, 1:2)
Лада
20.12.2017, 21:00 Зрители: 6462 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Артис Аболс
Вратари
Якуб Штепанек 58:43 (Я. Штепанек 58:57-59:07, Я. Штепанек 59:18) Антон Красоткин
1-й период
Георгий Белоусов 10:32
18:47 Андрей Мезарош
2-й период
28:17 Мартин Реваи
Сергей Соин (Г. Белоусов, С. Бочаров) 29:25
29:45 Мартин Реваи
Кирилл Дьяков 29:45
31:17 Симон Депре (Я. Штепанек)
Кирилл Дьяков 31:17
Владимир Журавлев (А. Стрельцов) 36:24
3-й период
Александр Нестеров (А. Мастрюков, С. Соин) 50:10
50:31 Ник Эберт
51:22 Лукаш Кашпар (М. Ржепик)
Кирилл Капустин (И. Новотны) п.в. 59:18
Александр Нестеров 59:45
Статистика
8 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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