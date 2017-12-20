Шведский хоккеист Карлссон пока не задумывается о получении гражданства Казахстана

В четверг «Динамо» со счетом 5:3 победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «У нас было много шансов во второй половине матча, но нам не удалось ими воспользоваться. Это тяжелое поражение для нас. Доус очень важный для нас игрок, и, конечно, он бы сегодня нам пригодился. Отмечу, что мы слишком много удалялись», — сказал Карлссон.