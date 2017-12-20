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23:24 (мск), источник: ТАСС

Шведский хоккеист Карлссон пока не задумывается о получении гражданства Казахстана

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Шведский вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон заявил, что на данный момент не думает о получении казахстанского гражданства, а сконцентрирован на попадании своей команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он сообщил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг ответственный секретарь Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев заявил ТАСС, что организация планирует подать документы в Международную федерацию хоккея (IIHF) на предоставление спортивного гражданства Карлссону в марте следующего года.

«Посмотрим. Сейчас я не думаю об этом, а сфокусирован на КХЛ и попадании команды в плей-офф», — заявил Карлссон.

В четверг «Динамо» со счетом 5:3 победило «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «У нас было много шансов во второй половине матча, но нам не удалось ими воспользоваться. Это тяжелое поражение для нас. Доус очень важный для нас игрок, и, конечно, он бы сегодня нам пригодился. Отмечу, что мы слишком много удалялись», — сказал Карлссон.

«Ближайшие пять матчей «Барыс» проведет на своей площадке. «Домашняя серия будет крайне важной для нас, постараемся добиться как можно больше побед», — заключил голкипер команды.

ХК Динамо 5:3
(1:1, 2:1, 2:1)
Барыс
20.12.2017, 19:30 Зрители: 4479 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Евгений Корешков
Вратари
Александр Еременко Хенрик Карлссон 59:13
1-й период
01:01 Даниил Тарасов (А. Петунин)
Константин Пушкарев 04:08
08:06 Илья Никулин
Владимир Маркелов (А. Маклюков, К. Пушкарев) 13:11
14:27 Алексей Сопин
2-й период
Роман Старченко (Д. Гурков, М. Семенов) 28:02
35:58 Никита I Комаров (И. Никулин)
38:00 Даниил Тарасов (Ю. Хиетанен, А. Петунин)
3-й период
Джеймс Райт (Л. Вей) 42:47
45:16 Евгений Артюхин
Александр Липин 47:50
49:45 Дмитрий Вишневский (А. Кутейкин)
Кевин Даллмэн 50:11
Кевин Даллмэн 50:11
54:26 Дастин Бойд (А. Кутейкин, М. Анисин)
Статистика
6 Штрафное время 29
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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