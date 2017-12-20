«Барыс» пропустил гол от игрока сборной Казахстана Дастина Бойда и проиграл «Динамо»
Хоккеисты «Барыса» проиграли московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в столице России и завершилась со счетом 5:3.
Уже на 61-й секунде игры «Динамо» вышло вперед после шайбы Даниила Тарасова. Сравнять счет «Барыс» смог на 14-й минуте, когда отличился Владимир Маркелов.
Еще три шайбы было заброшено во втором периоде. На 29-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперед, но на 36-й Никита Комаров восстановил равенство, а на 38-й Тарасов оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу «Динамо».
Отыграться «Барыс» смог в начале третьего периода — автором шайбы на 43-й минуте стал канадский нападающий Джеймс Райт. Исход же матча решила игра «Динамо» в большинстве — на 50-й минуте четвертый гол «Динамо» забил Дмитрий Вишневский, а на 55-й отличился игрок сборной Казахстана и бывший форвард «Барыса» Дастин Бойд.
При этом за мгновение до пятой шайбы у «Барыса» до конца игры был удален Кевин Даллмэн, который досрочно отправился в раздевалку за опасную атаку в область головы и шеи.
Это поражение стало для «Барыса» 22-м в сезоне и вторым подряд. С 63 очками астанинский клуб идет шестым в Восточной конференции. Одержавшее 24-ю победу «Динамо» с 65 очками также занимает шестое место, но на «Западе».
Теперь «Барысу» предстоит серия из четырех подряд домашних игр, в первой из которых 23 декабря соперником станет «Нефтехимик». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.
|Владимир Воробьев
|Евгений Корешков
|Александр Еременко
|Хенрик Карлссон 59:13
|1-й период
|01:01
|Даниил Тарасов (А. Петунин)
|Константин Пушкарев
|04:08
|08:06
|Илья Никулин
|Владимир Маркелов (А. Маклюков, К. Пушкарев)
|13:11
|14:27
|Алексей Сопин
|2-й период
|Роман Старченко (Д. Гурков, М. Семенов)
|28:02
|35:58
|Никита I Комаров (И. Никулин)
|38:00
|Даниил Тарасов (Ю. Хиетанен, А. Петунин)
|3-й период
|Джеймс Райт (Л. Вей)
|42:47
|45:16
|Евгений Артюхин
|Александр Липин
|47:50
|49:45
|Дмитрий Вишневский (А. Кутейкин)
|Кевин Даллмэн
|50:11
|Кевин Даллмэн
|50:11
|54:26
|Дастин Бойд (А. Кутейкин, М. Анисин)
|6
|Штрафное время
|29
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)