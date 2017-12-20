Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Россияне подвели секс-итоги года
Как не столкнуться с мошенниками при заказе аниматоров
Назван лучший по качеству жизни город России
Подросток из-за подзатыльника убил двух пенсионеров
Текущие события
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован2
Лада4
Хоккей. НХЛ
21.12
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Барыс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи2
Салават Юлаев1
Хоккей. НХЛ
21.12
Филадельфия Флайерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик3
Ак Барс0
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь6
Югра1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Динамо Р3
Все события
Женщина-базука: культуристка из России бьет рекорды в соцсетях
Maxim назвал самых сексуальных женщин России
36-летняя Началова вышла на сцену в странном наряде - фанаты
В Москве скончалась экс-жена Вячеслава Манучарова
Президент UFC подтвердил переговоры с Флойдом Мэйуэзером
Форма российских олимпийцев направлена на утверждение в МОК
Названы самые хайповые вещи года
Валерия разрисовала лысину Иосифа Пригожина под елочный шар
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Россияне подвели секс-итоги года
«Спасение для России»: в Киеве назвали вариант возврата Крыма
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь людей
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
16Победа ЦСКА и группы поддержки
22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил гол от игрока сборной Казахстана Дастина Бойда и проиграл «Динамо»

Хоккеисты «Барыса» проиграли московскому «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в столице России и завершилась со счетом 5:3.

Уже на 61-й секунде игры «Динамо» вышло вперед после шайбы Даниила Тарасова. Сравнять счет «Барыс» смог на 14-й минуте, когда отличился Владимир Маркелов.

Еще три шайбы было заброшено во втором периоде. На 29-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперед, но на 36-й Никита Комаров восстановил равенство, а на 38-й Тарасов оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу «Динамо».

Отыграться «Барыс» смог в начале третьего периода — автором шайбы на 43-й минуте стал канадский нападающий Джеймс Райт. Исход же матча решила игра «Динамо» в большинстве — на 50-й минуте четвертый гол «Динамо» забил Дмитрий Вишневский, а на 55-й отличился игрок сборной Казахстана и бывший форвард «Барыса» Дастин Бойд.

При этом за мгновение до пятой шайбы у «Барыса» до конца игры был удален Кевин Даллмэн, который досрочно отправился в раздевалку за опасную атаку в область головы и шеи.

Это поражение стало для «Барыса» 22-м в сезоне и вторым подряд. С 63 очками астанинский клуб идет шестым в Восточной конференции. Одержавшее 24-ю победу «Динамо» с 65 очками также занимает шестое место, но на «Западе».

Теперь «Барысу» предстоит серия из четырех подряд домашних игр, в первой из которых 23 декабря соперником станет «Нефтехимик». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.

ХК Динамо 5:3
(1:1, 2:1, 2:1)
Барыс
20.12.2017, 19:30 Зрители: 4479 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Владимир Воробьев Евгений Корешков
Вратари
Александр Еременко Хенрик Карлссон 59:13
1-й период
01:01 Даниил Тарасов (А. Петунин)
Константин Пушкарев 04:08
08:06 Илья Никулин
Владимир Маркелов (А. Маклюков, К. Пушкарев) 13:11
14:27 Алексей Сопин
2-й период
Роман Старченко (Д. Гурков, М. Семенов) 28:02
35:58 Никита I Комаров (И. Никулин)
38:00 Даниил Тарасов (Ю. Хиетанен, А. Петунин)
3-й период
Джеймс Райт (Л. Вей) 42:47
45:16 Евгений Артюхин
Александр Липин 47:50
49:45 Дмитрий Вишневский (А. Кутейкин)
Кевин Даллмэн 50:11
Кевин Даллмэн 50:11
54:26 Дастин Бойд (А. Кутейкин, М. Анисин)
Статистика
6 Штрафное время 29
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" пропустил шайбу от игрока сборной Казахстана Дастина Бойда и проиграл "Динамо"
«Я полностью чист! Это скандал!»: Пихлера не пускают в Пхенчхан
Комиссия МОК рассмотрела новые дела российских спортсменов
Президент UFC подтвердил переговоры с Флойдом Мэйуэзером
Форма российских олимпийцев направлена на утверждение в МОК
Хабиб Нурмагомедов: Чтобы уложиться в вес — отрежу себе ногу
Родченкову пришлось сменить квартиру из соображений безопасности
«Химки» одержали восьмую победу в Евролиге
Новости
Авто
«Лада Шаман»: первое фото секретной «Нивы» Новинку отечественного автопрома житель Тольятти встретил сегодня возле учебного центра АВТОВАЗа
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером» По мнению артиста, аудитория просто еще не привыкла видеть его и Юлию Меньшову ведущими программы
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
7 звёзд, которые скрывали беременность почти до самых родов Мы составили список самых скрытных и загадочных мам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь