«Барыс» пропустил гол от игрока сборной Казахстана Дастина Бойда и проиграл «Динамо»

Игра проходила в столице России и завершилась со счетом 5:3.

Уже на 61-й секунде игры «Динамо» вышло вперед после шайбы Даниила Тарасова. Сравнять счет «Барыс» смог на 14-й минуте, когда отличился Владимир Маркелов.

Еще три шайбы было заброшено во втором периоде. На 29-й минуте Роман Старченко вывел «Барыс» вперед, но на 36-й Никита Комаров восстановил равенство, а на 38-й Тарасов оформил дубль и сделал счет 3:2 в пользу «Динамо».

Отыграться «Барыс» смог в начале третьего периода — автором шайбы на 43-й минуте стал канадский нападающий Джеймс Райт. Исход же матча решила игра «Динамо» в большинстве — на 50-й минуте четвертый гол «Динамо» забил Дмитрий Вишневский, а на 55-й отличился игрок сборной Казахстана и бывший форвард «Барыса» Дастин Бойд.

При этом за мгновение до пятой шайбы у «Барыса» до конца игры был удален Кевин Даллмэн, который досрочно отправился в раздевалку за опасную атаку в область головы и шеи.

Это поражение стало для «Барыса» 22-м в сезоне и вторым подряд. С 63 очками астанинский клуб идет шестым в Восточной конференции. Одержавшее 24-ю победу «Динамо» с 65 очками также занимает шестое место, но на «Западе».