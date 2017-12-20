Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Игра, прошедшая в среду в Сочи, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). На шайбы Юрки Йокипакка (1-я минута) и Павла Падакина (34) у сочинцев гости ответили точным броском Энвера Лисина (49).
Форвард «Сочи» Алексей Цветков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Сочи
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2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
|Салават Юлаев
|Сергей Зубов
|Эркка Вестерлунд
|Константин Барулин
|Бен Скривенс 58:59
|1-й период
|00:38
|Юрки Йокипакка (Э. О`Делл)
|08:56
|Сергей II Кузнецов
|Энвер Лисин
|10:47
|18:48
|Эрик О`Делл
|18:48
|Эрик О`Делл
|2-й период
|33:41
|Павел Падакин (К. Уэллман)
|Антон Бурдасов
|34:17
|3-й период
|Игорь Макаров
|44:40
|Энвер Лисин (А. Федоров)
|48:19
|55:58
|Шон I Коллинс
|29
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)