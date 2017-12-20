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22:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Хоккеисты «Сочи» обыграли уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в среду в Сочи, закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). На шайбы Юрки Йокипакка (1-я минута) и Павла Падакина (34) у сочинцев гости ответили точным броском Энвера Лисина (49).

Форвард «Сочи» Алексей Цветков провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Сочи 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
Салават Юлаев
20.12.2017, 19:30 Зрители: 6018 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Эркка Вестерлунд
Вратари
Константин Барулин Бен Скривенс 58:59
1-й период
00:38 Юрки Йокипакка (Э. О`Делл)
08:56 Сергей II Кузнецов
Энвер Лисин 10:47
18:48 Эрик О`Делл
18:48 Эрик О`Делл
2-й период
33:41 Павел Падакин (К. Уэллман)
Антон Бурдасов 34:17
3-й период
Игорь Макаров 44:40
Энвер Лисин (А. Федоров) 48:19
55:58 Шон I Коллинс
Статистика
29 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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