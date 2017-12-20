Задачи клубов к дедлайну КХЛ: Западная конференция

Источник: РИА "Новости"

СКА

Игра «армейцев» производит солидное впечатление. Единственный казус — усталость игроков сборных после Евротура. Именно по этой причине команда Олега Знарка не справилась дома с минским «Динамо». В целом же состав укомплектован. Хоккеистов, получавших мало игровой практики, уже отдали в «Спартак», в Омск отправили Чудинова. Задача для СКА — дать больше игрового времени молодёжи, так как в плей-офф на опытных игроков выпадет двойная нагрузка. Пятая позиция легионера была закрыта «армейцами» после приглашения норвежца Патрика Торесена.

ЦСКА

У московских «армейцев» глубина состава ещё больше, чем у СКА. Команда Игоря Никитина может себе позволить дать передышку 10 хоккеистам сборной России, выйти на матч с «Трактором» полурезервным составом и победить. Для ЦСКА сейчас главное — определиться, какими звеньями команда собирается играть в плей-офф. Раздавать игроков, не имеющих постоянной практики, красно-синие вряд ли захотят. Усиливать конкурентов нет смысла, отправлять людей в клубы, которые не попадут в восьмёрку, — тем более.

«Йокерит»

Состав «шутов» укомплектован неплохо, но по команде Юкки Ялонена может серьёзно ударить травма нападающего Антти Пильстрёма, которую он получил на Кубке Первого канала. Финнам нужно задуматься, как и кем закрыть эту позицию. Клубу из Хельсинки не помешает забивной нападающий. Задача в этом плане упрощается, так как не нужно беспокоиться о лимите на легионеров. В своём нынешнем виде «Йокерит» существует последний сезон. Со следующего года в Хельсинки будет трудиться новый главный тренер Лаури Марьямяки, который начнёт выстраивать команду под себя.

«Локомотив»

В Ярославле намерены продлить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым ещё на год. До дедлайна «железнодорожники» должны объявить о подписании нового контракта с российским специалистом, это станет ключевой новостью для болельщиков команды. В плане состава волжане уже укрепили защиту, заполучив Пайгина и Лекомцева. Квартальнову важно взбодрить и привести в чувства легионеров. Именно от них будет зависеть итоговый результат «Локомотива». От человека на большинство (им мог стать Кирилл Кольцов), в Ярославле решили отказаться, посчитав, что Накладал и Кронвалль справятся со своими обязанностями. Чех, правда, пока травмирован.

«Торпедо»

Из-за небольших финансовых возможностей Петерис Скудра вынужден постоянно отказываться от одних людей, чтобы пригласить других. Иначе не получается вписаться в бюджет. Главному тренеру и руководству «Торпедо» стоит грамотнее подходить к подбору игроков. Уже не первый год в команду приглашаются хоккеисты, которые не вписываются в игровую модель нижегородцев. Со словенскими легионерами у торпедовцев и вовсе беда. С Тичаром, Егличем и Муршаком было принято решение расстаться. Скудра ищет силового защитника, регулярно по ходу нынешнего сезона жалуясь на оборону, а также человека в линию атаки. Им может стать иностранец.

«Динамо» (Москва)

В динамовском клубе происходят не совсем понятные вещи. В молодёжную сборную уехал защитник Егор Зайцев, следом руководство поместило в список отказов Андрея Кутейкина. А кто в защите будет играть? Кутейкина, правда, никто не забрал, но мотивацию и настроение намерением срезать часть зарплаты ему явно подпортили. Бело-голубые немало пропускают, поэтому об обороне нужно задуматься прежде всего. Не хватает и забивного форварда. Защитники «Динамо» играют результативнее нападающих. Владимир Воробьёв постоянно делает на этом акцент. Вот и в матче с «Ак Барсом» в Казани дубль в активе Никулина при шести пропущенных шайбах.

ХК «Сочи»

Южане ведут отчаянную борьбу за плей-офф. Разница шайб отрицательная, так что в усилении нуждается как защитная, так и атакующая линия. Сергей Зубов очень тщательно подходит к подбору игроков. Давно пора приглашать нового вратаря, но «леопарды» продолжают делать ставку на дуэт Барулин — Шикин. Среди главных активов команды — нападающий Падакин и защитник Хохлов, но сочинцы намерены их сохранить. Главная задача клуба с берегов Чёрного моря — найти игрока на большинство. С реализацией лишнего большие проблемы.

«Спартак»

Третьего подряд фиаско «Спартаку» могут не простить. Алексей Жамнов предпринимает все усилия, чтобы команда по итогам «регулярки» оказалась в восьмёрке сильнейших на Западе. Генменеджер помогает Вадиму Епанчинцеву на тренерской лавке, постоянно обновляется и состав. Самым громким приобретением стало подписание контракта с атакующим защитником Кириллом Кольцовым. В свою очередь защитник Артём Аляев продолжит карьеру в «Ладе». Пора отказываться от нападающего Виктора Боброва, а на его место попробовать подписать сильного центрального нападающего. Сейчас эта позиция самая проблемная в московском клубе.

«Северсталь»

Череповецкая команда находится в группе риска. По итогам нынешнего сезона «сталевары» могут покинуть КХЛ из-за низкого рейтинга. Чтобы сохранить место в элите, команде Александра Гулявцева нужно обязательно попадать в плей-офф. Сейчас это первостепенная задача. В этой связи расставаться с кем-то из своих лидеров черепорвчане не намерены, а вот заполучить игрока в каждую из линий были бы не против. Вопрос будет решаться на флажке, сейчас менеджеры «Северстали» просматривают нескольких кандидатов.

«Динамо» (Минск)

Минчане расстались с защитником Романом Дюковым. У главного тренера команды Горди Дуайера были претензии к некоторым молодым игрокам обороны. Один из них стал известен. Шансы на выход в плей-офф у «зубров» невысоки, хотя победа над СКА добавила оптимизма. Укреплять динамовцам нужно именно защитную линию. Вратарь Юнас Энрот не может постоянно исправлять ошибки за своими партнёрами. Так что ещё один хоккеист уровня Марка-Андре Граньяни Минску точно не помешает.

«Витязь»

Прошлогодний чемпионат получился для «Витязя» сверхудачным. Команда Валерия Белова впервые в своей истории вышла в плей-офф. В этом году подольский клуб на 90% завершит сезон уже по окончании регулярного чемпионата. Главной задачей «витязей» в дедлайн будет чистка платёжной ведомости. Команду, скорее всего, покинут дорогостоящие возрастные хоккеисты. Уже принято решение расстаться с финским вратарём Томи Кархуненом, на очереди нападающие Максим Афиногенов и Алексей Копейкин.

«Слован»

Сезон для «Слована» получился провальным. Милоша Ржигу на тренерском посту сменил Эдуард Занковец, но и это никакого результата не принесло. Сейчас команда в основном состоит из легионеров, оказавшихся ненужными в других клубах или же из чешских и словацких ветеранов. «Орлам» нужно серьёзное и качественное омоложение. Братиславцы способны играть в классный хоккей, но для этого им нужно пересмотреть клубную философию.

«Динамо» (Рига)