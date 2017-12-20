Задачи клубов к дедлайну КХЛ: Западная конференция
«Спартаку» нужен центральный нападающий, «Витязь» будет разгружать платёжку, а рижскому «Динамо» важно сохранить Индрашиса.
«Спартаку» нужен центральный нападающий, «Витязь» будет разгружать платёжку, а рижскому «Динамо» важно сохранить Индрашиса.
СКА
Игра «армейцев» производит солидное впечатление. Единственный казус — усталость игроков сборных после Евротура. Именно по этой причине команда Олега Знарка не справилась дома с минским «Динамо». В целом же состав укомплектован. Хоккеистов, получавших мало игровой практики, уже отдали в «Спартак», в Омск отправили Чудинова. Задача для СКА — дать больше игрового времени молодёжи, так как в
ЦСКА
У московских «армейцев» глубина состава ещё больше, чем у СКА. Команда Игоря Никитина может себе позволить дать передышку 10 хоккеистам сборной России, выйти на матч с «Трактором» полурезервным составом и победить. Для ЦСКА сейчас главное — определиться, какими звеньями команда собирается играть в
«Йокерит»
Состав «шутов» укомплектован неплохо, но по команде Юкки Ялонена может серьёзно ударить травма нападающего Антти Пильстрёма, которую он получил на Кубке Первого канала. Финнам нужно задуматься, как и кем закрыть эту позицию. Клубу из Хельсинки не помешает забивной нападающий. Задача в этом плане упрощается, так как не нужно беспокоиться о лимите на легионеров. В своём нынешнем виде «Йокерит» существует последний сезон. Со следующего года в Хельсинки будет трудиться новый главный тренер Лаури Марьямяки, который начнёт выстраивать команду под себя.
«Локомотив»
В Ярославле намерены продлить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым ещё на год. До дедлайна «железнодорожники» должны объявить о подписании нового контракта с российским специалистом, это станет ключевой новостью для болельщиков команды. В плане состава волжане уже укрепили защиту, заполучив Пайгина и Лекомцева. Квартальнову важно взбодрить и привести в чувства легионеров. Именно от них будет зависеть итоговый результат «Локомотива». От человека на большинство (им мог стать Кирилл Кольцов), в Ярославле решили отказаться, посчитав, что Накладал и Кронвалль справятся со своими обязанностями. Чех, правда, пока травмирован.
«Торпедо»
«Динамо» (Москва)
В динамовском клубе происходят не совсем понятные вещи. В молодёжную сборную уехал защитник Егор Зайцев, следом руководство поместило в список отказов Андрея Кутейкина. А кто в защите будет играть? Кутейкина, правда, никто не забрал, но мотивацию и настроение намерением срезать часть зарплаты ему явно подпортили.
ХК «Сочи»
Южане ведут отчаянную борьбу за
«Спартак»
Третьего подряд фиаско «Спартаку» могут не простить. Алексей Жамнов предпринимает все усилия, чтобы команда по итогам «регулярки» оказалась в восьмёрке сильнейших на Западе. Генменеджер помогает Вадиму Епанчинцеву на тренерской лавке, постоянно обновляется и состав. Самым громким приобретением стало подписание контракта с атакующим защитником Кириллом Кольцовым. В свою очередь защитник Артём Аляев продолжит карьеру в «Ладе». Пора отказываться от нападающего Виктора Боброва, а на его место попробовать подписать сильного центрального нападающего. Сейчас эта позиция самая проблемная в московском клубе.
«Северсталь»
Череповецкая команда находится в группе риска. По итогам нынешнего сезона «сталевары» могут покинуть КХЛ
«Динамо» (Минск)
Минчане расстались с защитником Романом Дюковым. У главного тренера команды Горди Дуайера были претензии к некоторым молодым игрокам обороны. Один из них стал известен. Шансы на выход в
«Витязь»
Прошлогодний чемпионат получился для «Витязя» сверхудачным. Команда Валерия Белова впервые в своей истории вышла в
«Слован»
Сезон для «Слована» получился провальным. Милоша Ржигу на тренерском посту сменил Эдуард Занковец, но и это никакого результата не принесло. Сейчас команда в основном состоит из легионеров, оказавшихся ненужными в других клубах или же из чешских и словацких ветеранов. «Орлам» нужно серьёзное и качественное омоложение. Братиславцы способны играть в классный хоккей, но для этого им нужно пересмотреть клубную философию.
«Динамо» (Рига)
Кого успешные клубы могут взять из рижского «Динамо» перед дедлайном? Разве что нападающего Микса Индрашиса. Он, кстати, уже был одной ногой в «Куньлуне», но стороны не договорились по зарплате. Брать в свои ряды средних латвийских хоккеистов на позиции легионеров российским командам нет никакого резона, так что главная задача рижан — постараться сохранить своего лидера и в следующем году строить команду вокруг него.