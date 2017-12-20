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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» разгромила «Югру» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Новосибирская «Сибирь» разгромила ханты-мансийскую «Югру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). У победителей по дублю оформили Степан Санников (17-я и 21-я минуты) и Вячеслав Основин (29 и 33), также отличились Сергей Коньков (22) и Александр Бергстрём (47). У гостей шайбу забросил Максим Пестушко (50).

Защитник «Сибири» Иван Верещагин провел свой 200-й матч в КХЛ.

В следующем матче чемпионата «Сибирь» примет 23 декабря уфимский «Салават Юлаев», а «Югра» 25 декабря сыграет на своем льду с «Сочи».

Сибирь 6:1
(1:0, 4:0, 1:1)
Югра
20.12.2017, 15:30 Зрители: 5108 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Анатолий Емелин
Вратари
Александр Салак Илья Проскуряков
1-й период
02:02 Константин Алексеев
03:08 Владимир Первушин
Павел Варфоломеев 10:41
16:35 Степан Санников (Й. Энлунд, Ан. Ермаков)
2-й период
20:56 Степан Санников (Й. Энлунд, Н. Демидов)
21:17 Сергей Коньков (В. Первушин, А.А. Шаров)
28:37 Вячеслав Основин (С. Иванов, П. Ткаченко)
31:26
32:56 Вячеслав Основин
Александр Комаристый 38:21
3-й период
Вели-Матти Савинайнен 40:57
Константин Майоров 44:51
46:29 Александр Бергстрем (П. Закриссон, А. Сигарев)
Максим Пестушко (П. Варфоломеев) 49:19
52:08 Иван Верещагин
Тобиас Виклунд 58:02
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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