«Сибирь» разгромила «Югру» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). У победителей по дублю оформили Степан Санников (17-я и 21-я минуты) и Вячеслав Основин (29 и 33), также отличились Сергей Коньков (22) и Александр Бергстрём (47). У гостей шайбу забросил Максим Пестушко (50).