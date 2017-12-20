Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Сибирь» разгромила «Югру» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 дек —
МОСКВА, 20 дек —
Встреча, прошедшая в среду в Новосибирске, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1). У победителей по дублю оформили Степан Санников (17-я и 21-я минуты) и Вячеслав Основин (29 и 33), также отличились Сергей Коньков (22) и Александр Бергстрём (47). У гостей шайбу забросил Максим Пестушко (50).
Защитник «Сибири» Иван Верещагин провел свой 200-й матч в КХЛ.
В следующем матче чемпионата «Сибирь» примет 23 декабря уфимский «Салават Юлаев», а «Югра» 25 декабря сыграет на своем льду с «Сочи».
|Владимир Юрзинов
|Анатолий Емелин
|Александр Салак
|Илья Проскуряков
|1-й период
|02:02
|Константин Алексеев
|03:08
|Владимир Первушин
|Павел Варфоломеев
|10:41
|16:35
|Степан Санников (Й. Энлунд, Ан. Ермаков)
|2-й период
|20:56
|Степан Санников (Й. Энлунд, Н. Демидов)
|21:17
|Сергей Коньков (В. Первушин, А.А. Шаров)
|28:37
|Вячеслав Основин (С. Иванов, П. Ткаченко)
|31:26
|32:56
|Вячеслав Основин
|Александр Комаристый
|38:21
|3-й период
|Вели-Матти Савинайнен
|40:57
|Константин Майоров
|44:51
|46:29
|Александр Бергстрем (П. Закриссон, А. Сигарев)
|Максим Пестушко (П. Варфоломеев)
|49:19
|52:08
|Иван Верещагин
|Тобиас Виклунд
|58:02
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)