Задачи клубов на дедлайн КХЛ: Восточная конференция

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс»

Казанцы выглядят самой стабильной и сбалансированной командой на Востоке и в срочном усилении перед плей-офф не нуждаются. В последнее время «Ак Барс» играет без травмированных Джастина Азеведу, Андрея Попова, Фёдора Малыхина, но это не мешает казанцам уверенно лидировать в конференции. Система Зинэтулы Билялетдинова продолжает давать результат даже при отсутствии ряда ключевых исполнителей. К началу марта, когда стартует плей-офф КХЛ, все травмированные должны вернуться в обойму, и к решающим матчам сезона главный фаворит Востока подойдёт в полной боевой готовности.



Впрочем, даже в таком идеальном подборе хоккеистов можно найти небольшой изъян. Ещё перед стартом чемпионата, когда стало ясно, что казанцы в сезон вступают лишь с одним вратарём, многие сомневались в Эмиле Гарипове, как в единоличном первом номере топового клуба. Мол, этот голкипер нестабилен, зависим от настроения, да и просто не является вратарём высшего класса. К тому же, более-менее надёжный бэкап нужен любому стражу ворот, ведь никто не застрахован от усталости и травм. В ходе текущей «регулярки» Гарипов пока даёт не так много поводов для критики, но в мясорубке плей-офф может случиться всякое и подстраховка Эмилю точно бы не помешала.

«Авангард»

Омский клуб даром, что идёт на втором месте конференции, имеет массу проблем. Собственно, столь высокой позиции на Востоке «ястребы» обязаны делению на дивизионы, согласно которому первое место каждого сикстета автоматически находится на лидирующих позициях в конференции. А вот что касается игры «Авангарда», то она, особенно в последнее время, никак не соответствует уровню второй команды Востока, и перед кубковой весной омичам необходимо усиливать состав.



Конечно, «Авангард» серьёзно подкосили травмы, в результате которых развалилась центральная ось команды, но по ходу сезона выявилась ещё одна проблема: у омичей большая беда с созданием и реализацией моментов. Проваливает сезон Кугрышев, после неплохого начала потерялся Петерссон, окончательно растерял былые кондиции Пережогин. На этих хоккеистов, включая травмированного с начала сезона Сундстрёма, была возложена миссия атакующего креатива, без выполнения которой «Авангард» всё более превращается в прямолинейную и предсказуемую команду.

Руководство «ястребов» уже предпринимает шаги для выправления ситуации. Подписан Пёрселл, выменян Ро, но этого мало. Если Сундстрём и Пьянов так и не сыграют в этом сезоне, то «Авангарду» нужно искать центров в первые два звена, а также чистого снайпера, который бы решил хотя бы часть проблем с реализацией моментов. Но омичи ограничены в бюджете, а также вынуждены искать усиление только на российском рынке, в условиях перебора легионеров в команде. И это делает задачу идеального доукомплектования «Авангарда» перед плей-офф практически невыполнимой.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб смело может считаться одним из открытий турнира. Дело здесь и в успешной тренерской работе Андрея Назарова, и в летней трансферной кампании. «Нефтехимик» представляет собой сплав добротных легионеров и талантливых местных воспитанников. Это сочетание даёт результат. Вообще же команда в Нижнекамске целиком тренерская. При скудном бюджете Назаров показывает ошеломляющий результат, напрямую конкурируя с богатым и грозным «Ак Барсом». Боссам нижнекамского клуба нужно срочно задуматься над продлением контракта с тренером, чьё соглашение заканчивается 30 апреля 2018 года. Интерес к Назарову в КХЛ растёт.



В «Нефтехимике» каждый игрок на вес золота, и потеря даже нескольких лидеров серьёзно бьёт по общекомандному уровню нижнекамцев. В этой «регулярке» у команды уже был период, когда травмы трёх основных хоккеистов превратили «Нефтехимик», по словам главного тренера, в клуб ВХЛ, и это явление может быть симптоматично и вылиться в серьёзную проблему во время плей-офф. Если нижнекамцы хотят серьёзно пошуметь в играх на вылет, то перед дедлайном им жизненно необходимо удлинять скамейку. Приобретение Эрика Густафссона закрыло позицию защитника под большинство, но «Нефтехимику» явно бы не помешал ещё один игрок обороны с характеристикой «домосед». Также требует усиления и нападение, где практически отсутствует прослойка из не звёздных, но опытных форвардов между легионерами и нижнекамской молодёжью.

«Автомобилист»

Владимир Крикунов в этом сезоне наверняка может быть доволен и местом своей команды в турнирной таблице, и качеством игры, и глубиной состава. «Автомобилист» располагает отличной вратарской бригадой, разноплановыми защитниками и забивным нападением, которое позволяет клубу из Екатеринбурга быть самым результативным на Востоке.



Если екатеринбуржцы обойдутся без травм и все винтики в механизме Крикунова будут работать, как следует, то «Автомобилист» вполне может считаться теневым фаворитом Востока. Нужно ли такой команде усиление? Не помешает, разве что, какой-нибудь топовый снайпер или центрфовард в звено к Анатолию Голышеву, который поможет талантливому нападающему обрести свои лучшие кондиции.

«Металлург»

«Магнитка» находится на пороге перемен, но пока отказывается от революционных методов. Плохо начав сезон, руководители «Металлурга» не стали терпеть, уволили Илью Воробьёва, а сами стали возвращать лидеров прошлых сезонов, откладывая неминуемую перестройку команды ещё минимум на год. Помогло ли это уральцам? Несомненно, лучше стала игра в обороне, но атака «Магнитки» существенно потеряла в лёгкости и вариативности. Безусловно, усилит команду Войтек Вольски, но перед плей-офф «Металлургу» необходимы ещё яркие личности в нападение.



Например, после ухода Зарипова, так и не найден оптимальный партнёр в тройку к Мозякину и Коваржу. Кроме того, магнитогорской молодёжи, которая в этом сезоне обильно подключается к основному составу, необходим опытный дядька-наставник.

«Барыс»

Не так давно «Барыс» выдавал победные серии и всерьёз претендовал на лидерство в конференции, но после перерыва на Кубок Карьяла астанинцы стремительно покатились вниз. Перестала идти игра у Доуса, Вея, Фрэттина, прекратил выручать Карлссон, и вот уже «Барыс» на границе кубковой восьмёрке с обнажившимися проблемами с составом.

Прямо сейчас казахстанская команда нуждается в усилении всех линий. В клубе недовольны голкипером Карлссоном и уже ищут ему замену, либо помощника. Статус самой пропускающей после «Югры» команды Востока обязывает решать проблему с оборонительной линией, а в нападении за спинами североамериканцев привычная для «Барыса» пустота. Любой другой клуб на месте астанинцев уже давно бы провернул несколько обменов, чтобы усилить проблемные позиции, но у команды из столицы Казахстана исторически свой путь. Для «Барыса» нехарактерно укреплять состав по ходу сезона, команда работает в первую очередь на национальную сборную, выращивая местных хоккеистов, и вряд ли во имя успешного выступления в плей-офф руководители «Барыса» озадачатся подбором новых игроков со стороны.

«Трактор»

Челябинцы сражаются за место в плей-офф, в этой гонке пока находятся, например, выше «Салавата Юлаева», и это, безусловно, заслуга главного тренера команда Анвара Гатиятулина. С далеко не самым мастеровитым составом наставник «Трактора» добивается каких-то промежуточных успехов и держит клуб на плаву.



Гатиятулину было бы в разы легче, если бы у «Трактора» был более интересный ростер, но кроме легионеров в команде трудно кого-то выделить. Лучшие годы Максима Якуцени остались позади, гораздо большего ждут от челябинской молодёжи во главе с уже не самым молодым Кручининым, а игроки калибра



Семёна Кокуёва, Александра Рыбакова или Игоря Полыгалова вряд ли могут быт лидерами клуба, претендующего на что-либо серьёзное. Перед дедлайном челябинцам необходимо усиливать атаку, удлинять скамейку форвардов, чтобы «Трактор» мог выигрывать матчи не только за счёт безупречных действий в обороне.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда понемногу выбирается из ямы, в которую «Салават» попал в октябре-ноябре, но подопечные Эркки Вестерлунда до сих пор балансируют на границе зоны плей-офф и для рывка наверх и успешного выступления в играх на вылет им не помешает усиление. У финского тренера временами получается добиться от своих хоккеистов надёжной игры у своих ворот, но среди игроков обороны «Салавата» наблюдается явный перекос в сторону атакующих защитников, и появление в клубе одного-двух «домоседов» явно облегчит жизнь Вестерлунду.



Слабо реализуется огромный потенциал «Салавата» в атаке, где у уфимцев никто и близко не может приблизиться к легионерам команды по бомбардирским показателям. Пока проваливается ставка на Илью Зубова, как на второго центрфорварда «Салавата», Антон Бурдасов не спешит заколачивать одну шайбу за другой, могут лучше играть Лисин, Фёдоров и Макаров. Уфимскому нападению требуется свежая кровь, иначе на одном легионерском звене «Салават» в плей-офф далеко не уедет.

«Амур»

У команд, которые пока не попадают в плей-офф, перед дедлайном совершенно другие задачи. Почти каждый такой клуб имеет в своём составе одного или нескольких хоккеистов, представляющих интерес для лидеров. И цели команд-аутсайдеров разнятся: кому-то выгодно продать ведущих игроков, чтобы разгрузить платёжную ведомость, а кто-то думает о спортивном результате следующего сезона и стремится сохранить лучших в своём составе.



Безусловно, ко второй категории команд относится «Амур», который, собственно, имеет отличные шансы попасть в плей-офф и в этом сезоне. Главный актив хабаровчан — связка Алексей Бывальцев — Олег Ли, ставшая настоящим открытием чемпионата. Про переход Бывальцева в родную «Магнитку» уже ходили слухи по ходу этого сезона, но «Амуру» удалось отстоять своего ведущего центра. Понятно, что сейчас хабаровчане находятся в непосредственной близости к восьмёрке, впереди длинная домашняя серия, и никто не отдаст не только Бывальцева с Ли, но и братьев Ушениных, Томаша Зогорну или Юху Метсолу в другие клубы. Вообще, «Амур» и сам бы не прочь усилиться перед финишем «регулярки». Команде бы не помешал опытный защитник и забивной форвард, но скорее всего, решать задачу попадания в плей-офф хабаровчане будут без помощи со стороны.

«Сибирь»

Новосибирцам не привыкать распродавать своих лучших игроков, но в последнее время происходит это обычно в межсезонье. В прошлом чемпионате «Сибирь» впервые за долгое время осталась без плей-оффа, но сумела удержать до конца Шалунова, Шумакова и Окулова. Сейчас игроков такого калибра в новосибирском клубе и близко нет, а потому даже при большом желании устроить распродажу, Кирилл Фастовский столкнётся с дефицитом товара. Наибольший интерес в составе «Сибири» сейчас вызывает, пожалуй, только Алексей Красиков, «съевший» в воротах новосибирцев Александра Салака. Но на молодого голкипера в клубе явно рассчитывают в долгосрочной перспективе, и выдернуть его сейчас в другую команду практически нереально. Большие надежды также подаёт Николай Демидов, и этого молодого защитника необходимо сохранить на будущее.

«Куньлунь Ред Стар»

Трансферная политика китайского клуба не может оцениваться по таким же критериям, как у других команд. И летом, и по ходу этого сезона «Куньлунь» совершал довольно странные трансферы, а сейчас, когда команда далека от зоны плей-офф, «Ред Стар» стал распродавать лидеров. Расположение «Куньлуня» покинул Войтек Вольски, лучший бомбардир клуба. На что рассчитывают в китайском коллективе? Усиливать кем-то состав не имеет смысла, так как клуб почти наверняка не сыграет в плей-офф, да и надежды на то, что «Куньлунь» проведёт сильный трансфер, практически нет, но и превращаться в «Медвешчак» образца последних двух сезонов, устраивая распродажу, явно не стоит. В команде есть немало интересных игроков, и в Китае должны подумать о том, чтобы сколотить хоть какой-то костяк на перспективу, а не расставаться летом практически со всеми игроками и начинать сезон с чистого листа.

«Адмирал»

«Адмирал» идёт далеко от зоны плей-офф, у клуба многомилионные долги и всё идёт к тому, для решения финансовых проблем новые владельцы клуба прибегнут к распродаже ценных активов дальневосточников. Главным бриллиантом там является, конечно же, Владимир Ткачёв, на которого давно облизываются в родном Омске, а также ещё в нескольких клубах. Говорят, что за Ткачёва просят полцарства, но финансовые трудности могут сделать представителей «Адмирала» сговорчивее.



Впрочем, продажей одного Ткачёва все долги не закроются и руководству «моряков», похоже, предстоит серьёзный выбор. Устроить массовую распродажу и серьёзно рисковать потерей только-только заболевших хоккеем болельщиков из Владивостока и снижением интереса к виду спорта в регионе, либо находить другие пути выхода из трудной ситуации, но сохранить боеспособный состав до самого конца и попробовать в ближайшей домашней серии совершить рывок наверх. Решение этой дилеммы — вот задача «Адмирала» перед дедлайном.

«Лада»

Тольяттинский клуб находится среди главных претендентов на вылет из КХЛ по итогам сезона, и трудно сказать, что должно произойти в оставшихся матчах чемпионата, чтобы «Лада» улучшила свои позиции в рейтинге клубов. Означает ли это, что перед дедлайном волжанам не стоит упираться и отпустить в другие команды своих лучших игроков? Наверняка будет немалый спрос на Дениса Зернова, Кирилла Капустина и Георгия Белоусова, которые проводят хороший сезон. Ответ лежит на поверхности: если «Лада» сдастся, продаст лидеров и будет заканчивать сезон наполовину молодёжным составом, тогда тольяттинцы точно обрекут себя на вылет из КХЛ. В противном случае у команды есть шанс достойно провести концовку чемпионата и сохранить хоть какие-нибудь шансы на продолжение выступлений в сильнейшей лиге страны. «Ладе» стоит побороться за сохранение команды в элите, и по опыту прошлого сезона, когда толльяттинцы не отпустили в другой клуб главную звезду Никиту Филатова, мы знаем, что они способны это сделать.

«Югра»