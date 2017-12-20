Задачи клубов на дедлайн КХЛ: Восточная конференция
«Авангарду» срочно нужны форварды, у «Автомобилиста» нет слабых мест, а «Югра» и «Лада» должны бороться до конца.
«Авангарду» срочно нужны форварды, у «Автомобилиста» нет слабых мест, а «Югра» и «Лада» должны бороться до конца.
«Ак Барс»
Казанцы выглядят самой стабильной и сбалансированной командой на Востоке и в срочном усилении перед
Впрочем, даже в таком идеальном подборе хоккеистов можно найти небольшой изъян. Ещё перед стартом чемпионата, когда стало ясно, что казанцы в сезон вступают лишь с одним вратарём, многие сомневались в Эмиле Гарипове, как в единоличном первом номере топового клуба. Мол, этот голкипер нестабилен, зависим от настроения, да и просто не является вратарём высшего класса. К тому же,
«Авангард»
Омский клуб даром, что идёт на втором месте конференции, имеет массу проблем. Собственно, столь высокой позиции на Востоке «ястребы» обязаны делению на дивизионы, согласно которому первое место каждого сикстета автоматически находится на лидирующих позициях в конференции. А вот что касается игры «Авангарда», то она, особенно в последнее время, никак не соответствует уровню второй команды Востока, и перед кубковой весной омичам необходимо усиливать состав.
Конечно, «Авангард» серьёзно подкосили травмы, в результате которых развалилась центральная ось команды, но по ходу сезона выявилась ещё одна проблема: у омичей большая беда с созданием и реализацией моментов. Проваливает сезон Кугрышев, после неплохого начала потерялся Петерссон, окончательно растерял былые кондиции Пережогин. На этих хоккеистов, включая травмированного с начала сезона Сундстрёма, была возложена миссия атакующего креатива, без выполнения которой «Авангард» всё более превращается в прямолинейную и предсказуемую команду.
Руководство «ястребов» уже предпринимает шаги для выправления ситуации. Подписан Пёрселл, выменян Ро, но этого мало. Если Сундстрём и Пьянов так и не сыграют в этом сезоне, то «Авангарду» нужно искать центров в первые два звена, а также чистого снайпера, который бы решил хотя бы часть проблем с реализацией моментов. Но омичи ограничены в бюджете, а также вынуждены искать усиление только на российском рынке, в условиях перебора легионеров в команде. И это делает задачу идеального доукомплектования «Авангарда» перед
«Нефтехимик»
Нижнекамский клуб смело может считаться одним из открытий турнира. Дело здесь и в успешной тренерской работе Андрея Назарова, и в летней трансферной кампании. «Нефтехимик» представляет собой сплав добротных легионеров и талантливых местных воспитанников. Это сочетание даёт результат. Вообще же команда в Нижнекамске целиком тренерская. При скудном бюджете Назаров показывает ошеломляющий результат, напрямую конкурируя с богатым и грозным «Ак Барсом». Боссам нижнекамского клуба нужно срочно задуматься над продлением контракта с тренером, чьё соглашение заканчивается 30 апреля 2018 года. Интерес к Назарову в КХЛ растёт.
В «Нефтехимике» каждый игрок на вес золота, и потеря даже нескольких лидеров серьёзно бьёт по общекомандному уровню нижнекамцев. В этой «регулярке» у команды уже был период, когда травмы трёх основных хоккеистов превратили «Нефтехимик», по словам главного тренера, в клуб ВХЛ, и это явление может быть симптоматично и вылиться в серьёзную проблему во время
«Автомобилист»
Владимир Крикунов в этом сезоне наверняка может быть доволен и местом своей команды в турнирной таблице, и качеством игры, и глубиной состава. «Автомобилист» располагает отличной вратарской бригадой, разноплановыми защитниками и забивным нападением, которое позволяет клубу из Екатеринбурга быть самым результативным на Востоке.
Если екатеринбуржцы обойдутся без травм и все винтики в механизме Крикунова будут работать, как следует, то «Автомобилист» вполне может считаться теневым фаворитом Востока. Нужно ли такой команде усиление? Не помешает, разве что,
«Металлург»
«Магнитка» находится на пороге перемен, но пока отказывается от революционных методов. Плохо начав сезон, руководители «Металлурга» не стали терпеть, уволили Илью Воробьёва, а сами стали возвращать лидеров прошлых сезонов, откладывая неминуемую перестройку команды ещё минимум на год. Помогло ли это уральцам? Несомненно, лучше стала игра в обороне, но атака «Магнитки» существенно потеряла в лёгкости и вариативности. Безусловно, усилит команду Войтек Вольски, но перед
Например, после ухода Зарипова, так и не найден оптимальный партнёр в тройку к Мозякину и Коваржу. Кроме того, магнитогорской молодёжи, которая в этом сезоне обильно подключается к основному составу, необходим опытный
«Барыс»
Не так давно «Барыс» выдавал победные серии и всерьёз претендовал на лидерство в конференции, но после перерыва на Кубок Карьяла астанинцы стремительно покатились вниз. Перестала идти игра у Доуса, Вея, Фрэттина, прекратил выручать Карлссон, и вот уже «Барыс» на границе кубковой восьмёрке с обнажившимися проблемами с составом.
Прямо сейчас казахстанская команда нуждается в усилении всех линий. В клубе недовольны голкипером Карлссоном и уже ищут ему замену, либо помощника. Статус самой пропускающей после «Югры» команды Востока обязывает решать проблему с оборонительной линией, а в нападении за спинами североамериканцев привычная для «Барыса» пустота. Любой другой клуб на месте астанинцев уже давно бы провернул несколько обменов, чтобы усилить проблемные позиции, но у команды из столицы Казахстана исторически свой путь. Для «Барыса» нехарактерно укреплять состав по ходу сезона, команда работает в первую очередь на национальную сборную, выращивая местных хоккеистов, и вряд ли во имя успешного выступления в
«Трактор»
Челябинцы сражаются за место в
Гатиятулину было бы в разы легче, если бы у «Трактора» был более интересный ростер, но кроме легионеров в команде трудно
Семёна Кокуёва, Александра Рыбакова или Игоря Полыгалова вряд ли могут быт лидерами клуба, претендующего на
«Салават Юлаев»
Уфимская команда понемногу выбирается из ямы, в которую «Салават» попал в
Слабо реализуется огромный потенциал «Салавата» в атаке, где у уфимцев никто и близко не может приблизиться к легионерам команды по бомбардирским показателям. Пока проваливается ставка на Илью Зубова, как на второго центрфорварда «Салавата», Антон Бурдасов не спешит заколачивать одну шайбу за другой, могут лучше играть Лисин, Фёдоров и Макаров. Уфимскому нападению требуется свежая кровь, иначе на одном легионерском звене «Салават» в
«Амур»
У команд, которые пока не попадают в
Безусловно, ко второй категории команд относится «Амур», который, собственно, имеет отличные шансы попасть в
«Сибирь»
Новосибирцам не привыкать распродавать своих лучших игроков, но в последнее время происходит это обычно в межсезонье. В прошлом чемпионате «Сибирь» впервые за долгое время осталась без
«Куньлунь Ред Стар»
Трансферная политика китайского клуба не может оцениваться по таким же критериям, как у других команд. И летом, и по ходу этого сезона «Куньлунь» совершал довольно странные трансферы, а сейчас, когда команда далека от зоны
«Адмирал»
«Адмирал» идёт далеко от зоны
Впрочем, продажей одного Ткачёва все долги не закроются и руководству «моряков», похоже, предстоит серьёзный выбор. Устроить массовую распродажу и серьёзно рисковать потерей
«Лада»
Тольяттинский клуб находится среди главных претендентов на вылет из КХЛ по итогам сезона, и трудно сказать, что должно произойти в оставшихся матчах чемпионата, чтобы «Лада» улучшила свои позиции в рейтинге клубов. Означает ли это, что перед дедлайном волжанам не стоит упираться и отпустить в другие команды своих лучших игроков? Наверняка будет немалый спрос на Дениса Зернова, Кирилла Капустина и Георгия Белоусова, которые проводят хороший сезон. Ответ лежит на поверхности: если «Лада» сдастся, продаст лидеров и будет заканчивать сезон наполовину молодёжным составом, тогда тольяттинцы точно обрекут себя на вылет из КХЛ. В противном случае у команды есть шанс достойно провести концовку чемпионата и сохранить хоть
«Югра»
Всё вышесказанное про «Ладу» относится и к ещё одному железному кандидату на вылет из КХЛ —
На Варфоломеева уже существует спрос, и «мамонтам» перед дедлайном стоит дать парню шанс попробовать себя в другой команде. Отсутствие одного хоккеиста не сыграет большой роли в результатах «Югры» в конце сезона, а других ценных активов в