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12:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» продлит контракт с Квартальновым на сезон-2018/19

МОСКВА, 20 дек — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) в ближайшее время намерен продлить контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым на сезон-2018/19, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Квартальнов возглавил «Локомотив» 4 октября, сменив на посту главного тренера ярославцев Алексея Кудашова.

Соглашение изначально было рассчитано на сезон-2017/18.

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 78 очков в 42 матчах.

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