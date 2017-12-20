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«Локомотив» продлит контракт с Квартальновым на сезон-2018/19
МОСКВА, 20 дек —
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МОСКВА, 20 дек —
Квартальнов возглавил «Локомотив» 4 октября, сменив на посту главного тренера ярославцев Алексея Кудашова.
Соглашение изначально было рассчитано на сезон-2017/18.
На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, набрав 78 очков в 42 матчах.