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Шведский вратарь «Барыса» примет казахстанское гражданство
Шведский вратарь столичного «Барыса» намерен принять казахстанское гражданство.
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Шведский вратарь столичного «Барыса» намерен принять казахстанское гражданство.
«Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную сборную Казахстана», — пишет официальный сайт «Барыса».
Напомним, ранее столичный клуб сообщил, что «Барыс» не ищет нового голкипера, и игра Карлссона их полностью устраивает.