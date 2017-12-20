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12:26 (мск), источник: Sports.kz

Шведский вратарь «Барыса» примет казахстанское гражданство

Шведский вратарь столичного «Барыса» намерен принять казахстанское гражданство.

«Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную сборную Казахстана», — пишет официальный сайт «Барыса».

Напомним, ранее столичный клуб сообщил, что «Барыс» не ищет нового голкипера, и игра Карлссона их полностью устраивает.

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