«Барыс» прокомментировал информацию о поисках нового вратаря

«Накануне в ряде российских и казахстанских СМИ появилась информация о том, что хоккейный клуб «Барыс» «не устраивает игра Хенрика Карлссона и команда ищет нового вратаря». «Барыс» официально заявляет, что никаких переговоров по обмену Карлссона или же приобретения других вратарей клуб не вёл и не ведёт. Хенрик Карлссон остаётся игроком «Барыса» и получает всестороннюю поддержку и помощь в работе. Более того, Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную сборную Казахстана.