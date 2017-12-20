«Барыс» прокомментировал информацию о поисках нового вратаря

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Белоруссия прекратит импорт электроэнергии из России с 2018 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал1
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Югра
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Монреаль Канадиенс7
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз4
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало Сэйбрз0
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Детройт Ред Уингз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз4
Миннесота Уайлд6
Все события
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал»
Наместников повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
12:24 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» прокомментировал информацию о поисках нового вратаря

Астанинский «Барыс» сделал официальное заявление по голкиперу столичной команды Хенрику Карлссону.

«Накануне в ряде российских и казахстанских СМИ появилась информация о том, что хоккейный клуб «Барыс» «не устраивает игра Хенрика Карлссона и команда ищет нового вратаря». «Барыс» официально заявляет, что никаких переговоров по обмену Карлссона или же приобретения других вратарей клуб не вёл и не ведёт. Хенрик Карлссон остаётся игроком «Барыса» и получает всестороннюю поддержку и помощь в работе. Более того, Хенрик Карлссон подал документы на получение казахстанского гражданства и намерен выступать за национальную сборную Казахстана.

Напоминаем, что обо всех переходах и подписаниях в клубе «Барыс» официально сообщает сайт хоккейной организации, — написано в сообщении на сайте столичного клуба.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Справится ли Билли Джо Сондерс с Геннадием Головкиным?
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал»
Наместников повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ
МЮ готов потратить рекордную сумму на игрока «Челси»
«СКА-Хабаровск» определился с кандидатурой нового тренера
«Бостон» победил, Худобин в 6-й раз в карьере отстоял «на ноль»
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги
Шайба Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Вашингтону»
Спорт-Экспресс
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь