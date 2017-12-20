Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Барыс» вернул Дмитрия Гренца и расторг контракт с Кори Тривино
Нападающий Дмитрий Гренц прибыл в расположение астанинского «Барыса», информирует официальный сайт клуба.
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Нападающий Дмитрий Гренц прибыл в расположение астанинского «Барыса», информирует официальный сайт клуба.
21-летний форвард с начала этого сезона находился на правах аренды в
«По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Кори Тривино, который также находился на правах аренды в «Торпедо», — говорится в сообщении на сайте «Барыса».