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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вернул Дмитрия Гренца и расторг контракт с Кори Тривино

Нападающий Дмитрий Гренц прибыл в расположение астанинского «Барыса», информирует официальный сайт клуба.

21-летний форвард с начала этого сезона находился на правах аренды в усть-каменогорском «Торпедо». В нынешнем сезоне Гренц сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 23 матча, в которых заработал семь (2+5) очков.

«По обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Кори Тривино, который также находился на правах аренды в «Торпедо», — говорится в сообщении на сайте «Барыса».

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