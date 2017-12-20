«Адмирал» сыграет сегодня во Владивостоке с рижским «Динамо»
Матч начнется в 19.00 в КСК «Фетисов Арена».
Матч начнется в 19.00 в КСК «Фетисов Арена».
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Очередным соперником ХК «Адмирал» станет рижское «Динамо». Сегодня команды сыграют в 19.00 в КСК «Фетисов Арена». Билеты на матч есть в продаже, сообщает ИА PrimaMedia.
Команды встречались восемь раз. До нынешнего сезона на счету «Адмирала» было две победы, добытые еще в сезоне 2013/2014. После этого рижане победили в пяти матчах кряду, и вот 27 сентября этого года в Риге неудачная серия была прервана, «моряки» одержали уверенную победу 5:2.
Во Владивостоке команды провели всего три встречи, дважды сильней были хоккеисты из столицы Латвии. Приморцы добыли одну победу, и случилось это более четырех лет назад — 29 сентября 2013 года. Разница шайб во всех матчах 22−22. Штраф: 110−125.