«Адмирал» сыграет сегодня во Владивостоке с рижским «Динамо»

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Очередным соперником ХК «Адмирал» станет рижское «Динамо». Сегодня команды сыграют в 19.00 в КСК «Фетисов Арена». Билеты на матч есть в продаже, сообщает ИА PrimaMedia.

Команды встречались восемь раз. До нынешнего сезона на счету «Адмирала» было две победы, добытые еще в сезоне 2013/2014. После этого рижане победили в пяти матчах кряду, и вот 27 сентября этого года в Риге неудачная серия была прервана, «моряки» одержали уверенную победу 5:2.