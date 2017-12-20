«Адмирал» сыграет сегодня во Владивостоке с рижским «Динамо»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Участник пресс-конференции Путина сообщил о последствиях вопроса
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз1
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс1
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс1
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.12
Торонто Мэйпл Ливз8
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. КХЛ
19.12
ЦСКА3
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19.12
ВитязьБ2
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
19.12
СКАБ2
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19.12
Локомотив2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Югра
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
03:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Адмирал» сыграет сегодня во Владивостоке с рижским «Динамо»

Матч начнется в 19.00 в КСК «Фетисов Арена».

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Очередным соперником ХК «Адмирал» станет рижское «Динамо». Сегодня команды сыграют в 19.00 в КСК «Фетисов Арена». Билеты на матч есть в продаже, сообщает ИА PrimaMedia.

Команды встречались восемь раз. До нынешнего сезона на счету «Адмирала» было две победы, добытые еще в сезоне 2013/2014. После этого рижане победили в пяти матчах кряду, и вот 27 сентября этого года в Риге неудачная серия была прервана, «моряки» одержали уверенную победу 5:2.

Во Владивостоке команды провели всего три встречи, дважды сильней были хоккеисты из столицы Латвии. Приморцы добыли одну победу, и случилось это более четырех лет назад — 29 сентября 2013 года. Разница шайб во всех матчах 22−22. Штраф: 110−125.

 Питерская группа «Кирпичи» выступит с концертом во Владивостоке в эту пятницу
Уссурийская тайга: на грани катастрофы
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»
Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд
Завершение года в Испании: класико и дерби Галисии в один день
ЦСКА продлит контракты с лидерами команды
Виктор Ан попал в предварительный список участников Олимпиады
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги
«Локомотив» победил «Спартак» в матче КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь