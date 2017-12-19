Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд

РИТУАЛ КОВАЛЬЧУКА

В этом сезоне у Ильи Ковальчука появился особый ритуал. Перед каждым домашним матчем в короткий промежуток между гимном и стартовым вбрасыванием форвард находит время, чтобы подъехать к бортику рядом со скамейками штрафников и поприветствовать болельщиков на колясках ударами краги по стеклу. Кому-то может показаться, что это сущий пустяк, но видели бы вы лица людей в тот момент, когда Кови приветствует их лично!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc5AQ5NnS7U/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc5AQ5NnS7U/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Каждый матч прихожу к бортику только ради этого момента @ilyakovalchukofficial приветствует болельщиков на колясках. Это мало кто кроме них замечает, но как же это круто! Илья Ковальчук - большой молодец.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/serji_spb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Yaremenko</a> (@serji_spb) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-19T16:36:08+00:00">Dec 19, 2017 at 8:36am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На игре против минского «Динамо» нападающий СКА здоровался и с 9-летним Вовой Дольниковым. Мальчик, который борется с тяжелым заболеванием, давно мечтал побывать на матче любимой команды. В канун Нового года эта мечта сбылась — он не только пришел в Ледовый, но и посетил раздевалку армейцев, а также познакомился с Дацюком и Знарком.

ЗАЩИТНИК ИЗ XXI ВЕКА

СКА отправил в молодежную сборную всех своих «лимитчиков» — Мальцева, Алтыбармакяна, Мельничука и даже еще не игравших за главную команду Полодяна с Кныжовым и Семиным. На смену молодым взяли еще более молодого — впервые в истории за армейцев сыграл хоккеист, родившийся после 2000 года. 17-летний Данила Галенюк перебрался из «Югры» в Петербург в конце ноября, успел сыграть матч за «СКА-1946» в МХЛ, два матча за «СКА-Неву» в ВХЛ, а теперь добрался и до главной команды.

«Масочник» начал резво — в первой же смене он пытался от синей линии бросить по воротам Энрота, но шайбу заблокировал защитник.

WELCOME, THOR!

Илья Ковальчук как-то раз назвал Патрика Торесена лучшим легионером, который выступал за СКА. Такого же мнения придерживаются и болельщики — своими глазами видел, как фанаты армейцев просили Романа Ротенберга вернуть норвежца в Петербург. Дело было весной 2016-го, поэтому возвращения бородатого форварда пришлось подождать.

Зато когда дождались, не скрывали радости — любимца Ледового встретили 11 табличками: на одной стороне модулей были изображены разные портреты норвежца, а на другой — буквы «Welcome Thor!».

В первой игре после возвращения в Ледовый Торесен старался изо всех сил, но в основном проявлял себя в борьбе. Зато Ковальчук бросал без остановки и в итоге добился своего. Во втором периоде форвард поставил точку в шикарной комбинации с участием Рундблада и Калинина.

Правда, минский ответ случился тоже не без участия Ковальчука — после его неудачного броска гости лихо убежали в контратаку, и Скилли сравнял счет.

МИНСКИЕ БУЛЛИТЫ

На третий период СКА вышел с твердым намерением дожать «Динамо», но в итоге дал сопернику простор для контратак. Павлович отличился первым, но перед этим выбил шайбу из ловушки Коскинена. Армейцы предупреждению не вняли и вскоре получили еще один гол, в этот раз совершенно легитимный — Коробов классно бросил с дальней дистанции.

Знарок перетасовал все звенья, отправил Барабанова к Дацюку и Ковальчуку, а Торесена — к Шипачеву, и в итоге это сработало. Барабанов классным пасом нашел Кови перед воротами и тот сравнял счет.

На последних секундах основного времени у Ковальчука был шанс сделать хет-трик, но он его упустил. В овертайме голов не случилось, а в серии буллитов у СКА забил только Дацюк, а минчане ответили точными бросками Степанова и Скилли. Впервые в сезоне армейцы проиграли два матча подряд.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_313be804ffec0213326963604e577648_hd/q488457/ea1393192a64187aa0d55432d0504d01/4669390221?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.