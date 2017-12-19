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19 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд

СКА уступил минскому «Динамо» в серии буллитов (2:3 Б) и впервые в сезоне проиграл дважды кряду.

РИТУАЛ КОВАЛЬЧУКА

В этом сезоне у Ильи Ковальчука появился особый ритуал. Перед каждым домашним матчем в короткий промежуток между гимном и стартовым вбрасыванием форвард находит время, чтобы подъехать к бортику рядом со скамейками штрафников и поприветствовать болельщиков на колясках ударами краги по стеклу. Кому-то может показаться, что это сущий пустяк, но видели бы вы лица людей в тот момент, когда Кови приветствует их лично!

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На игре против минского «Динамо» нападающий СКА здоровался и с 9-летним Вовой Дольниковым. Мальчик, который борется с тяжелым заболеванием, давно мечтал побывать на матче любимой команды. В канун Нового года эта мечта сбылась — он не только пришел в Ледовый, но и посетил раздевалку армейцев, а также познакомился с Дацюком и Знарком.

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ЗАЩИТНИК ИЗ XXI ВЕКА

СКА отправил в молодежную сборную всех своих «лимитчиков» — Мальцева, Алтыбармакяна, Мельничука и даже еще не игравших за главную команду Полодяна с Кныжовым и Семиным. На смену молодым взяли еще более молодого — впервые в истории за армейцев сыграл хоккеист, родившийся после 2000 года. 17-летний Данила Галенюк перебрался из «Югры» в Петербург в конце ноября, успел сыграть матч за «СКА-1946» в МХЛ, два матча за «СКА-Неву» в ВХЛ, а теперь добрался и до главной команды.

«Масочник» начал резво — в первой же смене он пытался от синей линии бросить по воротам Энрота, но шайбу заблокировал защитник.

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WELCOME, THOR!

Илья Ковальчук как-то раз назвал Патрика Торесена лучшим легионером, который выступал за СКА. Такого же мнения придерживаются и болельщики — своими глазами видел, как фанаты армейцев просили Романа Ротенберга вернуть норвежца в Петербург. Дело было весной 2016-го, поэтому возвращения бородатого форварда пришлось подождать.

Зато когда дождались, не скрывали радости — любимца Ледового встретили 11 табличками: на одной стороне модулей были изображены разные портреты норвежца, а на другой — буквы «Welcome Thor!».

В первой игре после возвращения в Ледовый Торесен старался изо всех сил, но в основном проявлял себя в борьбе. Зато Ковальчук бросал без остановки и в итоге добился своего. Во втором периоде форвард поставил точку в шикарной комбинации с участием Рундблада и Калинина.

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Правда, минский ответ случился тоже не без участия Ковальчука — после его неудачного броска гости лихо убежали в контратаку, и Скилли сравнял счет.

МИНСКИЕ БУЛЛИТЫ

На третий период СКА вышел с твердым намерением дожать «Динамо», но в итоге дал сопернику простор для контратак. Павлович отличился первым, но перед этим выбил шайбу из ловушки Коскинена. Армейцы предупреждению не вняли и вскоре получили еще один гол, в этот раз совершенно легитимный — Коробов классно бросил с дальней дистанции.

Знарок перетасовал все звенья, отправил Барабанова к Дацюку и Ковальчуку, а Торесена — к Шипачеву, и в итоге это сработало. Барабанов классным пасом нашел Кови перед воротами и тот сравнял счет.

На последних секундах основного времени у Ковальчука был шанс сделать хет-трик, но он его упустил. В овертайме голов не случилось, а в серии буллитов у СКА забил только Дацюк, а минчане ответили точными бросками Степанова и Скилли. Впервые в сезоне армейцы проиграли два матча подряд.

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Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга.

СКА 2:3 Б
(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Динамо Мн
19.12.2017, 19:30 Зрители: 12081 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Горди Дуайер
Вратари
Микко Коскинен Юнас Энрот
1-й период
Артем Волков 14:49
2-й период
22:37 Илья Ковальчук (Д. Рундблад, С. Калинин)
Джек Скилле (Д. Коробов) 28:23
31:17 Сергей Калинин
3-й период
Дмитрий Коробов (5784, Анд. Степанов) 50:14
56:36 Илья Ковальчук (П. Дацюк, А. Барабанов)
Овертайм
61:04 Ярно Коскиранта
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Скилле
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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