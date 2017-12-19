Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд
СКА уступил минскому «Динамо» в серии буллитов (2:3 Б) и впервые в сезоне проиграл дважды кряду.
СКА уступил минскому «Динамо» в серии буллитов (2:3 Б) и впервые в сезоне проиграл дважды кряду.
РИТУАЛ КОВАЛЬЧУКА
В этом сезоне у Ильи Ковальчука появился особый ритуал. Перед каждым домашним матчем в короткий промежуток между гимном и стартовым вбрасыванием форвард находит время, чтобы подъехать к бортику рядом со скамейками штрафников и поприветствовать болельщиков на колясках ударами краги по стеклу.
На игре против минского «Динамо» нападающий СКА здоровался и с 9-летним Вовой Дольниковым. Мальчик, который борется с тяжелым заболеванием, давно мечтал побывать на матче любимой команды. В канун Нового года эта мечта сбылась — он не только пришел в Ледовый, но и посетил раздевалку армейцев, а также познакомился с Дацюком и Знарком.
ЗАЩИТНИК ИЗ XXI ВЕКА
СКА отправил в молодежную сборную всех своих «лимитчиков» — Мальцева, Алтыбармакяна, Мельничука и даже еще не игравших за главную команду Полодяна с Кныжовым и Семиным. На смену молодым взяли еще более молодого — впервые в истории за армейцев сыграл хоккеист, родившийся после 2000 года. 17-летний Данила Галенюк перебрался из «Югры» в Петербург в конце ноября, успел сыграть матч за «СКА-1946» в МХЛ, два матча за «СКА-Неву» в ВХЛ, а теперь добрался и до главной команды.
«Масочник» начал резво — в первой же смене он пытался от синей линии бросить по воротам Энрота, но шайбу заблокировал защитник.
WELCOME, THOR!
Илья Ковальчук
Зато когда дождались, не скрывали радости — любимца Ледового встретили 11 табличками: на одной стороне модулей были изображены разные портреты норвежца, а на другой — буквы «Welcome Thor!».
В первой игре после возвращения в Ледовый Торесен старался изо всех сил, но в основном проявлял себя в борьбе. Зато Ковальчук бросал без остановки и в итоге добился своего. Во втором периоде форвард поставил точку в шикарной комбинации с участием Рундблада и Калинина.
Правда, минский ответ случился тоже не без участия Ковальчука — после его неудачного броска гости лихо убежали в контратаку, и Скилли сравнял счет.
МИНСКИЕ БУЛЛИТЫ
На третий период СКА вышел с твердым намерением дожать «Динамо», но в итоге дал сопернику простор для контратак. Павлович отличился первым, но перед этим выбил шайбу из ловушки Коскинена. Армейцы предупреждению не вняли и вскоре получили еще один гол, в этот раз совершенно легитимный — Коробов классно бросил с дальней дистанции.
Знарок перетасовал все звенья, отправил Барабанова к Дацюку и Ковальчуку, а Торесена — к Шипачеву, и в итоге это сработало. Барабанов классным пасом нашел Кови перед воротами и тот сравнял счет.
На последних секундах основного времени у Ковальчука был шанс сделать
Сергей ЯРЕМЕНКО
из
|Олег Знарок
|Горди Дуайер
|Микко Коскинен
|Юнас Энрот
|1-й период
|Артем Волков
|14:49
|2-й период
|22:37
|Илья Ковальчук (Д. Рундблад, С. Калинин)
|Джек Скилле (Д. Коробов)
|28:23
|31:17
|Сергей Калинин
|3-й период
|Дмитрий Коробов (5784, Анд. Степанов)
|50:14
|56:36
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, А. Барабанов)
|Овертайм
|61:04
|Ярно Коскиранта
|Дж. Скилле
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)