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19 декабря, источник: Р-Спорт

«Витязь» прервал 5-матчевую победную серию «Магнитки» в КХЛ

ПОДОЛЬСК (Московская область), 17 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты подмосковного «Витязя» одержали волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Гол в составе «Витязя» забил Борна Рендулич (52-я минута), у «Магнитки» отличился Сергей Мозякин (43). Победный буллит в активе Алексея Копейкина.

Для 36-летнего Мозякина заброшенная шайба стала 300-й в регулярных чемпионатах КХЛ. «Металлург», который до этого одержал пять побед подряд, продолжит выездную серию матчем с московским ЦСКА 21 декабря. «Витязь» в этот же день примет челябинский «Трактор».

Витязь 2:1 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Металлург Мг
19.12.2017, 19:30 Зрители: 3620 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Виктор Козлов
Вратари
Игорь Сапрыкин Василий Кошечкин
1-й период
Оскар Осала 08:22
2-й период
22:21 Юрий Паутов
24:46 Павел Лукин
3-й период
41:24 Дмитрий Семин
Сергей Мозякин (М. Эллисон, Ян Коварж) 42:41
Евгений Тимкин 44:27
Андрей Чибисов 45:10
Алексей Береглазов 49:28
51:14 Борна Рендулич (В. Мозик, А. Макеев)
Овертайм
63:17
Серия буллитов - победный бросок
А. Копейкин
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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