Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Витязь» прервал 5-матчевую победную серию «Магнитки» в КХЛ
ПОДОЛЬСК (Московская область), 17 дек —
ПОДОЛЬСК (Московская область), 17 дек —
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Гол в составе «Витязя» забил Борна Рендулич (52-я минута), у «Магнитки» отличился Сергей Мозякин (43). Победный буллит в активе Алексея Копейкина.
Для 36-летнего Мозякина заброшенная шайба стала 300-й в регулярных чемпионатах КХЛ. «Металлург», который до этого одержал пять побед подряд, продолжит выездную серию матчем с московским ЦСКА 21 декабря. «Витязь» в этот же день примет челябинский «Трактор».
|Витязь
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2:1 Б
(0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
|Металлург Мг
|Валерий Белов
|Виктор Козлов
|Игорь Сапрыкин
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Оскар Осала
|08:22
|2-й период
|22:21
|Юрий Паутов
|24:46
|Павел Лукин
|3-й период
|41:24
|Дмитрий Семин
|Сергей Мозякин (М. Эллисон, Ян Коварж)
|42:41
|Евгений Тимкин
|44:27
|Андрей Чибисов
|45:10
|Алексей Береглазов
|49:28
|51:14
|Борна Рендулич (В. Мозик, А. Макеев)
|Овертайм
|63:17
|А. Копейкин
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)