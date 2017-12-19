«Витязь» прервал 5-матчевую победную серию «Магнитки» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Гол в составе «Витязя» забил Борна Рендулич (52-я минута), у «Магнитки» отличился Сергей Мозякин (43). Победный буллит в активе Алексея Копейкина.

Для 36-летнего Мозякина заброшенная шайба стала 300-й в регулярных чемпионатах КХЛ. «Металлург», который до этого одержал пять побед подряд, продолжит выездную серию матчем с московским ЦСКА 21 декабря. «Витязь» в этот же день примет челябинский «Трактор».