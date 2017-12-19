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22:27 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Трактор» и продлил серию побед в КХЛ до 12 матчей

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Московский ЦСКА без десяти хоккеистов сборной России в составе обыграл челябинский «Трактор» и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до 12 матчей.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (18-я минута), Сергей Шумаков (32-я) и Кирилл Петров (44-я). У «Трактора» отличился Алексей Кручинин (27-я).

Сухая серия шведского голкипера ЦСКА Ларса Юханссона прервалась на 181-й минуте. Форвард ЦСКА Шумаков набрал очки в седьмом матче подряд.

ЦСКА вышел на игру без десяти хоккеистов сборной России, на прошлой неделе выигравших Кубок Первого канала: вратаря Ильи Сорокина, защитников Богдана Киселевича, Алексея Марченко, Никиты Нестерова, форвардов Сергея Андронова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Валерия Ничушкина, Ивана Телегина и Максима Шалунова.

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 21 декабря с магнитогорским «Металлургом». «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».

ЦСКА 3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Трактор
19.12.2017, 19:30 Зрители: 3182 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Анвар Гатиятулин
Вратари
Ларс Юханссон Василий Демченко 59:23
1-й период
01:21 Роман Любимов
Рихард Гюнге 01:39
Алексей Петров 10:16
17:36 Константин Окулов (И. Ожиганов, А. Кузьменко)
2-й период
26:04 Роман Любимов
Алексей Кручинин (А. Рыбаков, И. Вишневский) 26:10
31:34 Сергей Шумаков (К. Петров)
Линус Виделль 32:09
38:52 Константин Окулов
3-й период
43:45 Кирилл Петров (М. Робинсон, С. Шумаков)
Никита Никитин 48:03
55:05 Игорь Мясищев
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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