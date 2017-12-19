ЦСКА обыграл «Трактор» и продлил серию побед в КХЛ до 12 матчей
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (18-я минута), Сергей Шумаков (32-я) и Кирилл Петров (44-я). У «Трактора» отличился Алексей Кручинин (27-я).
Сухая серия шведского голкипера ЦСКА Ларса Юханссона прервалась на 181-й минуте. Форвард ЦСКА Шумаков набрал очки в седьмом матче подряд.
ЦСКА вышел на игру без десяти хоккеистов сборной России, на прошлой неделе выигравших Кубок Первого канала: вратаря Ильи Сорокина, защитников Богдана Киселевича, Алексея Марченко, Никиты Нестерова, форвардов Сергея Андронова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Валерия Ничушкина, Ивана Телегина и Максима Шалунова.
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 21 декабря с магнитогорским «Металлургом». «Трактор» в этот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».
|Игорь Никитин
|Анвар Гатиятулин
|Ларс Юханссон
|Василий Демченко 59:23
|1-й период
|01:21
|Роман Любимов
|Рихард Гюнге
|01:39
|Алексей Петров
|10:16
|17:36
|Константин Окулов (И. Ожиганов, А. Кузьменко)
|2-й период
|26:04
|Роман Любимов
|Алексей Кручинин (А. Рыбаков, И. Вишневский)
|26:10
|31:34
|Сергей Шумаков (К. Петров)
|Линус Виделль
|32:09
|38:52
|Константин Окулов
|3-й период
|43:45
|Кирилл Петров (М. Робинсон, С. Шумаков)
|Никита Никитин
|48:03
|55:05
|Игорь Мясищев
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)