ЦСКА обыграл «Трактор» и продлил серию побед в КХЛ до 12 матчей

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Константин Окулов (18-я минута), Сергей Шумаков (32-я) и Кирилл Петров (44-я). У «Трактора» отличился Алексей Кручинин (27-я).

Сухая серия шведского голкипера ЦСКА Ларса Юханссона прервалась на 181-й минуте. Форвард ЦСКА Шумаков набрал очки в седьмом матче подряд.

ЦСКА вышел на игру без десяти хоккеистов сборной России, на прошлой неделе выигравших Кубок Первого канала: вратаря Ильи Сорокина, защитников Богдана Киселевича, Алексея Марченко, Никиты Нестерова, форвардов Сергея Андронова, Михаила Григоренко, Кирилла Капризова, Валерия Ничушкина, Ивана Телегина и Максима Шалунова.