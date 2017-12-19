Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам

После паузы в календаре Континентальной хоккейной лиги и нескольких изменений в в составе, минчане приехали в Санкт-Петербург отнюдь не в статусе фаворита. Однако подопечные Горди Дуайера продемонстрировали бойцовский характер и одержали трудовую победу.

В составе «зубров» дебютировал Максим Парфеевец, подписавший пробный контракт с командой.

Минчане, несмотря на фаворитский статус хозяев, постарались с первых минут навязать свою игру. Перспективный момент для взятия ворот имел Куинтон Хауден. Опасно бросали Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Первое звено атаки «Динамо» ни в чем не уступало именитым игрокам в составе СКА. Однако после перерыва на 23 минуте Илья Ковальчук вовремя сыграл не перехвате шайбы и отправил ее в ворота — 1:0. Именитые Павел Дацюк и Илья Ковальчук продолжали остро атаковать, но на 29 минуте питерцы не уследили за острым контрвыпадом Джека Скилле, который сделал цифры на табло равными — 1:1.

В середине третьего периода гости и вовсе неприятно удивили 12 тыс. болельщиков СКА. Максим Парфеевец поборолся за шайбу, сделал передачу на Андрея Степанова, а форвард предоставил возможность Дмитрию Коробову нанести неотразимый бросок — 2:1. Удержать победный счет до конца третьего период белорусской команде не удалось. Илья Ковальчук стал автором голевого дубля на 57-й минуте. Дополнительные пять минут матча победителя не выявили, а в серии буллитов удача улыбнулась «Динамо». Джек Скилле переиграл Микку Коскинена. — 3:2.