Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам.
После паузы в календаре Континентальной хоккейной лиги и нескольких изменений в в составе, минчане приехали в
В составе «зубров» дебютировал Максим Парфеевец, подписавший пробный контракт с командой.
Минчане, несмотря на фаворитский статус хозяев, постарались с первых минут навязать свою игру. Перспективный момент для взятия ворот имел Куинтон Хауден. Опасно бросали Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Первое звено атаки «Динамо» ни в чем не уступало именитым игрокам в составе СКА. Однако после перерыва на 23 минуте Илья Ковальчук вовремя сыграл не перехвате шайбы и отправил ее в ворота — 1:0. Именитые Павел Дацюк и Илья Ковальчук продолжали остро атаковать, но на 29 минуте питерцы не уследили за острым контрвыпадом Джека Скилле, который сделал цифры на табло равными — 1:1.
В середине третьего периода гости и вовсе неприятно удивили 12 тыс. болельщиков СКА. Максим Парфеевец поборолся за шайбу, сделал передачу на Андрея Степанова, а форвард предоставил возможность Дмитрию Коробову нанести неотразимый бросок — 2:1. Удержать победный счет до конца третьего период белорусской команде не удалось. Илья Ковальчук стал автором голевого дубля на 57-й минуте. Дополнительные пять минут матча победителя не выявили, а в серии буллитов удача улыбнулась «Динамо». Джек Скилле переиграл Микку Коскинена. — 3:2.
Очередной матч в чемпионате КХЛ белорусская команда проведет 21 декабря на выезде против ярославского «Локомотива».
|Олег Знарок
|Горди Дуайер
|Микко Коскинен
|Юнас Энрот
|1-й период
|Артем Волков
|14:49
|2-й период
|22:37
|Илья Ковальчук (Д. Рундблад, С. Калинин)
|Джек Скилле (Д. Коробов)
|28:23
|31:17
|Сергей Калинин
|3-й период
|Дмитрий Коробов (5784, Анд. Степанов)
|50:14
|56:36
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, А. Барабанов)
|Овертайм
|61:04
|Ярно Коскиранта
|Дж. Скилле
|4
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)