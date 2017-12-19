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22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам.

После паузы в календаре Континентальной хоккейной лиги и нескольких изменений в в составе, минчане приехали в Санкт-Петербург отнюдь не в статусе фаворита. Однако подопечные Горди Дуайера продемонстрировали бойцовский характер и одержали трудовую победу.

В составе «зубров» дебютировал Максим Парфеевец, подписавший пробный контракт с командой.

Минчане, несмотря на фаворитский статус хозяев, постарались с первых минут навязать свою игру. Перспективный момент для взятия ворот имел Куинтон Хауден. Опасно бросали Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Первое звено атаки «Динамо» ни в чем не уступало именитым игрокам в составе СКА. Однако после перерыва на 23 минуте Илья Ковальчук вовремя сыграл не перехвате шайбы и отправил ее в ворота — 1:0. Именитые Павел Дацюк и Илья Ковальчук продолжали остро атаковать, но на 29 минуте питерцы не уследили за острым контрвыпадом Джека Скилле, который сделал цифры на табло равными — 1:1.

В середине третьего периода гости и вовсе неприятно удивили 12 тыс. болельщиков СКА. Максим Парфеевец поборолся за шайбу, сделал передачу на Андрея Степанова, а форвард предоставил возможность Дмитрию Коробову нанести неотразимый бросок — 2:1. Удержать победный счет до конца третьего период белорусской команде не удалось. Илья Ковальчук стал автором голевого дубля на 57-й минуте. Дополнительные пять минут матча победителя не выявили, а в серии буллитов удача улыбнулась «Динамо». Джек Скилле переиграл Микку Коскинена. — 3:2.

Очередной матч в чемпионате КХЛ белорусская команда проведет 21 декабря на выезде против ярославского «Локомотива».

СКА 2:3 Б
(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Динамо Мн
19.12.2017, 19:30 Зрители: 12081 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Горди Дуайер
Вратари
Микко Коскинен Юнас Энрот
1-й период
Артем Волков 14:49
2-й период
22:37 Илья Ковальчук (Д. Рундблад, С. Калинин)
Джек Скилле (Д. Коробов) 28:23
31:17 Сергей Калинин
3-й период
Дмитрий Коробов (5784, Анд. Степанов) 50:14
56:36 Илья Ковальчук (П. Дацюк, А. Барабанов)
Овертайм
61:04 Ярно Коскиранта
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Скилле
Статистика
4 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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