Форвард «Магнитки» Мозякин забил 300-й гол в регулярных чемпионатах КХЛ

Мозякин во вторник отличился в третьем периоде матча с подмосковным «Витязем». В активе 36-летнего нападающего теперь 300 шайб и 329 передач в 518 матчах регулярных чемпионатов КХЛ за «Магнитку» и подмосковный «Атлант». Кроме того, Мозякин набрал 142 очка (58+84) в 124 играх розыгрыша Кубка Гагарина.