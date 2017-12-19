Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Форвард «Магнитки» Мозякин забил 300-й гол в регулярных чемпионатах КХЛ
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Мозякин во вторник отличился в третьем периоде матча с подмосковным «Витязем». В активе 36-летнего нападающего теперь 300 шайб и 329 передач в 518 матчах регулярных чемпионатов КХЛ за «Магнитку» и подмосковный «Атлант». Кроме того, Мозякин набрал 142 очка (58+84) в 124 играх розыгрыша Кубка Гагарина.
Форвард, в прошлом сезоне признанный самым ценным игроком в КХЛ, является лучшим снайпером в истории отечественного хоккея. Мозякин — двукратный чемпион мира в составе сборной России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Магнитки».