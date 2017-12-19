КХЛ наградила автора 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах
МОСКВА, 19 дек —
МОСКВА, 19 дек —
Антипов, выступая за уфимский «Салават Юлаев», 12 ноября 2009 года стал автором 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ. Он первым получил уникальную подарочную шайбу с указанием её порядкового номера и матча, в котором был забит юбилейный гол.
КХЛ во вторник объявила, что в рамках празднования десятого сезона принято решение наградить авторов всех юбилейных голов в регулярных чемпионатах.
По ходу чемпионата состоится ещё семь подобных церемоний. Памятными шайбами будут награждены: Александр Ниживий (первая шайба в регулярных чемпионатах КХЛ), Николай Бушуев (10000-я), Денис Бодров (15000-я), Станислав Альшевский (20000-я), Станислав Чистов (25000-я), Райан Стоа (30000-я) и Никита Язьков (35000-я).