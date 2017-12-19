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20:37 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ наградила автора 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах

МОСКВА, 19 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Церемония награждения автора пятитысячной шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ с состоялась перед матчем между московским ЦСКА и челябинским «Трактором» во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Антипов, выступая за уфимский «Салават Юлаев», 12 ноября 2009 года стал автором 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ. Он первым получил уникальную подарочную шайбу с указанием её порядкового номера и матча, в котором был забит юбилейный гол.

КХЛ во вторник объявила, что в рамках празднования десятого сезона принято решение наградить авторов всех юбилейных голов в регулярных чемпионатах.

По ходу чемпионата состоится ещё семь подобных церемоний. Памятными шайбами будут награждены: Александр Ниживий (первая шайба в регулярных чемпионатах КХЛ), Николай Бушуев (10000-я), Денис Бодров (15000-я), Станислав Альшевский (20000-я), Станислав Чистов (25000-я), Райан Стоа (30000-я) и Никита Язьков (35000-я).

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