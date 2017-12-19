КХЛ наградила автора 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах

Источник: РИА "Новости"

Антипов, выступая за уфимский «Салават Юлаев», 12 ноября 2009 года стал автором 5000-й шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ. Он первым получил уникальную подарочную шайбу с указанием её порядкового номера и матча, в котором был забит юбилейный гол.

КХЛ во вторник объявила, что в рамках празднования десятого сезона принято решение наградить авторов всех юбилейных голов в регулярных чемпионатах.