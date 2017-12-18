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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе

Как информирует официальный сайт КХЛ, «Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе.

Источник: Vesti.kz

«Обе команды переживают не лучшие времена. Казахстанскую команду лихорадит уже последний месяц, тогда как «Слован» ударно провел ноябрь, но перед отчетным матчем потерпел пять поражений кряду. К тому же астанинцы уже четыре года не могут добиться победы в столице Словакии. Игра проходила в не самом быстром темпе, что за первые 40 минут встречи никто не смог увидеть голов в Братиславе.

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В третьем периоде яркие моменты начали постепенно появляться. Сначала Хенрик Карлссон начудил при игре клюшкой за своими воротами, но соперник не смог закатить шайбу в пустые ворота, а затем Дмитрий Шевченко удачно сыграл по шайбе после отскока и открыл счет. В конце хозяева пытались предпринять штурм, но астанинцы всякий раз выбрасывали шайбу из зоны, и только с третьего раза попали в пустые ворота, окончательный счет установил Кевин Даллмэн. Карлссон в четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль», — говорится в сообщении.

Отметим, что победа в гостях над «Слованом» позволила «Барысу» набрать 63 очка и подняться с седьмого места на шестое в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Евгения Корешкова проведут также на выезде против московского «Динамо» 20 декабря.

Слован 0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
Барыс
18.12.2017, 21:00 Зрители: 7180 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Евгений Корешков
Вратари
Якуб Штепанек 59:06 (Я. Штепанек 59:42) Хенрик Карлссон
1-й период
Антон Сагадеев 09:09
Антон Сагадеев 09:09
Кевин Даллмэн 17:41
2-й период
23:19 Мартин Реваи
37:31 Михал Серсен
3-й период
Дмитрий Шевченко (М. Семенов) 49:07
Кевин Даллмэн (Л. Вей) п.в. 59:42
Статистика
4 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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