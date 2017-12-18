«Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе

Источник: Vesti.kz

«Обе команды переживают не лучшие времена. Казахстанскую команду лихорадит уже последний месяц, тогда как «Слован» ударно провел ноябрь, но перед отчетным матчем потерпел пять поражений кряду. К тому же астанинцы уже четыре года не могут добиться победы в столице Словакии. Игра проходила в не самом быстром темпе, что за первые 40 минут встречи никто не смог увидеть голов в Братиславе.

В третьем периоде яркие моменты начали постепенно появляться. Сначала Хенрик Карлссон начудил при игре клюшкой за своими воротами, но соперник не смог закатить шайбу в пустые ворота, а затем Дмитрий Шевченко удачно сыграл по шайбе после отскока и открыл счет. В конце хозяева пытались предпринять штурм, но астанинцы всякий раз выбрасывали шайбу из зоны, и только с третьего раза попали в пустые ворота, окончательный счет установил Кевин Даллмэн. Карлссон в четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль», — говорится в сообщении.