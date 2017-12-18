«Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе
Как информирует официальный сайт КХЛ, «Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе.
Как информирует официальный сайт КХЛ, «Барыс» впервые за четыре года выиграл в Братиславе.
«Обе команды переживают не лучшие времена. Казахстанскую команду лихорадит уже последний месяц, тогда как «Слован» ударно провел ноябрь, но перед отчетным матчем потерпел пять поражений кряду. К тому же астанинцы уже четыре года не могут добиться победы в столице Словакии. Игра проходила в не самом быстром темпе, что за первые 40 минут встречи никто не смог увидеть голов в Братиславе.
В третьем периоде яркие моменты начали постепенно появляться. Сначала Хенрик Карлссон начудил при игре клюшкой за своими воротами, но соперник не смог закатить шайбу в пустые ворота, а затем Дмитрий Шевченко удачно сыграл по шайбе после отскока и открыл счет. В конце хозяева пытались предпринять штурм, но астанинцы всякий раз выбрасывали шайбу из зоны, и только с третьего раза попали в пустые ворота, окончательный счет установил Кевин Даллмэн. Карлссон в четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль», — говорится в сообщении.
Отметим, что победа в гостях над «Слованом» позволила «Барысу» набрать 63 очка и подняться с седьмого места на шестое в Восточной конференции. Следующую игру подопечные Евгения Корешкова проведут также на выезде против московского «Динамо» 20 декабря.
|Эдуард Занковец
|Евгений Корешков
|Якуб Штепанек 59:06 (Я. Штепанек 59:42)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|Антон Сагадеев
|09:09
|Антон Сагадеев
|09:09
|Кевин Даллмэн
|17:41
|2-й период
|23:19
|Мартин Реваи
|37:31
|Михал Серсен
|3-й период
|Дмитрий Шевченко (М. Семенов)
|49:07
|Кевин Даллмэн (Л. Вей)
|п.в.
|59:42
|4
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)