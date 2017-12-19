Главный тренер хабаровского «Амура» назвал анархию причиной поражения
Андрей Мартемьянов посетовал на то, что команде не выполнила задания на игру с «Адмиралом».
Андрей Мартемьянов посетовал на то, что команде не выполнила задания на игру с «Адмиралом».
Главный тренер хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов назвал причины после поражения во Владивостоке. По его словам, «тигры» не выполнили задания на игру,
«Соперник больше хотел победить, правильно играл в обороне, очень цепко. Мы, к сожалению, играли по заданию первые 15 минут, потом на поле была анархия — отсюда и результат», — рассказал Андрей Мартемьянов.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» отправились во Владивосток без вратаря Юхи Метсолы, который является одним из ключевых игроков команды. Голкипера с Кубка Первого канала не отпустил тренерский штаб сборной Финляндии. По словам Андрея Мартемьянова, команде
«Я не скажу, что у Аликина были
После возвращения в Хабаровск «тигры» начнут домашнюю серию игр. Первым соперником станет рижское «Динамо».