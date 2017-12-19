Главный тренер хабаровского «Амура» назвал анархию причиной поражения

Главный тренер хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов назвал причины после поражения во Владивостоке. По его словам, «тигры» не выполнили задания на игру, из-за чего на льду начала твориться неразбериха.

«Соперник больше хотел победить, правильно играл в обороне, очень цепко. Мы, к сожалению, играли по заданию первые 15 минут, потом на поле была анархия — отсюда и результат», — рассказал Андрей Мартемьянов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» отправились во Владивосток без вратаря Юхи Метсолы, который является одним из ключевых игроков команды. Голкипера с Кубка Первого канала не отпустил тренерский штаб сборной Финляндии. По словам Андрея Мартемьянова, команде из-за этого было психологически тяжелее, однако большой роли в исходе матча отсутствие Метсолы не сыграло.

«Я не скажу, что у Аликина были какие-то грубые ошибки. Он нормально отыграл, особых ошибок я у него не вижу», — отметил главный тренер «Амура».

Агентство сообщало, что во второй встрече дальневосточных команд владивостокскому «Адмиралу» удалось взять реванш у «Амура» за недавнее поражение в Хабаровске. матч в столице Приморья завершился со счётом 4:2.