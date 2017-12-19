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04:02 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер хабаровского «Амура» назвал анархию причиной поражения

Андрей Мартемьянов посетовал на то, что команде не выполнила задания на игру с «Адмиралом».

Главный тренер хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов назвал причины после поражения во Владивостоке. По его словам, «тигры» не выполнили задания на игру, из-за чего на льду начала твориться неразбериха.

«Соперник больше хотел победить, правильно играл в обороне, очень цепко. Мы, к сожалению, играли по заданию первые 15 минут, потом на поле была анархия — отсюда и результат», — рассказал Андрей Мартемьянов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» отправились во Владивосток без вратаря Юхи Метсолы, который является одним из ключевых игроков команды. Голкипера с Кубка Первого канала не отпустил тренерский штаб сборной Финляндии. По словам Андрея Мартемьянова, команде из-за этого было психологически тяжелее, однако большой роли в исходе матча отсутствие Метсолы не сыграло.

«Я не скажу, что у Аликина были какие-то грубые ошибки. Он нормально отыграл, особых ошибок я у него не вижу», — отметил главный тренер «Амура».

Агентство сообщало, что во второй встрече дальневосточных команд владивостокскому «Адмиралу» удалось взять реванш у «Амура» за недавнее поражение в Хабаровске. матч в столице Приморья завершился со счётом 4:2.

После возвращения в Хабаровск «тигры» начнут домашнюю серию игр. Первым соперником станет рижское «Динамо».

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