Зарипов прибавляет на глазах
Итоги третьей части «Зеленого дерби».
Итоги третьей части «Зеленого дерби».
Матчи «Ак Барса» и «Салавата» — одна из немногих постоянных величин в КХЛ с приставкой «супер». Чтобы не происходило в лиге, но от каждой новой серии «зеленого дерби» ждешь
«Ак Барс» в сравнении с армейскими «олигархами»
Но за такие деньги — 135 миллионов рублей вместе с бонусами в год — Ландер обязан не обращать внимание на любые условия и давать результат. Статистика у него в лучшем случае тянет на слабенькую «четверку». Назвать шведского центрфорварда звездой чемпионата язык не поворачивается.
В связи с тем, что казанцы
На контрасте «Ак Барс» смотрелся в разы интереснее, упустив несколько хороших шансов упрочить свое преимущество при счете 1:0. Данис Зарипов, в прошлом матче с московским «Динамо» открыл счет своим голам в сезоне, прибавляет на глазах. Умение открываться в чужой зоне и легко уходить от защитников никуда не делось. Еще до своей шайбы он мог забить трижды.
Вестерлунд сделал запрос на предмет атаки вратаря Андрея Кареева, однако судьи даже после видеопросмотра эпизода не углядели криминала в действиях казанца Станислава Галиева. Если даже в таком составе «Ак Барс» уверенно справляется с одним из основных конкурентов, то кто способен его остановить после того, как Билялетдинов сможет рассчитывать на пока травмированных игроков?
|Ак Барс
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2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
|Салават Юлаев
|1-й период
|06:15
|Свитов А.
|Макаров И.
|06:15
|07:02
|Клинкхаммер Р. (Манухов Р., Ткачев В.)
|14:49
|Лямкин Н.
|2-й период
|Хартикайнен Т. (Умарк Л.)
|26:17
|34:08
|Лукоянов А.
|36:17
|Ландер А.
|39:57
|Зарипов Д. (Марков А., Ландер А.)
|3-й период
|Арзамасцев З.
|44:08
|Умарк Л.
|58:57
|10
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)