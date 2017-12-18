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00:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарипов прибавляет на глазах

Итоги третьей части «Зеленого дерби».

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи «Ак Барса» и «Салавата» — одна из немногих постоянных величин в КХЛ с приставкой «супер». Чтобы не происходило в лиге, но от каждой новой серии «зеленого дерби» ждешь чего-то интригующего. Однако составители календаря запихнули матч принципиальных соперников на следующий день после окончания московского этапа Евротура. Надо ли говорить, что большинство лидеров обоих клубов, занятых на прошлой неделе в своих сборных, едва передвигали ноги. Интенсивность игры оставляла желать лучшего. Особенно на фоне матчей Кубка Первого канала.

«Ак Барс» в сравнении с армейскими «олигархами» почему-то принято считать чуть ли не бедным родственником. Хотя, например, ни один защитник и ни один нападающий ЦСКА не зарабатывает денег, которые получают соответственно Андрей Марков и Антон Ландер. Шведа вообще можно назвать одним из главных разочарований сезона, если отталкиваться от ожиданий и зарплаты. Может быть, Зинэтула Билялетдинов использует скандинава не самым правильным образом?

Но за такие деньги — 135 миллионов рублей вместе с бонусами в год — Ландер обязан не обращать внимание на любые условия и давать результат. Статистика у него в лучшем случае тянет на слабенькую «четверку». Назвать шведского центрфорварда звездой чемпионата язык не поворачивается.

В связи с тем, что казанцы из-за травм до сих пор вынуждены обходиться без ключевых игроков — Джастина Азеведо, Андрея Попова, Федора Малыхина, Иржи Секача и Степана Захарчука — шансы «Салавата» на победу в матче можно было оценить как примерно равные. Серия уфимцев из четырех побед перед перерывом вроде бы свидетельствовала о том, что команда находится на пути к выздоровлению. На прошлой неделе в Москве состоялось совещание руководителей клубов, и генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд спокойно рассказывал журналистам о том, как вверенный ему коллектив снова пытается стать грозной силой. По словам функционера, никаких серьезных проблем или отсутствия взаимопонимания у игроков и тренера нет, поэтому нестабильные результаты удивляли его самого. Изнутри многое видится под другим углом. В то же время от важной претензии к главному тренеру Эркке Вестерлунду нельзя уйти — ему так и не удалось создать второе звено, способное стабильно набирать очки и определять результат. Антона Бурдасова, Артема Федорова, Энвера Лисина, Илью Зубова не назовешь бесталанными хоккеистами. Только их потенциал реализуется где-то на половину. В атаке все держится на тройке легионеров. И если до конца регулярного чемпионата эта проблема не будет решена, то в плей-офф команде ловить нечего.

На контрасте «Ак Барс» смотрелся в разы интереснее, упустив несколько хороших шансов упрочить свое преимущество при счете 1:0. Данис Зарипов, в прошлом матче с московским «Динамо» открыл счет своим голам в сезоне, прибавляет на глазах. Умение открываться в чужой зоне и легко уходить от защитников никуда не делось. Еще до своей шайбы он мог забить трижды.

Вестерлунд сделал запрос на предмет атаки вратаря Андрея Кареева, однако судьи даже после видеопросмотра эпизода не углядели криминала в действиях казанца Станислава Галиева. Если даже в таком составе «Ак Барс» уверенно справляется с одним из основных конкурентов, то кто способен его остановить после того, как Билялетдинов сможет рассчитывать на пока травмированных игроков?

Ак Барс 2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
Салават Юлаев
18.12.2017, 19:00 Регулярный чемпионат
Вратари
1-й период
06:15 Свитов А.
Макаров И. 06:15
07:02 Клинкхаммер Р. (Манухов Р., Ткачев В.)
14:49 Лямкин Н.
2-й период
Хартикайнен Т. (Умарк Л.) 26:17
34:08 Лукоянов А.
36:17 Ландер А.
39:57 Зарипов Д. (Марков А., Ландер А.)
3-й период
Арзамасцев З. 44:08
Умарк Л. 58:57
Статистика
10 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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