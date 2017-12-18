Зарипов прибавляет на глазах

Источник: Спорт-Экспресс

Матчи «Ак Барса» и «Салавата» — одна из немногих постоянных величин в КХЛ с приставкой «супер». Чтобы не происходило в лиге, но от каждой новой серии «зеленого дерби» ждешь чего-то интригующего. Однако составители календаря запихнули матч принципиальных соперников на следующий день после окончания московского этапа Евротура. Надо ли говорить, что большинство лидеров обоих клубов, занятых на прошлой неделе в своих сборных, едва передвигали ноги. Интенсивность игры оставляла желать лучшего. Особенно на фоне матчей Кубка Первого канала.

«Ак Барс» в сравнении с армейскими «олигархами» почему-то принято считать чуть ли не бедным родственником. Хотя, например, ни один защитник и ни один нападающий ЦСКА не зарабатывает денег, которые получают соответственно Андрей Марков и Антон Ландер. Шведа вообще можно назвать одним из главных разочарований сезона, если отталкиваться от ожиданий и зарплаты. Может быть, Зинэтула Билялетдинов использует скандинава не самым правильным образом?

Но за такие деньги — 135 миллионов рублей вместе с бонусами в год — Ландер обязан не обращать внимание на любые условия и давать результат. Статистика у него в лучшем случае тянет на слабенькую «четверку». Назвать шведского центрфорварда звездой чемпионата язык не поворачивается.

В связи с тем, что казанцы из-за травм до сих пор вынуждены обходиться без ключевых игроков — Джастина Азеведо, Андрея Попова, Федора Малыхина, Иржи Секача и Степана Захарчука — шансы «Салавата» на победу в матче можно было оценить как примерно равные. Серия уфимцев из четырех побед перед перерывом вроде бы свидетельствовала о том, что команда находится на пути к выздоровлению. На прошлой неделе в Москве состоялось совещание руководителей клубов, и генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд спокойно рассказывал журналистам о том, как вверенный ему коллектив снова пытается стать грозной силой. По словам функционера, никаких серьезных проблем или отсутствия взаимопонимания у игроков и тренера нет, поэтому нестабильные результаты удивляли его самого. Изнутри многое видится под другим углом. В то же время от важной претензии к главному тренеру Эркке Вестерлунду нельзя уйти — ему так и не удалось создать второе звено, способное стабильно набирать очки и определять результат. Антона Бурдасова, Артема Федорова, Энвера Лисина, Илью Зубова не назовешь бесталанными хоккеистами. Только их потенциал реализуется где-то на половину. В атаке все держится на тройке легионеров. И если до конца регулярного чемпионата эта проблема не будет решена, то в плей-офф команде ловить нечего.

На контрасте «Ак Барс» смотрелся в разы интереснее, упустив несколько хороших шансов упрочить свое преимущество при счете 1:0. Данис Зарипов, в прошлом матче с московским «Динамо» открыл счет своим голам в сезоне, прибавляет на глазах. Умение открываться в чужой зоне и легко уходить от защитников никуда не делось. Еще до своей шайбы он мог забить трижды.