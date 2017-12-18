Отчет о матче КХЛ «Слован» — «Барыс» 0:2

В своей первой смене звено Сагадеева было близко к тому, чтобы открыть счёт. Антон получил шайбу в метре от вратаря, покатил с острого угла, но немного не попал в открытый угол. В следующей атаке Штепанек вступил в игру, отразив подставление Старченко после отличного прострела Гуркова. Через несколько минут Никулин и Липин перехватили шайбу в центральной зоне, выкатили «2 в 1», но бросок Владислава Штепанек приняла на себя перекладина. Хозяева ответили опасными, но неточными бросками Геноуэя и Кашпара. В концовке периода «Барыс» вновь в меньшинстве организовал контратаку «2 в 1». На этот раз с Никулиным убежал Акользин, но вратарь «Слована» выручил команду.



На старте второго периода стойка ворот сыграла уже за «Барыс» — после броска Щербатова шайба отскочила от штанги. Следом «Барыс» впервые в матче получил численный перевес, но надёжная игра Штепанека не позволила гостям открыть счёт. В середине периода Карлссон сделал отличный сейв, выкинув левую ногу в угол, который атаковал Слобода.



В третьем отрезке «Слован» ещё активнее атаковал ворота Карлссона, но наш вратарь действовал очень надёжно. Где-то «Барысу» улыбалась удача. А вот у ворот Штепанека «Барыс» свой момент реализовал — Шевченко ловко разобрался на добивании. В ответной атаке шайба чуть было не закатилась в ворота «Барыса» — спасла штанга, а затем Даллмэн, выбросивший снаряд из опасной зоны. В оставшиеся минуты «Слован» оказал приличное давление на ворота Карлссона, но Хенрик был непробиваем. В концовке «Слован» снял вратаря, а Кевин Даллмэн броском от своих поразил пустые ворота — 2:0.



«Барыс» отправляется в Москву, где завтра сыграет с местным «Динамо».

