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00:16 (мск), источник: Sports.kz

Отчет о матче КХЛ «Слован» — «Барыс» 0:2

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Братиславе переиграл «Слован» — 2:0.

В своей первой смене звено Сагадеева было близко к тому, чтобы открыть счёт. Антон получил шайбу в метре от вратаря, покатил с острого угла, но немного не попал в открытый угол. В следующей атаке Штепанек вступил в игру, отразив подставление Старченко после отличного прострела Гуркова. Через несколько минут Никулин и Липин перехватили шайбу в центральной зоне, выкатили «2 в 1», но бросок Владислава Штепанек приняла на себя перекладина. Хозяева ответили опасными, но неточными бросками Геноуэя и Кашпара. В концовке периода «Барыс» вновь в меньшинстве организовал контратаку «2 в 1». На этот раз с Никулиным убежал Акользин, но вратарь «Слована» выручил команду.

На старте второго периода стойка ворот сыграла уже за «Барыс» — после броска Щербатова шайба отскочила от штанги. Следом «Барыс» впервые в матче получил численный перевес, но надёжная игра Штепанека не позволила гостям открыть счёт. В середине периода Карлссон сделал отличный сейв, выкинув левую ногу в угол, который атаковал Слобода.

В третьем отрезке «Слован» ещё активнее атаковал ворота Карлссона, но наш вратарь действовал очень надёжно. Где-то «Барысу» улыбалась удача. А вот у ворот Штепанека «Барыс» свой момент реализовал — Шевченко ловко разобрался на добивании. В ответной атаке шайба чуть было не закатилась в ворота «Барыса» — спасла штанга, а затем Даллмэн, выбросивший снаряд из опасной зоны. В оставшиеся минуты «Слован» оказал приличное давление на ворота Карлссона, но Хенрик был непробиваем. В концовке «Слован» снял вратаря, а Кевин Даллмэн броском от своих поразил пустые ворота — 2:0.

«Барыс» отправляется в Москву, где завтра сыграет с местным «Динамо».

Слован 0:2
(0:0, 0:0, 0:2)
Барыс
18.12.2017, 21:00 Зрители: 7180 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Евгений Корешков
Вратари
Якуб Штепанек 59:06 (Я. Штепанек 59:42) Хенрик Карлссон
1-й период
Антон Сагадеев 09:09
Антон Сагадеев 09:09
Кевин Даллмэн 17:41
2-й период
23:19 Мартин Реваи
37:31 Михал Серсен
3-й период
Дмитрий Шевченко (М. Семенов) 49:07
Кевин Даллмэн (Л. Вей) п.в. 59:42
Статистика
4 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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