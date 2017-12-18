Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Дэн Секстон (12-я минута) и Ильдар Шиксатдаров (53). Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов в своем 200-м матче в регулярных чемпионатах КХЛ сохранил ворота в неприкосновенности. Для защитника хозяев Никиты Щитова этот матч стал 500-м в КХЛ.