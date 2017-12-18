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18 декабря, источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Дэн Секстон (12-я минута) и Ильдар Шиксатдаров (53). Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов в своем 200-м матче в регулярных чемпионатах КХЛ сохранил ворота в неприкосновенности. Для защитника хозяев Никиты Щитова этот матч стал 500-м в КХЛ.

«Сочи» 20 декабря примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» в этот же день сыграет на своем льду с казанским «Ак Барсом».

Сочи 0:2
(0:1, 0:0, 0:1)
Нефтехимик
18.12.2017, 19:30 Зрители: 5577 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Андрей Назаров
Вратари
Константин Барулин 59:30 Илья Ежов
1-й период
03:12 Артем Чмыхов
Андрей Нестрашил 03:12
Дэн Секстон (Э. Галимов) 11:26
17:11 Сергей II Кузнецов
Олег Пиганович 17:11
2-й период
Дамир Шарипзянов 37:10
3-й период
Эмиль Галимов 50:21
Ильдар Шиксатдаров (Э. Галимов) 52:39
Эрик Густафссон 53:03
Эрик Густафссон 59:17
Статистика
4 Штрафное время 20
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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