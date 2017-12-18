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Хоккеисты «Нефтехимика» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 дек —
МОСКВА, 18 дек —
Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Дэн Секстон (12-я минута) и Ильдар Шиксатдаров (53). Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов в своем 200-м матче в регулярных чемпионатах КХЛ сохранил ворота в неприкосновенности. Для защитника хозяев Никиты Щитова этот матч стал 500-м в КХЛ.
«Сочи» 20 декабря примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» в этот же день сыграет на своем льду с казанским «Ак Барсом».
|Сочи
|
0:2
(0:1, 0:0, 0:1)
|Нефтехимик
|Сергей Зубов
|Андрей Назаров
|Константин Барулин 59:30
|Илья Ежов
|1-й период
|03:12
|Артем Чмыхов
|Андрей Нестрашил
|03:12
|Дэн Секстон (Э. Галимов)
|11:26
|17:11
|Сергей II Кузнецов
|Олег Пиганович
|17:11
|2-й период
|Дамир Шарипзянов
|37:10
|3-й период
|Эмиль Галимов
|50:21
|Ильдар Шиксатдаров (Э. Галимов)
|52:39
|Эрик Густафссон
|53:03
|Эрик Густафссон
|59:17
|4
|Штрафное время
|20
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)