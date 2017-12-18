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18 декабря, источник: Р-Спорт

ХК «Динамо» (Минск) внес форварда Данилу Карабаня в список травмированных

МОСКВА, 18 дек — Р-Спорт. Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) внес нападающего Данилу Карабаня в список травмированных игроков, сообщается на официальном сайте белорусской команды.

Повреждение 21-летний игрок получил в матче за сборную Белоруссии против команды Казахстана. Отмечается, что форвард не сыграет в ближайших гостевых играх минского «Динамо» в КХЛ.

В текущем сезоне Карабань провел семь игр в КХЛ и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» предстоит провести выездную серию из четырех матчей, в рамках которой минчане сыграют с санкт-петербургским СКА (19 декабря), ярославским «Локомотивом» (21 декабря), тольяттинской «Ладой» (23 декабря) и челябинским «Трактором» (25 декабря).

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