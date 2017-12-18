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ХК «Динамо» (Минск) внес форварда Данилу Карабаня в список травмированных
МОСКВА, 18 дек —
МОСКВА, 18 дек —
Повреждение 21-летний игрок получил в матче за сборную Белоруссии против команды Казахстана. Отмечается, что форвард не сыграет в ближайших гостевых играх минского «Динамо» в КХЛ.
В текущем сезоне Карабань провел семь игр в КХЛ и отдал одну результативную передачу.
«Динамо» предстоит провести выездную серию из четырех матчей, в рамках которой минчане сыграют с