ХК «Динамо» (Минск) внес форварда Данилу Карабаня в список травмированных

Повреждение 21-летний игрок получил в матче за сборную Белоруссии против команды Казахстана. Отмечается, что форвард не сыграет в ближайших гостевых играх минского «Динамо» в КХЛ.

В текущем сезоне Карабань провел семь игр в КХЛ и отдал одну результативную передачу.