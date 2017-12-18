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18 декабря, источник: Чемпионат.com

«Авангард» на домашнем льду сенсационно уступил «Югре»

«Авангард» на домашнем льду потерпел неожиданное поражение от «Югры» в матче регулярного сезона КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей. В последний раз в основное время клуб из Ханты-Мансийска побеждал 30 октября, с тех пор команда одержала только одну победа в серии буллитов в 13 матчах.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов. В начале второго периода нападающий «Югры» Артём Михеев восстановил равновесие, а на 37-й минуте другой форвард «мамонтов» Артём Булянский вывел гостей вперёд. Решающим отрезком в матче стали три минуты в начале третьего периода. На 42-й минуте отличился Павел Варфоломеев, а две минуты спустя успех праздновал Антон Королёв. После четырёх пропущенных шайб голкипера «Авангарда» Олега Шилина заменил Доминик Фурх, которого в свою очередь на 50-й минуте огорчил Степан Грымзин. Для 18-летнего нападающего эта шайба стала первой на уровне КХЛ.

«Югра» выиграла матч в основное время в четвёртый раз в сезоне-2017/18. Это была 42-я игра клуба в текущем чемпионате.

Авангард 1:5
(1:0, 0:2, 0:3)
Югра
18.12.2017, 16:00 Зрители: 6980 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Анатолий Емелин
Вратари
Олег Шилин 43:59 (Д. Фурх 43:59) Илья Проскуряков
1-й период
02:25 Александр Пережогин
12:55 Андрей Стась
17:09 Кирилл Семенов (С. Кошелев)
19:19 Максим Минеев
2-й период
Артем Михеев (А. Угольников, Н. Бурстрем) 21:16
24:36 Виталий Меньшиков
24:36 Виталий Меньшиков
Олег Погоришный 24:36
Егор Журавлев 27:17
Артем Булянский (Е. Журавлев, Ю. Козловский) 36:26
3-й период
Павел Варфоломеев (Ю. Козловский, А. Михеев) 41:18
Антон Королев (П. Варфоломеев) 43:59
46:40 Кирилл Семенов
Степан Грымзин (О. Погоришный) 49:14
Статистика
12 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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