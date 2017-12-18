«Авангард» на домашнем льду сенсационно уступил «Югре»
«Авангард» на домашнем льду потерпел неожиданное поражение от «Югры» в матче регулярного сезона КХЛ.
«Авангард» на домашнем льду потерпел неожиданное поражение от «Югры» в матче регулярного сезона КХЛ.
Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей. В последний раз в основное время клуб из
На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов. В начале второго периода нападающий «Югры» Артём Михеев восстановил равновесие, а на 37-й минуте другой форвард «мамонтов» Артём Булянский вывел гостей вперёд. Решающим отрезком в матче стали три минуты в начале третьего периода. На 42-й минуте отличился Павел Варфоломеев, а две минуты спустя успех праздновал Антон Королёв. После четырёх пропущенных шайб голкипера «Авангарда» Олега Шилина заменил Доминик Фурх, которого в свою очередь на 50-й минуте огорчил Степан Грымзин. Для 18-летнего нападающего эта шайба стала первой на уровне КХЛ.
«Югра» выиграла матч в основное время в четвёртый раз в сезоне-2017/18. Это была 42-я игра клуба в текущем чемпионате.
|Андрей Скабелка
|Анатолий Емелин
|Олег Шилин 43:59 (Д. Фурх 43:59)
|Илья Проскуряков
|1-й период
|02:25
|Александр Пережогин
|12:55
|Андрей Стась
|17:09
|Кирилл Семенов (С. Кошелев)
|19:19
|Максим Минеев
|2-й период
|Артем Михеев (А. Угольников, Н. Бурстрем)
|21:16
|24:36
|Виталий Меньшиков
|24:36
|Виталий Меньшиков
|Олег Погоришный
|24:36
|Егор Журавлев
|27:17
|Артем Булянский (Е. Журавлев, Ю. Козловский)
|36:26
|3-й период
|Павел Варфоломеев (Ю. Козловский, А. Михеев)
|41:18
|Антон Королев (П. Варфоломеев)
|43:59
|46:40
|Кирилл Семенов
|Степан Грымзин (О. Погоришный)
|49:14
|12
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)