«Авангард» на домашнем льду сенсационно уступил «Югре»

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 5:1 в пользу гостей. В последний раз в основное время клуб из Ханты-Мансийска побеждал 30 октября, с тех пор команда одержала только одну победа в серии буллитов в 13 матчах.

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов. В начале второго периода нападающий «Югры» Артём Михеев восстановил равновесие, а на 37-й минуте другой форвард «мамонтов» Артём Булянский вывел гостей вперёд. Решающим отрезком в матче стали три минуты в начале третьего периода. На 42-й минуте отличился Павел Варфоломеев, а две минуты спустя успех праздновал Антон Королёв. После четырёх пропущенных шайб голкипера «Авангарда» Олега Шилина заменил Доминик Фурх, которого в свою очередь на 50-й минуте огорчил Степан Грымзин. Для 18-летнего нападающего эта шайба стала первой на уровне КХЛ.