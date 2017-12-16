Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Югра» расторгла контракты с тремя хоккеистами
МОСКВА, 16 дек —
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МОСКВА, 16 дек —
Анкудинов выступал за «Югру» с сезона-2015/16, в 101 матче за клуб набрал 12 очков (8 голов + 4 передачи).
Шипов, перешедший в клуб по ходу текущего сезона, в 24 играх записал себе в актив 5 очков (1+4). Неколенко в 14 играх нынешнего сезона отметился одной результативной передачей.