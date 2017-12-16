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14:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» расторгла контракты с тремя хоккеистами

МОСКВА, 16 дек — Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» расторгла контракты с нападающими Андреем Анкудиновым и Ильей Шиповым, а также защитником Ильей Неколенко, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Анкудинов выступал за «Югру» с сезона-2015/16, в 101 матче за клуб набрал 12 очков (8 голов + 4 передачи).

Шипов, перешедший в клуб по ходу текущего сезона, в 24 играх записал себе в актив 5 очков (1+4). Неколенко в 14 играх нынешнего сезона отметился одной результативной передачей.

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