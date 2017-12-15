Вей: Проблемы «Барыса» вызваны спадом результативности первой тройки

«Сейчас у “Барыса” сложный период, но без таких в сезоне не бывает. Его просто нужно пройти. До ноябрьской паузы клуб брал очки в десяти матчах подряд или даже больше, казалось, что мы не можем проиграть. Сейчас же идет серия поражений. Убежден, что наша первая тройка с Найджелом Доусом и Мэттом Фрэттином должна играть лучше. Да, мы играем много, это отнимает силы, но это наша работа. Наша работа — забивать, набирать очки, делать результат. Нашему спаду результативности нет оправданий, и в нем причина проблем клуба», — сказал Вей.