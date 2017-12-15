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18:37 (мск), источник: Р-Спорт

Вей: Проблемы «Барыса» вызваны спадом результативности первой тройки

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт, Семён Галькевич. Последние неудачи «Барыса» в КХЛ вызваны спадом результативности первой тройки, заявил агентству «Р-Спорт» форвард клуба из Астаны Линден Вей.

Источник: РИА "Новости"

«Барыс» проиграл девять из последних десяти матчей в КХЛ. Клуб из Астаны занимает восьмое место в Восточной конференции, а по потерянным очкам находится вне зоны плей-офф. Лучшие бомбардиры «Барыса» Вей и Найджел Доус набрали по пять очков в десяти последних матчах.

«Сейчас у “Барыса” сложный период, но без таких в сезоне не бывает. Его просто нужно пройти. До ноябрьской паузы клуб брал очки в десяти матчах подряд или даже больше, казалось, что мы не можем проиграть. Сейчас же идет серия поражений. Убежден, что наша первая тройка с Найджелом Доусом и Мэттом Фрэттином должна играть лучше. Да, мы играем много, это отнимает силы, но это наша работа. Наша работа — забивать, набирать очки, делать результат. Нашему спаду результативности нет оправданий, и в нем причина проблем клуба», — сказал Вей.

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