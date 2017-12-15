«Куньлунь» хочет вернуть в состав команды хоккеиста Юйэня

«Его [Юэня] вывел из состава Кинэн. В прошлом сезоне он был очень важным для нас игроком, единственным китайцем в команде. Сейчас мы, безусловно, хотим вернуть его. Скорее всего, хоккеист начнет готовиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а потом вернется в КХЛ», -сообщил Нгок.

Также он прокомментировал обмен нападающего Войтека Вольского и отставку Майка Кинэна с постов генерального менеджера и главного тренера. «Кинэн внес большой вклад в развитие клуба, у него был очень хороший старт сезона. Это было очень сложное решение, но наши результаты резко ухудшились, а спорт есть спорт — он остается в клубе нашим советником по международным вопросам. В начале сезона Кинэн набирал игроков под свой стиль и видение хоккея, но сейчас сменился тренер и нам нужен был защитник, в то же время “Металлург” хотел Вольского, поэтому мы обменяли его», — пояснил собеседник агентства.