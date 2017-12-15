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13:46 (мск), источник: ТАСС

«Куньлунь» хочет вернуть в состав команды хоккеиста Юйэня

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Решение вывести из состава «Куньлуня» защитника Зака Юэня принадлежало бывшему главному тренеру команды Майку Кинэну, руководство пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хочет вернуть игрока. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров китайского клуба Билли Нгок.

В октябре «Куньлунь» расторг контракт с канадским хоккеистом китайского происхождения Юэнем. В декабре Кинэн покинул пост главного тренера команды.

«Его [Юэня] вывел из состава Кинэн. В прошлом сезоне он был очень важным для нас игроком, единственным китайцем в команде. Сейчас мы, безусловно, хотим вернуть его. Скорее всего, хоккеист начнет готовиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а потом вернется в КХЛ», -сообщил Нгок.

Также он прокомментировал обмен нападающего Войтека Вольского и отставку Майка Кинэна с постов генерального менеджера и главного тренера. «Кинэн внес большой вклад в развитие клуба, у него был очень хороший старт сезона. Это было очень сложное решение, но наши результаты резко ухудшились, а спорт есть спорт — он остается в клубе нашим советником по международным вопросам. В начале сезона Кинэн набирал игроков под свой стиль и видение хоккея, но сейчас сменился тренер и нам нужен был защитник, в то же время “Металлург” хотел Вольского, поэтому мы обменяли его», — пояснил собеседник агентства.

«Куньлунь» занимает 11-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 15 очков.

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