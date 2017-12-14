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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» и китайский «Куньлунь» произвели обмен игроками

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Хоккейные клубы «Металлург» и «Куньлунь» произвели обмен, в результате которого нападающий Войтек Вольский перешел в магнитогорскую команду, а защитник Ник Шаус проследовал в обратном направлении, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

С 2015 по 2017 год Вольский уже выступал за «Магнитку», выиграл в ее составе Кубок Гагарина-2016. В текущем сезоне КХЛ 31-летний форвард провел в составе китайского «Куньлуня» 32 игры и набрал 28 очков (7 шайб + 21 передача). Как отмечается на официальном сайте «Магнитки», контракт с Вольским рассчитан до конца сезона КХЛ-2018/19.

В активе 31-летнего Шауса 37 матчей и 12 очков (3+9) за «Металлург» в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Еще один обмен состоялся между «Югрой» и «Автомобилистом»: ханты-мансийская команда заполучила защитника Егора Журавлёва (35 встреч и 3 передачи в КХЛ-2017/18), а клуб из Екатеринбурга — денежную компенсацию.

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