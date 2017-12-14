Магнитогорский «Металлург» и китайский «Куньлунь» произвели обмен игроками

С 2015 по 2017 год Вольский уже выступал за «Магнитку», выиграл в ее составе Кубок Гагарина-2016. В текущем сезоне КХЛ 31-летний форвард провел в составе китайского «Куньлуня» 32 игры и набрал 28 очков (7 шайб + 21 передача). Как отмечается на официальном сайте «Магнитки», контракт с Вольским рассчитан до конца сезона КХЛ-2018/19.