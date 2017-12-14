Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
На лице американца выросли грибы
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Нэшвилл Предаторз7
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт Ред УингзОТ2
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс2
Даллас Старз5
Хоккей. Европа
19:00
Россия
Швеция
Хоккей. Европа
13.12
Канада4
Южная Корея2
Все события
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2018 году
13 подарков, которые могут испортить Новый год
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Алена Шишкова примерила изысканное нежно-розовое платье
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
На лице американца выросли грибы
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
10Виталию Мутко — 59!
09:36 (мск), источник: ТАСС

«Слован» погасит долги по зарплате перед хоккеистами до конца сезона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Братиславский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Слован» погасит задолженности по зарплате перед игроками до конца нынешнего сезона, который завершится в апреле. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Слована» Патрик Зиман.

«Да, у нас есть некоторые долги по зарплате, — сказал Зиман. — В начале сезона мы получили гарантии от наших партнеров по средствам, которые мы, к сожалению, еще не получили. Это очень сложная ситуация, но мы не единственный клуб в КХЛ, который имеет задолженности перед хоккеистами. И наша ситуация, вероятно, лучше, чем у остальных».

«Мы работаем над погашением долгов, определенно, мы их закроем до конца сезона», — добавил генменеджер «Слована».

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры. «Слован» на данный момент занимает 12-е место из 13 в турнирной таблице Западной конференции.

«Мы планируем выступление в следующем сезоне. Надеюсь, нам удастся это сделать. Считаете, что другие клубы не имеют опасений относительно своего участия? Я так не думаю», — считает Зиман.

«Для нас очень важно быть в КХЛ в ближайшие годы, ведь это вторая по силе лига в мире. Словакия находится в центре Европы, мы можем построить своеобразный мост между двумя частями света. Это очень сложная ситуация для нас из-за санкций против России. Поэтому со своей стороны нам непросто выполнять эту работу», — заключил собеседник ТАСС.

Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира
Этап биатлонного Кубка мира стартует во французском Анси
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ
Биатлонистка Канады испугалась за сохранность допинг-проб в РФ
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве» в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
От Кати Пушкаревой до няни Вики: звезды сериалов отметили юбилей Популярные российские актеры кино и телевидения собрались на праздновании 15-летия компании «Амедиа»
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь