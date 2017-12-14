«Слован» погасит долги по зарплате перед хоккеистами до конца сезона

«Да, у нас есть некоторые долги по зарплате, — сказал Зиман. — В начале сезона мы получили гарантии от наших партнеров по средствам, которые мы, к сожалению, еще не получили. Это очень сложная ситуация, но мы не единственный клуб в КХЛ, который имеет задолженности перед хоккеистами. И наша ситуация, вероятно, лучше, чем у остальных».

«Мы работаем над погашением долгов, определенно, мы их закроем до конца сезона», — добавил генменеджер «Слована».

КХЛ в мае опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры. «Слован» на данный момент занимает 12-е место из 13 в турнирной таблице Западной конференции.

«Мы планируем выступление в следующем сезоне. Надеюсь, нам удастся это сделать. Считаете, что другие клубы не имеют опасений относительно своего участия? Я так не думаю», — считает Зиман.