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19:10 (мск), источник: Р-Спорт

Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Тольяттинская «Лада», ханты-мансийская «Югра» и череповецкая «Северсталь» находятся на трех последних местах в специальном рейтинге КХЛ, согласно которому по итогам сезона лига будет сокращена с 27 до 24 команд, сообщили агентству «Р-Спорт» несколько источников в клубах КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона-2017/18 три клуба. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

Согласно рейтингу, последние три места занимают «Югра», «Лада» и «Северсталь». При этом у представителей клубов появились вопросы по объективности рейтинга: так, нижнекамский «Нефтехимик» располагается на 11-м месте, а пекинский «Куньлунь» при слабых спортивных показателях и низкой посещаемости поднялся с 25-го на 20-е место в рейтинге.

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