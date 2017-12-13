Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ

КХЛ разработала специальный рейтинг из восьми критериев, согласно которому исключит по итогам сезона-2017/18 три клуба. В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

Согласно рейтингу, последние три места занимают «Югра», «Лада» и «Северсталь». При этом у представителей клубов появились вопросы по объективности рейтинга: так, нижнекамский «Нефтехимик» располагается на 11-м месте, а пекинский «Куньлунь» при слабых спортивных показателях и низкой посещаемости поднялся с 25-го на 20-е место в рейтинге.