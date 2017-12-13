Провал или плей-офф. Сможет ли Корешков вывести «Барыс» в Кубок Гагарина?

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышел на финишную прямую — до конца турнира «Барысу» осталось провести 15 игр. Сможет ли команда выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина?

После 41 игры столичный клуб набрал 60 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. На три очка от столичного клуба отстает «Амур» из Хабаровска, но у российского клуба на две игры меньше.

Решающие 15 игр регулярного чемпионата КХЛ для «Барыса» растянутся на два с половиной месяца (с перерывом на Олимпиаду и другие турниры для сборных). Хватит ли опыта Евгению Корешкову выдержать такой экзамен? Ответы получим к 1 марта.

1. «Слован» — «Барыс», 18 декабря (вероятность победы 55 процентов).

Казахстанский клуб три матча подряд не может взять очки в Словакии. Плюс, команда из Братиславы успешно играет в последних домашних встречах. «Барысу» может помочь не только немотивированность соперника, ведь они практически потеряли шансы на плей-офф (12-е место на «Западе» с 40 очками), но и желание команды Корешкова переломить неудачную серию гостевых поражений.

Отметим, что «Барыс» не побеждал на выезде с 25 октября, когда вырвал победу у «Йокерита» в овертайме (3:2). С тех пор — восемь поражений. Если казахстанцы даже и не выиграют у «Слована», то за очко в Братиславе зацепиться им вполне по силам.

2. «Динамо» Москва — «Барыс», 20 декабря (50 процентов).

Москвичи завершили ноябрь тремя уверенными победами и поправили свое турнирное положение (закрепились на шестом месте с 65 очками). Среди «жертв» «динамовцев» в этой успешной серии второй клуб «Востока» — омский «Авангард».

Что касается нашего матча, то до 2014 года «Барыс» не смог взять ни одного очка на гостевом льду «бело-голубых» и лишь затем два матча не проиграл. Более того, два года назад казахстанцы и вовсе выиграли со счетом 2:1. Голами отметились Найджел Доус и Вадим Краснослободцев. Возможно, команде Корешкова повезло бы больше, если бы они играли с «Динамо» после СКА и ЦСКА, а не перед ними, как будет в этот раз, но шансы на успех в игре с москвичами примерно равные.

3. «Барыс» — «Нефтехимик», 23 декабря (65 процентов).

Казахстанский клуб выиграл последние три встречи в КХЛ у этого соперника. Не помогают нижнекамским хоккеистам и знания Андрея Назарова о бывших подопечных. С другой стороны, у «Нефтехимика», в отличие от «Барыса», все благополучно в турнирной борьбе (они четвертые на «Востоке» с 70 очками).

Правда, заметим, что российский клуб проиграл четыре из шести гостевых встреч, но в последнем матче обыграл казанский «Ак Барс» (2:1). С учетом всех перечисленных данных, у «Барыса хорошие шансы победить «Нефтехимик» во второй раз в сезоне.

4. «Барыс» — «Салават Юлаев», 25 декабря (70 процентов).

Клуб из Уфы проводит один из худших сезонов в КХЛ. Команда Эркка Вестерлунда выиграла восемь гостевых встреч из 18 и всего на одну строчку опережает «Барыс» в турнирной таблице (61 очко против 60).

По ходу текущего турнира клубы пересекались в Уфе, и «Барыс» выиграл 5:3. Победили астанчане и в последней домашней игре, которая проходила в январе этого года: при счете 3:1 «Салават Юлаев» сумел перевести игру в овертайм, но гол Кевина Даллмэна принес столичным игрокам два очка.

5. «Барыс» — «Ак Барс», 27 декабря (25 процентов).

Казахстанский клуб так и не научился выигрывать «кошачье дерби». Четыре домашних поражения в пяти последних играх. Плюс, проиграл «Барыс» последние четыре дуэли с казанцами вне зависимости от места проведения матча.

Возможно, будет шанс у команды Корешкова поймать соперника на усталости, ведь в Астану они приедут после битв в Нижнекамске и Омске, но вероятность такого расклада крайне невелика.

6. «Барыс» — «Сочи», 29 декабря (35 процентов).

Оба клуба примерно в одном турнирном положении — отчаянно борются за место в плей-офф. Примечательно, что у «Сочи» клуб из Астаны ни разу не выигрывал дома в основное время — поражение и два выигрыша за пределами 60 минут. Обе «чистые» победы казахстанский клуб одержал на выезде.

Итого в семи сыгранных матчах четыре раза выиграл «Барыс», другие три игры остались за «Сочи». В этом сезоне клубы уже играли между собой: со счетом 3:1 победила команда из России. Отметим, что из 12 гостевых встреч сочинцы выиграли в шести (чередуют поражения с победами).

7. «Барыс» — «Югра», 3 января (75 процентов).

Матч, где терять очки нельзя. Клуб из Ханты-Мансийска — беспросветный аутсайдер Восточной конференции. Выиграли всего 11 встреч из 41 и набрали только 30 баллов. Худшая атака в КХЛ (68 голов) и вторая среди худших защит в Лиге (129 голов).

Заметим, что «Барыс» в списке команд с худшей обороной идет на третьем месте (120 голов). Но это не должно помешать команде Корешкова обыграть «Югру». Клуб из Ханты-Мансийска выиграл семь из 19 гостевых встреч текущего сезона. В единственной пока игре с «Барысом», которую команда Анатолия Емелина проводила дома, российский клуб уступил со счетом 2:5.

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8. «Амур» — «Барыс», 9 января (65 процентов).

Еще один удобный соперник для «Барыса». В матчах в Хабаровске — четыре победы в пяти играх. Команда Корешкова обязана брать очки в этом матче, ведь «Амур» имеет небольшое преимущество по потерянным очкам и при равных показателях в финальной разборке может обойти клуб из Астаны.

Первую дуэль в этом сезоне «Амур» выиграл, когда приезжал в Астану (3:1), но в гостях успешнее должны быть астанчане. Статистика на их стороне.

9. «Адмирал» — «Барыс», 11 января (55 процентов).

Клуб из Владивостока выиграл у «Барыса» пять домашних дуэлей из семи. С другой стороны, «Адмирал» не претендует на плей-офф, занимая 12-е место на «Западе» с 42 очками.

Команда Фредрика Стильммана победила в семи из 17 домашних встреч текущего сезона (выиграла пять из восьми последних). «Барыс» и «Адмирал» уже встречались в текущем сезоне, и победу в Астане одержал казахстанский клуб — 4:3.

10. «Лада» — «Барыс», 16 января (70 процентов).

Еще один аутсайдер Западной конференции — 35 очков в 41 матче. В октябре-ноябре тольяттинцы выдали серию из четырех домашних побед, но затем снова «развалились» — четыре поражения в пяти встречах.

В прошлом сезоне «Барыс» оба раза переиграл соперников и с учетом проблем «Лады», может продолжить серию.

11. «Автомобилист» — «Барыс», 18 января (50 процентов);.

Прежде, «Барыс» довольно уверенно обыгрывал клуб из Екатеринбурга. Вспомним хотя бы первый круг плей-офф в 2014 году, когда Ари-Пекка Селин «всухую» выиграл серию. Но ситуация изменилась, и сейчас «Автомобилист» борется за победу в Восточной конференции.

Из 21-й домашней встречи в текущем чемпионате екатерибуржцы не взяли ни одного очка только в четырех играх. Среди побежденных «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард». С «Барысом» россияне в последнее время постоянно играют очень близко по счету, и победитель обычно забивает всего на одну шайбу больше.

12. «Барыс» — «Лада», 21 января (85 процентов);.

Мотивация должна помочь столичному клубу прервать серию из двух домашних поражений в матчах с «Ладой». Плюс, тольяттинцы в гостях набрали всего 14 очков, проиграв 12 из 15 игр на выезде.

Для «Барыса» этот матч будет иметь принципиальное значение, так как может сказаться на финальном раскладе в борьбе за плей-офф.

13. «Барыс» — «Автомобилист», 23 января (60−65 процентов);.

«Барыс» выиграл четыре из домашних пяти игр с «Автомобилистом». Возможно, к моменту матча клуб из Екатеринбурга решит свои турнирные задачи, и будет экспереминтировать перед плей-офф.

14. «Куньлунь» — «Барыс», 27 февраля (65 процентов);.

Китайский клуб выиграл лишь пять игр на своем льду из 18. Сейчас «Куньлунь» еще имеет шансы на плей-офф, но к концу февраля, когда пройдет игра с «Барысом», они могут их полностью лишиться.

Столичные хоккеисты имеют положительную статистику игр с китайцами, но в гостевой игре уступили соперникам со счетом 1:5.

15. «Барыс» — «Авангард», 1 марта (50 процентов).

Принципиальное противостояние. «Барыс» проиграл «Авангарду» четыре домашние встречи из пяти, но омичи в этом сезоне и сами не впечатляют на выезде. В десяти последних гостевых играх они уступили шесть раз.