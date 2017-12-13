Провал или плей-офф. Сможет ли Корешков вывести «Барыс» в Кубок Гагарина?
До конца «регулярки» клубу из Астаны осталось сыграть 15 матчей.
До конца «регулярки» клубу из Астаны осталось сыграть 15 матчей.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышел на финишную прямую — до конца турнира «Барысу» осталось провести 15 игр. Сможет ли команда выйти в
После 41 игры столичный клуб набрал 60 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. На три очка от столичного клуба отстает «Амур» из Хабаровска, но у российского клуба на две игры меньше.
Решающие 15 игр регулярного чемпионата КХЛ для «Барыса» растянутся на два с половиной месяца (с перерывом на Олимпиаду и другие турниры для сборных). Хватит ли опыта Евгению Корешкову выдержать такой экзамен? Ответы получим к 1 марта.
1. «Слован» — «Барыс», 18 декабря (вероятность победы 55 процентов).
Казахстанский клуб три матча подряд не может взять очки в Словакии. Плюс, команда из Братиславы успешно играет в последних домашних встречах. «Барысу» может помочь не только немотивированность соперника, ведь они практически потеряли шансы на
Отметим, что «Барыс» не побеждал на выезде с 25 октября, когда вырвал победу у «Йокерита» в овертайме (3:2). С тех пор — восемь поражений. Если казахстанцы даже и не выиграют у «Слована», то за очко в Братиславе зацепиться им вполне по силам.
2. «Динамо» Москва — «Барыс», 20 декабря (50 процентов).
Москвичи завершили ноябрь тремя уверенными победами и поправили свое турнирное положение (закрепились на шестом месте с 65 очками). Среди «жертв» «динамовцев» в этой успешной серии второй клуб «Востока» — омский «Авангард».
Что касается нашего матча, то до 2014 года «Барыс» не смог взять ни одного очка на гостевом льду «бело-голубых» и лишь затем два матча не проиграл. Более того, два года назад казахстанцы и вовсе выиграли со счетом 2:1. Голами отметились Найджел Доус и Вадим Краснослободцев. Возможно, команде Корешкова повезло бы больше, если бы они играли с «Динамо» после СКА и ЦСКА, а не перед ними, как будет в этот раз, но шансы на успех в игре с москвичами примерно равные.
3. «Барыс» — «Нефтехимик», 23 декабря (65 процентов).
Казахстанский клуб выиграл последние три встречи в КХЛ у этого соперника. Не помогают нижнекамским хоккеистам и знания Андрея Назарова о бывших подопечных. С другой стороны, у «Нефтехимика», в отличие от «Барыса», все благополучно в турнирной борьбе (они четвертые на «Востоке» с 70 очками).
Правда, заметим, что российский клуб проиграл четыре из шести гостевых встреч, но в последнем матче обыграл казанский «Ак Барс» (2:1). С учетом всех перечисленных данных, у «Барыса хорошие шансы победить «Нефтехимик» во второй раз в сезоне.
4. «Барыс» — «Салават Юлаев», 25 декабря (70 процентов).
Клуб из Уфы проводит один из худших сезонов в КХЛ. Команда Эркка Вестерлунда выиграла восемь гостевых встреч из 18 и всего на одну строчку опережает «Барыс» в турнирной таблице (61 очко против 60).
По ходу текущего турнира клубы пересекались в Уфе, и «Барыс» выиграл 5:3. Победили астанчане и в последней домашней игре, которая проходила в январе этого года: при счете 3:1 «Салават Юлаев» сумел перевести игру в овертайм, но гол Кевина Даллмэна принес столичным игрокам два очка.
5. «Барыс» — «Ак Барс», 27 декабря (25 процентов).
Казахстанский клуб так и не научился выигрывать «кошачье дерби». Четыре домашних поражения в пяти последних играх. Плюс, проиграл «Барыс» последние четыре дуэли с казанцами вне зависимости от места проведения матча.
Возможно, будет шанс у команды Корешкова поймать соперника на усталости, ведь в Астану они приедут после битв в Нижнекамске и Омске, но вероятность такого расклада крайне невелика.
6. «Барыс» — «Сочи», 29 декабря (35 процентов).
Оба клуба примерно в одном турнирном положении — отчаянно борются за место в
Итого в семи сыгранных матчах четыре раза выиграл «Барыс», другие три игры остались за «Сочи». В этом сезоне клубы уже играли между собой: со счетом 3:1 победила команда из России. Отметим, что из 12 гостевых встреч сочинцы выиграли в шести (чередуют поражения с победами).
7. «Барыс» — «Югра», 3 января (75 процентов).
Матч, где терять очки нельзя. Клуб из
Заметим, что «Барыс» в списке команд с худшей обороной идет на третьем месте (120 голов). Но это не должно помешать команде Корешкова обыграть «Югру». Клуб из
8. «Амур» — «Барыс», 9 января (65 процентов).
Еще один удобный соперник для «Барыса». В матчах в Хабаровске — четыре победы в пяти играх. Команда Корешкова обязана брать очки в этом матче, ведь «Амур» имеет небольшое преимущество по потерянным очкам и при равных показателях в финальной разборке может обойти клуб из Астаны.
Первую дуэль в этом сезоне «Амур» выиграл, когда приезжал в Астану (3:1), но в гостях успешнее должны быть астанчане. Статистика на их стороне.
9. «Адмирал» — «Барыс», 11 января (55 процентов).
Клуб из Владивостока выиграл у «Барыса» пять домашних дуэлей из семи. С другой стороны, «Адмирал» не претендует на
Команда Фредрика Стильммана победила в семи из 17 домашних встреч текущего сезона (выиграла пять из восьми последних). «Барыс» и «Адмирал» уже встречались в текущем сезоне, и победу в Астане одержал казахстанский клуб — 4:3.
10. «Лада» — «Барыс», 16 января (70 процентов).
Еще один аутсайдер Западной конференции — 35 очков в 41 матче. В
В прошлом сезоне «Барыс» оба раза переиграл соперников и с учетом проблем «Лады», может продолжить серию.
11. «Автомобилист» — «Барыс», 18 января (50 процентов);.
Прежде, «Барыс» довольно уверенно обыгрывал клуб из Екатеринбурга. Вспомним хотя бы первый круг
Из 21-й домашней встречи в текущем чемпионате екатерибуржцы не взяли ни одного очка только в четырех играх. Среди побежденных «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Авангард». С «Барысом» россияне в последнее время постоянно играют очень близко по счету, и победитель обычно забивает всего на одну шайбу больше.
12. «Барыс» — «Лада», 21 января (85 процентов);.
Мотивация должна помочь столичному клубу прервать серию из двух домашних поражений в матчах с «Ладой». Плюс, тольяттинцы в гостях набрали всего 14 очков, проиграв 12 из 15 игр на выезде.
Для «Барыса» этот матч будет иметь принципиальное значение, так как может сказаться на финальном раскладе в борьбе за
13. «Барыс» — «Автомобилист», 23 января (60−65 процентов);.
«Барыс» выиграл четыре из домашних пяти игр с «Автомобилистом». Возможно, к моменту матча клуб из Екатеринбурга решит свои турнирные задачи, и будет экспереминтировать перед
14. «Куньлунь» — «Барыс», 27 февраля (65 процентов);.
Китайский клуб выиграл лишь пять игр на своем льду из 18. Сейчас «Куньлунь» еще имеет шансы на
Столичные хоккеисты имеют положительную статистику игр с китайцами, но в гостевой игре уступили соперникам со счетом 1:5.
15. «Барыс» — «Авангард», 1 марта (50 процентов).
Принципиальное противостояние. «Барыс» проиграл «Авангарду» четыре домашние встречи из пяти, но омичи в этом сезоне и сами не впечатляют на выезде. В десяти последних гостевых играх они уступили шесть раз.
Возможно, к этой игре обе команды решат свои задачи и сыграют на «расслабоне». Для болельщиков. С обилием голов.