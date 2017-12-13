Рижское «Динамо» не намерено покидать КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В середине ноября член правления рижан Зигмарс Приеде рассказал, что совет клуба в декабре будет обсуждать выступление в КХЛ в следующем сезоне. В среду после заседания совета директоров КХЛ глава лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что руководство КХЛ настраивается на то, что в следующем сезоне в лиге будет 24 клуба, а не 27 как в текущем сезоне.

«Такой вопрос для нас неактуален. Мы регулярно проводим совет директоров по всем важным темам два раза в месяц. Конечно, вопрос о следующем сезоне на нем не ставился. Зачем нам ставить такие вопросы? Я предлагаю вам этот вопрос вообще не поднимать. Для чего? Вопрос выхода из КХЛ в следующем сезоне не ставится», — заявил Савицкис журналистам.

После 41 матча регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона рижане с 35 очками занимают последнее место в Западной конференции КХЛ.