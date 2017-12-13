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17:49 (мск), источник: Р-Спорт

Рижское «Динамо» не намерено покидать КХЛ

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Председатель совета рижского хоккейного клуба «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что вопрос выхода латвийского клуба из КХЛ в следующем сезоне не стоит.

Источник: РИА "Новости"

В середине ноября член правления рижан Зигмарс Приеде рассказал, что совет клуба в декабре будет обсуждать выступление в КХЛ в следующем сезоне. В среду после заседания совета директоров КХЛ глава лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что руководство КХЛ настраивается на то, что в следующем сезоне в лиге будет 24 клуба, а не 27 как в текущем сезоне.

«Такой вопрос для нас неактуален. Мы регулярно проводим совет директоров по всем важным темам два раза в месяц. Конечно, вопрос о следующем сезоне на нем не ставился. Зачем нам ставить такие вопросы? Я предлагаю вам этот вопрос вообще не поднимать. Для чего? Вопрос выхода из КХЛ в следующем сезоне не ставится», — заявил Савицкис журналистам.

После 41 матча регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона рижане с 35 очками занимают последнее место в Западной конференции КХЛ.

«Рижское “Динамо” не входит в число клубов, которые находятся в “зоне риска” по рейтингу, — добавил Савицкис. — Там восемь критериев, включая посещаемость и так далее. Не только тот, кто на последнем месте в таблице. А посещаемость домашних игр — сложный вопрос и сильно зависит от календаря. Очень трудно собирать полный стадион каждую игру, если у тебя девять домашних матчей подряд».

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